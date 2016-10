Versicherungsvermittler sind nicht vom Aussterben bedroht

31.10.2016 – Laut einer aktuellen GfK-Umfrage zum Thema „Die digitale Versicherung – was Kunden wollen“ informieren sich 82 Prozent vorab online. Davon kaufen 53 Prozent dennoch offline. Als beste Informationsquelle zur Altersvorsorge wird der Versicherungsvermittler angesehen. Knapp dahinter folgen Verbraucherzeitschriften und -zentralen. Bei den Online-Vergleichsportalen auf Platz drei wird den Nutzern zunehmend die Problematik bewusst, dass es sich hier um eine Vertriebsschiene handelt. Weitere Studienergebnisse: Vorinformierten Kunden sind häufiger voreingenommen und schwieriger zu beraten – und die Jüngeren sind nicht internetaffiner als die ältere Generation.

„Digitalisierung verändert nicht alles, was Menschen tun. Deutlich ändern wird sich aber das Informationsverhalten“, formulierte Karsten John, Leiter Finanzmarktforschung der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), eine der zahlreichen Erkenntnisse aus einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

82 Prozent informieren sich online

Knapp 1.600 repräsentativ ausgewählte Bundesbürger interviewte die GfK zum Thema „Die digitale Versicherung – was Kunden wollen“. Erfasst wurden ihre Wünsche zu vier Bereichen: Vertragsabschluss, Informationsverhalten, Kommunikation mit der Versicherung sowie Individualisierung und Datenweitergabe.

Danach informieren sich inzwischen mehr als vier von fünf Deutschen (82 Prozent) online, bevor sie einen Versicherungsvertrag unterschreiben. Davon kauft die Mehrheit (53 Prozent) anschließend allerdings weiterhin offline.

Allerdings kann sich nur in der Kraftfahrtsparte ein vergleichsweise hoher Anteil einen Abschluss ohne persönliche Beratung vorstellen – immerhin jeder Fünfte. In Kapitalleben und der privaten Krankenvollversicherung sind es hingegen null Prozent.

Diese Ergebnisse decken sich somit weitestgehend mit denen der kürzlich veröffentlichten dritten Auflage der „Ropo-Studie für Versicherungsprodukte in Deutschland“ (research online, purchase offline) von GfK, Zurich Gruppe Deutschland und Google. Diese Studie beziffert den Anteil der Kunden mit Online-Recherche vor einem Policenabschluss auf aktuell 84 Prozent (VersicherungsJournal 19.10.2016).

Welche Policen am häufigsten online abgeschlossen werden

Erstaunlicherweise ist es aber nicht Kfz-Versicherung, die in den letzten zwei Jahren am häufigsten online abgeschlossen wurde, wie die vom GDV in Auftrag gegebene Untersuchung weiter zeigt. Diese liegt nur an dritter Stelle.

Jeweils leicht häufiger werden Krankenzusatz- sowie Haftpflicht-Policen genannt. Eine private Rentenversicherung liegt am Ende der Rangliste der am häufigsten online abgeschlossenen Versicherungen. Diese wurde nämlich von gar keinem online abgeschlossen, sondern zu 100 Prozent offline beim Vermittler.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: GDV/GfK)

Beste Informationsquellen sind Vermittler und unabhängige Analysen

Die hohe Akzeptanz des Vermittlers zeigt auch ein weiterer Aspekt der Untersuchung: So nannte fast jeder zweite Befragte als beste Informationsquelle zur Altersvorsorge den Versicherungsvermittler. Finanztest, Ökotest, Verbraucherzentralen und so weiter vertrauen gut vier von zehn Umfrageteilnehmern. Vergleichsportale im Internet rangieren auf Platz drei mit einem knappen Viertel vor Bankberatern mit rund einem Sechstel Anteil an den Nennungen.

