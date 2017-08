Warum das Vermittler-Image so miserabel ist

30.8.2017 – Das Ansehen des Versicherungsvertreters bleibt laut der „Bürgerbefragung öffentlicher Dienst 2017“ tief im Keller. Dem Vertreter – und in einer Art „Sippenhaft“ dem gesamten Versicherungsvertrieb – bringen nur die wenigsten Bürger großes Ansehen entgegen. Die Leser des VersicherungsJournals nennen die verschiedensten Gründe für die schlechte Reputation.

Dass Versicherungsvertreter in der Bevölkerung ein sehr schlechtes Image haben, ist schon seit Jahren ein offenes Geheimnis. Dies hat auch die aktuelle Auflage der seit 2007 vom DBB Beamtenbund und Tarifunion durchgeführten „Bürgerbefragung öffentlicher Dienst“ wieder eindrucksvoll gezeigt.

In der Befragung wird unter anderem auch das Ansehen bestimmter Berufsgruppen in der Bevölkerung ermittelt. Ergebnis: Versicherungsvertreter landeten erneut auf dem letzten Platz. Gerade einmal jeder neunte der 1.001 Befragten bringt diesem Berufsbild ein „(sehr) hohes“ Ansehen entgegen.

Der Artikel in der Freitags-Ausgabe (VersicherungsJournal 25.8.2017) hat hohe Wellen unter den Leserinnen und Lesern geschlagen und viele davon zu Kommentaren veranlasst. Die Meinungen reichten von Zweifeln an der Seriosität der Umfrage bis hin zu der selbstkritischen Einschätzung, das Problem sei hausgemacht (VersicherungsJournal 28.8.2017).

Das Negative überstrahlt das Positive

Auch Anfang der Woche hat das Thema für ein großes Leser-Echo in Form von zahlreichen weiteren Zuschriften gesorgt. Für den Leser Nils Fischer sind Befragungen dieser Art „immer irgendwie lustig, weil natürlich stark verallgemeinernd.“

Seiner Ansicht nach gibt es bei allen Vermittlertypen hervorragende Berater wie auch echte Luftpumpen. Man dürfe auch nicht vergessen, dass das Negative immer das Positive überstrahle. Sein Credo: „Dieser Beruf sollte wie ein gutes Handwerk ausgeübt werden: eine gute und fundierte Ausbildung, Fleiß, Vertrauen und Zuverlässigkeit“, so Fischer in seinem Leserbrief.

Makler sollten stolz sein

Die Maklerin Gabriele Fenner etwa vertritt die Meinung, dass Makler auf eine ganze Menge von Dingen stolz sein könnten. „Ich denke, wir Versicherungs-Maklerinnen und -Makler sollten als kenntnisreiche, kritische und kundenorientierte Marktteilnehmer gelassen bleiben und einfach weiter das tun, was wir schon seit Jahrzehnten erfolgreich machen.

Es gibt eine Menge, worauf wir stolz sein können. Gabriele Fenner

Wir verhindern durch kompetente Beratung finanzielle Katastrophen und zeigen Verantwortung für die Sicherung von Arbeitskraft, Gesundheit und Altersversorgung unserer Kunden“, so Fenner in ihrem Leserbrief.

Verdrängungsmarkt

Der Leser Hans-Jürgen Kaschak stellt in seinem Leserbrief heraus, dass der Vertrieb in vielen Branchen auch von Provisionen lebe. Dieses System eigne sich dazu, die handelnden Personen zu motivieren, aber auch unter Druck zu setzen.

Nach seiner Einschätzung bestimmen die Anbieter den Markt. „Sie steuern mit geschickter Lobbyarbeit die Politik, aber auch den Markt, welcher mangels Käuferzuwachs nicht durch echtes Neugeschäft aufwartet, sondern vielmehr ein harter Verdrängungsmarkt ist.“

Kaschak kritisiert, dass das Thema Werte und Zufriedenheit mit dem, was man tut, im Versicherungsvertrieb als Fremdwort tituliert sei. Denn letztlich gehe es nur um eine Steigerung der Umsatzzahlen, welche rein mathematisch nur anhand von Umdeckungen zu erzielen seien.

Branche trägt…

Ähnlich argumentiert auch der Leser Thorsten Hahn. Für ihn ist es „weder verwunderlich noch überraschend, dass der Beruf des Versicherungs-Vermittlers kein hohes Ansehen hat. Tatsächlich ist aus meiner Sicht die Branche mit ihren Provisionsmodellen selbst schuld.“

Die Branche ist mit ihren Provisionsmodellen selbst schuld. Thorsten Hahn

So lange Antrieb und Motivation eines Vermittlers nur der Verkauf sei und die Devise dabei immer wieder „höher, schneller, besser“ heiße, „werden wir die Branche, unabhängig von einem Kodex oder Ähnlichem, in kein anderes Licht rücken“, so Hahn in seinem Leserbrief.

…eine Mitschuld

Der Leser Thorben Schwarz ermahnte alle Betroffen, nicht über das schlechte Vermittlerimage zu schimpfen, sondern sich an die eigene Nase zu packen. „Die Entwicklung der letzten 30 Jahre haben wir alle (mehr oder weniger) selbst mitgetragen“, meint Schwarz.

Zwar habe sich die Branche – insbesondere durch Zutun staatlicher beziehungsweise regulatorischer Eingriffe – einer massiven Veränderungskur in den letzten zehn Jahren unterworfen. Dem Ansehen habe dies allerdings nicht wirklich genutzt.

„Die Entwicklung aus den 1980/90er Jahren („wir stellen alles ein/ Angestellte werden zu Selbstständigen” et cetera) kann man wohl leider nicht einfach so zurückdrehen. Das ist mitunter ein sehr langer Prozess“, macht Schwarz der Branche in seinem Leserbrief wenig Hoffnung auf eine baldige Besserung.

In der Regulierung muss ein Umdenken einsetzen

An den Punkt „Regulierung“ knüpft auch Professor Dr. Hans Jürgen Ott an. Für ihn ist das Negativimage perfider Weise auch darin begründet, dass Gesetzgeber, Rechtsprechung und Aufsicht von einem Vermittler ausgehen, vor dem der Verbraucher geschützt werden müsse.

Höchste Zeit, dass in der Regulierung ein Umdenken einsetzt. Hans Jürgen Ott

„Der Grund liegt in Interessenkonflikten, denen ein Vermittler bei seiner Arbeit ausgesetzt ist; er ist an möglichst hoher Provision und der Kunde an möglichst niedrigen Beiträgen interessiert, was sich – bei gleicher Leistung – gegenseitig ausschließt“, gibt Ott zu bedenken. Im Übrigen liege diese Situation bei jeder wirtschaftlichen Handlung vor – immer wolle der Anbieter möglichst viel Geld vom Nachfrager erhalten.

Allerdings dürfe man das schlechte Image nicht allein den Sensationsmedien oder Verbraucherschützern anlasten, dies sei nur die halbe Wahrheit: „Diese nehmen lediglich die Vorstellungen der Regulierung zum legitimen Vorwand, um ihre eigenen Stories zu vermarkten“, so Ott in seinem Leserbrief. Deshalb sei es höchste Zeit, dass in der Regulierung ein Umdenken einsetze.