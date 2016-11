Wer vom „dummen Kunden” ausgeht, macht keinen Abschluss

28.11.2016 – Das Vertrauensproblem in der Finanzdienstleistungs-Branche hat viel mit dem früheren Fehlverhalten einzelner Akteure der Versicherungswirtschaft zu tun. So beschreibt die Beraterin und Vortragsrednerin Dr. Susanne Kleinhenz ihre Erfahrungen mit der Branche. Genauso schwer wiegt aber auch eine mangelnde Dialogfähigkeit bei Führungskräften und im Vertrieb. Im Interview mit dem VersicherungsJournal erklärt die Autorin, wie Kommunikationsgeschick und Persönlichkeit das Verkaufsgespräch steuern.

VersicherungsJournal: Frau Kleinhenz, in Ihrer Arbeit als Trainerin für die Finanz- und Versicherungsbranche beschäftigen Sie sich mit dem Faktor Kundenzufriedenheit und dessen Bedeutung für den Vertriebserfolg oder -misserfolg. Dabei geht es unter anderem um die Frage, wie die Kommunikation zwischen Kunden und dem Verkäufer zielgerichtet gestaltet werden kann. Was wird da denn immer wieder falsch gemacht?

Susanne Kleinhenz (Bild: Nancy Ebert)

Dr. Susanne Kleinhenz: Leider läuft zwischen Kunden und dem Verkäufer oder Berater irrsinnig viel schief. Und meistens wird die Verständigung zwischen beiden Seiten umso schwieriger, je komplexer und schwieriger ein Produkt ist. Das liegt daran, dass der Verkäufer in seiner Fachkompetenz häufig komplett die Augenhöhe und Empathie für den Kunden verliert.

In so manchem Kundengespräch, das ich im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit begleitet habe, ist sehr deutlich geworden, dass nicht alle Verkäufer ihren Kunden die dafür nötige Wertschätzung entgegenbringen.

Vor allem, wenn die Hierarchie, die sich in einem Gespräch wegen des Wissensvorsprungs des Verkäufers naturgemäß einstellt, es diesem erlaubt, dem „dummen Kunden“ gegenüber eine hochmütige und gängelnde Position einzunehmen. Hier liegt übrigens auch der Hebel, der betätigt werden sollte, will man das Image des eigenen Berufsbildes verbessern.

VersicherungsJournal: Folgt man Umfragen, die das Ansehen verschiedener Berufsgruppen in der Bevölkerung messen, zeigen sich regelmäßig sehr niedrige Imagewerte für das Berufsbild des Versicherungsvertreters (VersicherungsJournal 29.8.2016). Worin liegen die Ursachen für diese Geringschätzung?

Kleinhenz: Mittlerweile arbeite ich seit rund 25 Jahren in der Branche und habe deren Kulturwandel hautnah miterlebt. Von der Goldgräberstimmung nach der Wende über die glamourösen Partys der Strukturvertriebe bis hin zum großen Misstrauen, das mittlerweile der gesamten Finanzdienstleistungs-Wirtschaft entgegenschlägt. Ausschlaggebend für diese Krise, so kann man es sagen, war der oftmals ausufernde Narzissmus von Führenden und Verkaufenden. Er hat jegliche Wertschätzung gegenüber Kunden und Mitarbeitern eliminiert.

Eine Branche, in der die Missachtung anderer in Aussagen wie „Peanuts“ oder ähnlichen Diskreditierungen von Kunden festgemacht werden kann, kann doch nur das Vertrauen ihrer Kunden verlieren. Wie sollten Menschen anders reagieren als mit Skepsis, wenn sie nicht ernst genommen werden? Der Verlust von Achtung seitens eines Verkäufers wird immer einen Sympathieschwund nach sich ziehen.

VersicherungsJournal: Wie kann das verloren gegangene Vertrauen durch eine bewusst gestaltete Kommunikation wiedergewonnen werden?

Kleinhenz: Der Kommunikator wird seine Kundenzufriedenheit steigern, wenn er sein Auftreten weniger egozentriert und stattdessen dialogfähiger gestaltet. Wer sich selbst für wertvoller hält als sein Gegenüber, wird diesen bevormunden und somit alles tun, um zu verhindern, dass sich der Geführte selbst entwickelt beziehungsweise selbst lernt, zu denken und eigenständig zu handeln.

Ein Verkäufer, der seinen Kunden von oben herab behandelt, wird letzten Endes nicht den Abschluss machen. Wohingegen bei einem dialogischen Verkäufer der Kunde beispielsweise die Notwendigkeit, sich um seine Altersversorgung zu kümmern, letztendlich selbst als einen eigenen Entwicklungsschritt erkennen wird. Das Resultat schlechter Gesprächsführung ist schlussendlich immer dasselbe: Storno und Fluktuation.