Allerdings zeigen sich hier deutliche Unterschiede zwischen den Online- sowie den Offline-Abschließern. Die Onliner bringen dem Vermittler signifikant weniger Vertrauen entgegen, dafür den Verbrauchermedien und -schützern deutlich mehr.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: GDV/GfK)

Wer online abschließt, nutzt auch Vergleichsportale als Informationsquelle weitaus öfter (59 Prozent) als Offline-Kunden (15 Prozent), so ein weiteres Ergebnis. Vorrangig suchen Onliner dabei nach dem günstigsten Preis und den besten Bewertungen. Offliner dagegen prüfen verschiedene Marken und deren Bewertung.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: GDV/GfK)

Den meisten Vergleichsportal-Nutzern ist allerdings durchaus die dahinter steckende Problematik bewusst: 78 Prozent der Online- und 66 Prozent der Offline-Abschließer ist bewusst, dass der Informationsanbieter Provisionen erhält. „Es wird zunehmend klar, dass Vergleichsportale Vertriebsschienen sind“, kommentierte GfK-Experte Karsten John auch mit Blick auf andere Branchen.

Vorinformierte Kunden erfordern eine neue Beratungsqualität

Der Berater beziehungsweise die Beratung werden auch zukünftig nicht an Bedeutung verlieren, stellten auch Andrea van Aubel, Vorstand IT und Digitalisierung der Axa Konzern AG, und Christian-Hendrik Noelle, GDV-Geschäftsführungs-Mitglied und zuständig für Digitale Agenda, IT und Services, fest. „Beratungsqualität zu bieten, wird schwieriger, weil der Kunde vorinformiert ist“, warnte van Aubel.

Das Problem, mit dem der Vermittler konfrontiert ist: Der Kunde lässt sich nicht mehr unvoreingenommen beraten, stellten John, van Aubel und Noelle unisono heraus. Möglicherweise habe er bereits feste Vorstellungen hinsichtlich seines Bedarfs, passender Produkte und eines adäquaten Preises. Dies führe zu der Frage, was passiert, wenn die Überlegungen und Recherchen falsch, fehlerhaft oder unvollständig sind.

Ärzte mit vorinformierten Patienten wissen, wie viel Geduld es kosten kann, eine andere Diagnose zu vertreten, eine andere Therapie oder ein anderes Medikament vorzuschlagen, erläuterte John an einem Beispiel. Wem vertraut der Kunde – seinem Arzt beziehungsweise seinem Versicherungsexperten oder den Vergleichsportalen, Foren und anderen Internetplattformen?

Das Internet wird seine Unschuld verlieren

„Das Internet wird seine Unschuld verlieren“, meinte John. Er zeigte sich überzeugt, dass zukünftig insbesondere Preisindividualisierungen je nach Kundenpräferenz viele Kunden weiterhin oder wieder zum persönlichen Berater führen werden. Schon jetzt seien die Zeiten, in denen alle Infos geteilt würden, vorbei.

Das Lebensalter der Kunden spielt dabei der Umfrage zufolge keine wesentliche Rolle. Schon jetzt zieht sich die Ablehnung von Online-Abschlüssen durch alle Altersgruppen. Selbst bei den Unter-30-Jährigen wollen 40 Prozent auch in Zukunft Versicherungen nicht im Internet kaufen.

Gut jeder Vierte der Über-60-Jährigen hat bereits eine Versicherung im Internet gekauft. Bei den Unter-30-Jährigen liegt der Anteil mit einem knappen Drittel kaum höher. Am häufigsten haben die 40- bis 49-Jährigen eine Versicherung online abgeschlossen (36 Prozent).

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: GDV/GfK)

„Wir haben es – anders als man gemeinhin vermutet – somit nicht mit einer aussterbenden Zielgruppe zu tun, die den personellen Vertrieb nutzt. Er wird auch in Zukunft ein wichtiger Kanal bleiben“, schloss Noelle aus diesen Zahlen.