Was wir von Großbritannien lernen können – und was besser nicht

28.4.2017 – Das Provisionsverbot in Großbritannien hat zu einer Beratungslücke insbesondere bei Verbrauchern mit mittleren und geringen Einkommen geführt, die sich keine Honorarberatung leisten können. Die Lücke soll nun unter anderem durch Robo-Beratung und verstärkte Einbindung der Arbeitgeber wieder geschlossen werden. Deutschland sollte bei der IDD-Umsetzung nicht die Fehler der Briten wiederholen und mehr als Begriffs-Kosmetik betreiben, meint Professor Dr. Beenken in einem Gastkommentar. Mit einer Umfrage zu Provisionen und Courtagen im Versicherungsvertrieb wollen das VersicherungsJournal, Willis Towers Watson und die Fachhochschule Dortmund den Status quo der Provisions-/ Courtagehöhe ermitteln.

Die britische Allfinanz-Aufsichtsbehörde Financial Conduct Authority (FCA) sowie das britische Finanzministerium haben kürzlich einen Folgebericht zu ihrem „Financial Advice Market Review“ (FAMR) veröffentlicht.

Matthias Beenken (Bild: Wichert)

Damit soll der Fortschritt der Marktveränderungen berichtet werden, der seit einer durchgreifenden Reform 2013 erreicht wurde.

Vertreter weitgehend ausgestorben

Im Zentrum der damaligen Reform stand unter anderem ein Provisionsverbot für die Beratung und Vermittlung von Kapitalanlagen und kapitalbildenden Lebensversicherungen, um Interessenkonflikte auszuschließen.

Betroffen davon sind unabhängige Vermittler, die in Großbritannien ohnehin so ziemlich als einzige die Abfolge von Reformen der letzten 30 Jahre überlebt haben.

Klassische Ausschließlichkeits-Vertreter sind weitgehend ausgestorben. Der Hauptvertriebsweg lautet heute Direktvertrieb oder Bank-/Sparkassenvertrieb in der Komposit- und Risikoversicherung.

Daneben haben sich nur vergleichsweise wenige, aber finanziell potente Maklerfirmen halten können. Außerdem sollen die Arbeitgeber im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge verstärkt in die Pflicht genommen werden, ihre Arbeitnehmer auf Vorsorge anzusprechen.

Verbraucher bekommen kaum noch Beratung

Der FAMR wurde 2015 erstmals veröffentlicht, nachdem es Kritik an der vorausgegangenen Reform („Retail Distribution Report“) geben hatte, sie habe dazu geführt, dass Verbraucher seltener Beratung bekommen als vorher.

Angesichts von Änderungen im Rentensystem und demografischen Herausforderungen einer alternden Gesellschaft und sich verändernden Erwerbsbiografien sehen es die beiden Behörden als bedenklich an, wenn einerseits die Vorsorge immer komplexer, andererseits aber die Beratung immer exklusiver für Gutverdiener wird.

Tatsächlich hatte der erste Bericht 2015 zwar große Erfolge der Finanzmarktreform vor allem bei der Beratungsqualität hervorgehoben. Doch gleichzeitig wurde auch bestätigt, dass es eine „Beratungslücke“ gibt, das heißt gerade die besonders schutzbedürftigen Verbraucher mit mittleren und geringen Einkommen sich keine Honorarberatung leisten können.

Beratungslücke durch Roboter schließen

Dies führte zu dem Vorschlag, die „Beratungslücke“ durch automatisierte, Internet-gestützte Beratungssysteme zu schließen. Hierbei sollte sich der britische Staat engagieren und die Entwicklung solcher Systeme anstoßen.

Dieser Anforderung ist die FCA gerecht geworden und hat eine Entwicklergruppe aus zunächst zehn Firmen gebildet, die gemeinsam solche „Roboter-Beratungen“ entwickeln. Weitere Firmen sollen hinzustoßen können.

Für Deutschland wäre es derzeit schwer vorstellbar, dass sich ein Bundesministerium mit der Versicherungsbranche gemeinsam engagiert und entsprechende Verfahren und Anwendungen entwickelt.

Arbeitgeber sollen mit ins Boot geholt werden

Zusätzlich wurde im vergangenen Jahr in Großbritannien eine Arbeitsgruppe aus Aufsehern, Kunden und Anbietern gebildet. Ein Arbeitsschwerpunkt ist die Entwicklung von Handlungsanleitungen für Arbeitgeber, damit diese die fehlende Beratung durch Vermittler ersetzen und ihre Arbeitnehmer beraten können.

Dazu wurde eine umfangreiche Marktforschung veranlasst, unter anderem wurden knapp 300 Arbeitgeber und Arbeitnehmer in telefonischen Interviews zur Beratung am Arbeitsplatz befragt. Hervorgehoben wird als Ergebnis, dass 60 Prozent der Befragten eine Beratung am Arbeitsplatz hilfreich finden – vier von zehn offensichtlich nicht.

Außerdem hat sich die Arbeitsgruppe damit auseinandergesetzt, was Verbraucher überhaupt unter Begriffen wie Unterstützung und Beratung verstehen, und welche Anreize sie dazu bringen, sich mit ihrer Altersvorsorge auseinanderzusetzen.

Hierzulande befasst man sich nur mit Begriffs-Kosmetik

Zum Vergleich: Das deutsche Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) hat in Zusammenhang mit der IDD-Umsetzung lediglich eine Marktforschung aufgelegt, mit welcher Begrifflichkeit Verbraucher am ehesten verstehen, dass ein Versicherungsberater unabhängiger sein soll als ein Versicherungsvermittler.

Dies allerdings ohne vorher die Frage zu klären, ob sich Verbraucher überhaupt mit dieser Frage auseinandersetzen, oder nicht doch eher nach Vertrauensaspekten ihren Vermittler oder Berater auswählen.

Auch die 2008 dazu vom damaligen Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz aufgelegte Studie zur Beratungsqualität im Finanzdienstleistungs-Markt (VersicherungsJournal 5.1.2009, 6.1.2009) hatte einen vergleichsweise begrenzten Fokus und befasste sich mit der Auswertung vor allem von Literatur und Pressemitteilungen statt mit der Originalerhebung bei den Betroffenen.

Nicht alle Fehler weiderholen

Wenn Deutschland etwas von Großbritannien lernen kann, dann sicher, dass es einige Mühe kostet, einen Markt zu verstehen. Dazu sind mehr Anstrengungen erforderlich als nur zu erfragen, ob ein Versicherungsberater mit dem Zusatz „unabhängig“ besser beim Verbraucher ankommt als ein Versicherungsmakler, der ebenfalls per definitionem unabhängig ist.

Was aber nicht nachahmenswert ist, das ist die Vorgehensweise der Briten. Erst wurden Vermittler aus dem Markt herausreguliert, um sie dann teuer mit Roboterberatung, Arbeitgeberberatung und anderen Maßnahmen zu ersetzen.

Deutlich unterschätzt haben die Briten die Bereitschaft der Bevölkerung, sich eigeninitiativ mit ihrer Vorsorge auseinanderzusetzen. Hier dürften sich britische und deutsche Verbraucher übrigens sehr ähnlich sein.

Umfrage zu Provisionen und Courtagen

In der kommenden Legislaturperiode werden die Rahmenbedingungen für die Tätigkeit der Versicherungsvermittler weiter in der Diskussion bleiben. Ein Punkt wird die Provision sein.

