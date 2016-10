Versicherungsbranche rüstet mit Vertriebshilfen weiter auf

31.10.2016 – Neues für die Vertriebspartner vom Volkswohl Bund, der Netfonds AG, dem HDI, der LV 1871, der easy Login GmbH, der Clark Germany AG und der Generali in Deutschland: Die Palette reicht von einem neuen Rechnungszins-Tool zur Belebung des Jahresendgeschäft im Vorfeld der neuerlichen Rechnungszins-Absenkung bis zu Maßnahmen zur Steigerung der Sicherheit bei der digitalen Unterschrift.

Mit Blick auf die Absenkung des Höchstrechnungszinses für Neuverträge von 1,25 auf 0,9 Prozent am 1. Januar 2017 stellt die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. den Vertriebspartnern ein neues Tool zur Verfügung.

Mit diesem können den Kunden die Vorteile aufgezeigt werden können, die ein Abschluss noch in diesem Jahr bietet. Betroffen seien schließlich mehrere Sparten, macht der Maklerversicherer aufmerksam.

So stiegen die Beiträge beispielsweise in der Berufsunfähigkeits-Versicherung dadurch um bis zu sechs Prozent. In der Pflegerenten-Versicherung vermindere sich die garantierte Rente um bis zu zehn Prozent, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Rechnungszins-Tool finden die Vertriebspartner den Angaben zufolge im Angebotsprogramm des Versicherers, im Partner Portal sowie unter www.vbon.de zur Verfügung. Es steht ihnen kostenfrei zur Verfügung.

Netfonds implementiert DWS-Riester-Report in Beratungsplattform

Eine im Zusammenhang mit Riester-Verträgen wirkungsvolle Verbesserung der Servicequalität „ganz im Sinne künftiger Mifid II-Anforderungen“ verspricht die Netfonds AG durch die Implementierung des neuen DWS-Riester-Report in seine Beratungsplattform „AdWorks“. Zugleich ließen sich so künftige Bestandsprovisionen sichern und optimale Kundensegmentierungen vornehmen.

Per „Knopfdruck“ könnten Makler DWS-Riester-Kunden damit nun einerseits schnell und prägnant „einen aufschlussreichen Überblick über zentrale Details“ verschaffen. So unter anderem zur Höhe der Einzahlungen, zur Allokation und Entwicklung der Anlagen, zum Endalter, zur Bewertungssumme, zur aktuellen Beitragsgarantie oder zu geflossenen Zulagen.

Zugleich ermögliche das Tool mittels „Abfragelisten“ die individuelle Ansprache einzelner Zielgruppen. So ließen sich durch das System beispielsweise über einen Zulagen-Check jene Verträge herausfiltern, bei denen noch keine staatliche Förderung feststellbar sei, um solche Kunden danach entsprechend zu beraten.

HDI macht Vermittlerportal mobil, LV 1871 baut Partnerportal um

Die HDI Versicherungen bieten ihren Vertriebspartnern nun auch eine mobile Variante des „HDI VermittlerPortals“ an, teilt das Unternehmen mit. Es sei jetzt für Smartphones und Tablets optimiert und damit sowohl am Point of Sale als auch unterwegs einsetzbar, um Kundendaten und Verträge einzusehen, Schadenmeldungen aufzunehmen, Post zu bearbeiten oder Produktinfos abzurufen.

Die Lebensversicherung von 1871 a.G. (LV 1871) hat ein neues Partnerportal entwickelt, auf das auch von mobilen Endgeräten aus zugegriffen werden kann. Es kombiniere zugleich den bisherigen „LV 1871 Unternehmensblog“ mit zahlreichen Informationen zu den Vorsorgelösungen und Services des Unternehmens ohne Login.

Vermittlern werde so ein Schnellzugriff auf Verkaufsunterlagen, Druckstücke, Produktinformationen, Beratungstools und Neuigkeiten aus dem Unternehmens-Blog ermöglicht, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch die Anmeldung zu den Webinaren der LV 1871 sei nun über die neue Plattform möglich.

Für das Einreichen von Anträgen oder das Abfragen von Bestandsdaten stehe den Geschäftspartnern weiterhin der geschlossene Vermittlerbereich zur Verfügung, wird ergänzend mitgeteilt. Dort könnten sie sich über das Single-Sign-On-Portal der Easy Login GmbH jederzeit anmelden.

Easy Login meldet die Signal Iduna Gruppe als Neuzugang

Über diese Tochter des Single Sign-On e.V. sind jetzt auch die Signal Iduna Gruppe einschließlich des Deutscher Ring Krankenversicherungs-Vereins a.G. erreichbar. Damit könnten Vermittler nun einfach und bequem auf die Portale von 28 Risikoträgern zugreifen, wie mitgeteilt wird.

Einschließlich der hauseigenen Software „easy client“ seien es inzwischen sogar bereits 31, betont die Easy Login GmbH und zeigt sich überzeugt, dass der Marktdruck dafür sorgen werde, dass sich bald weitere Gesellschaften anschließen. Die Zahl der bei Easy Login gemeldeten Makler wird mit mehr als 17.000 angegeben.

Clark Germany: Noch mehr Sicherheit bei der digitalen Unterschrift

Noch mehr Sicherheit bei der digitalen Unterschrift bietet die Clark Germany GmbH eigenen Angaben zufolge ihren Kunden, nachdem der Versicherungs-Rob-Advisor das elektronische Unterschriftensystem „inSign“ der IS2 Intelligent Solution Services GmbH in seine App und auf der Webseite integriert hat. Mehr Aufwand sei damit nicht verbunden.

Durch „inSign“ würden unterschiedliche Eigenschaften der Unterschrift registriert und damit das unterschriebene Dokument noch fälschungssicherer gemacht. So werde beispielsweise nachgeprüft, wie schnell die Unterschrift geleistet werde.

Generali schließt Relaunch ihres Webauftritts ab

Die Generali Deutschland AG weist darauf hin, dass sich ihr Webauftritt jetzt um zwei neue Elemente ergänzt wurde, nämlich den Agentur-Homepages des Exklusiv-Vertriebs und der umkreisbasierten Beratersuche. Damit sei der im Juni 2016 im neuen Corporate Design gelaunchte Internetauftritt technisch nun komplett, und Agenturen und Produkte seien jetzt auf einer Plattform zusammengeführt.

Mit der Einbindung der Agentur-Homepages präsentiert sich der Exklusiv-Vertrieb der Generali eigenen Angaben zufolge jetzt – optimiert für Computer wie für mobile Endgeräte – in einem attraktiven Design. Dabei bleibe der ausgewählte Berater mit seinem Foto und den Kontaktmöglichkeiten bei allen Aktivitäten des Nutzers stets sichtbar.

Die inhaltliche Hoheit der Agentur-Homepages liege in den Händen der Generali-Agenturen, wird betont. Über ein neues und bedienerfreundliches Content-Management-System könnten sie ihre Webpräsenz zugleich aber einfacher gestalten.