VersicherungsJournal: Der Begriff des Dialogischen spielt eine zentrale Rolle in Ihrem Kommunikationsmodell. Sie grenzen ihn ab vom einfachen Gespräch. Was unterscheidet den Kundendialog, so wie Sie ihn verstehen, von der herkömmlichen Verkaufssituation?

Kleinhenz: Der Dialog lebt davon, dass jeder Beteiligte flexibel und bereit ist, seine eigene Meinung, die dem, was andere sagen, gegenübertritt, zu hinterfragen. So wird im Feld der Dialogpartner die Möglichkeit geschaffen, gemeinsam zu denken und eine neue und größere Erkenntnis als nur die Summe aus den Kenntnissen der Einzelnen zu erreichen. Dieser Synergieeffekt entsteht dadurch, dass durch den Austausch zwischen mehreren Beteiligten Sinn erzeugt werden kann. Der Dialog setzt gute Kommunikations-Fähigkeiten der Beteiligten voraus, ist aber mehr als gute Kommunikation oder der Austausch bloßer Informationen.

Geringschätzung oder bereits die weitverbreitete Unart, dass man sich gegenseitig nicht zuhört, signalisiert dem dabei ignorierten Gegenüber, dass er nicht gemocht wird. Sobald dies beim Kunden angekommen ist, mobilisiert dieser seine individuellen Schutzschilde. Und schon ist ein guter Austausch nicht mehr möglich, weil er sich verschließt. Sobald aber diese Tür zu ist, hat kein fachliches Argument mehr eine Chance, beim Kunden aufgenommen zu werden. Diese Gefahr ist vor allem bei Verkäufern, die wesentlich mehr sach- als beziehungsorientiert agieren, sehr groß.

VersicherungsJournal: Das Verkaufsgespräch wird Ihrer Ansicht nach nicht nur durch die Fähigkeit zum Dialog, sondern auch vom jeweiligen Persönlichkeitstypus der Gesprächspartner und den daraus resultierenden Verhaltensmustern gesteuert. Was ist das Besondere der von Ihnen entwickelten Typologie?

Kleinhenz: Ich unterscheide vor allem zwischen den beziehungsorientierten Empathikern und den autonomieorientierten Dynamikern. Während Letztere hauptsächlich an ihrem eigenen Erfolg und Vorankommen interessiert sind, ist der Empathiker sehr seinem Gegenüber zugewandt. Daraus ergeben sich dann acht Persönlichkeitstypen: der Krieger und Herrscher, die sehr dynamisch, aber wenig empathisch sind, der Eroberer und Verführer, die zwar empathisch sein könnten, aber zu narzisstisch sind. Dann folgen der Lebenserotiker und der Liebende, die zu den Beziehungsorientierten gehören und im Grunde diejenigen sind, die einem anderen am besten zuhören können. Der Ritter und der Wächter schließlich sind dann diejenigen, die stark am Detail orientiert sind.

Jeder der acht Typen möchte unterschiedlich behandelt werden und reagiert positiv oder negativ auf bestimmte Formulierungen. Während es in den Ohren eines Kriegers oder Herrschers zum Beispiel gut klingt, wenn er hört: „Da sind Sie den anderen einen großen Schritt voraus“, klingt dieser Satz für einen Liebenden, der die Nähe und nicht die Distanz sucht, eher negativ. Und für die sachorientierten Ritter und Wächter wäre es gut, auf die Sicherheit des Produktes abzuzielen und zum Beispiel zu sagen: „Dieses Produkt wurde von unseren Spezialisten sehr lange getestet“.

VersicherungsJournal: Eine Beziehung, wie Sie sie beschreiben, ist immer wechselseitig. Ihr Ansatz schärft den Blick des Vermittlers auf sein Gegenüber, aber auch auf sich selbst. Ist nur der selbstkritische Verkäufer ein guter Verkäufer?

Kleinhenz: Um sowohl ein dynamischer als auch empathischer Vertriebler zu sein, ist es unverzichtbar, über sich selbst zu reflektieren. Denn wir sind immer nur in der Lage, den anderen aus unserer Brille zu sehen. Das heißt, es ist immer ein Filter zwischen mir und dem anderen. Und nur, wenn ich diesen Filter kenne, kann ich den anderen so sehen, wie er ist. Ansonsten sieht man immer nur den Filter.

Das Wichtigste bei allem Wissen über die Typologie und den Dialog aber ist, dass es zu einer Haltung werden muss. Eine Haltung, die einen Menschen darin bestärkt, anderen zuzuhören. Die dazu führt, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen, und es einem ermöglicht, sicher zu sein, dass man seine Ziele ebenfalls erreicht – und nicht, weil man anderen seinen Willen aufzwingt, sie bedrängt oder gar übervorteilt.

Die Fragen stellte