Versicherungsberater wollen Versicherungsberater bleiben

15.12.2016 – Der Bundesverband der Versicherungsberater (BVVB) begrüßt in seiner Stellungnahme für das Wirtschaftsministerium diese Trennung ausdrücklich, da damit zugleich eine Absage an Mischmodelle verbunden sei. An ihrer alten Berufsbezeichnung wollen die Versicherungsberater, von denen derzeit 304 registriert sind, festhalten. Insgesamt erhofft sich der BVVB durch die IDD einen erheblichen Schub für die Honorarberatung.

WERBUNG

Über den vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) veröffentlichten Referentenentwurf zur Umsetzung der EU-Versicherungsvertriebs-Richtlinie (IDD) in nationales Recht (VersicherungsJournal 22.11.2016) ist in den letzten Tagen viel diskutiert worden.

Für Diskussionen sorgt in der am Montag dieser Woche abgelaufenen Verbändeanhörung insbesondere die neue Rolle des dann in den Honorar-Versicherungsberater gewandelten Versicherungsberaters und die damit verbundene klare Trennung, wer ausschließlich Honorar oder Provisionen annehmen darf (VersicherungsJournal 14.12.2016, 14.12.2016).

BVVB-Stellungnahme

Der Bundesverband der Versicherungsberater e.V. (BVVB) begrüßte in seiner Stellungnahme die beabsichtigte klare Trennung zwischen (Honorar-) Beratung und (Provisions-) Vermittlung. „Die derzeit teils anzutreffende Vermischung von Honorar- und Provisionsvergütung halten wir aus Gründen des Verbraucherschutzes für bedenklich“, heißt es in dem Papier, das dem VersicherungsJournal vorliegt.

Der BVVB hält jedoch eine Klarstellung für sinnvoll, ob und unter welchen Voraussetzungen eine erfolgsabhängige Vergütung für Honorar-Versicherungsberater zulässig sein soll, um diese in der Rechtsprechung umstrittene Frage zu klären.

IDD könnte fairen Preis- und Konditionenwettbewerb schaffen

Für den BVVB verhindern die vorgesehenen Regelungen zum Durchleitungsgebot und Provisionsabgabeverbot wirkungsvoll Fehlanreize durch direkt Geldzahlungen an den Versicherungsnehmer. Gleichwohl könnten Vermittler aber indirekt Provisionen an den Versicherungsnehmer abgeben, in dem der Provisionsverzicht zur Leistungserhöhung oder Prämienreduzierung des vermittelten Vertrags verwendet werde.

„Nach unserer Einschätzung wird so ein fairer Preis- und Konditionenwettbewerb zwischen Beratern und Vermittlern ermöglicht“, schreibt der Verband in seiner Stellungnahme. Den erhobenen Vorwurf einer einseitigen Bevorzugung der Honorarberatung könne der BVVB nicht erkennen. Vielmehr sei es ja den Versicherungsmaklern weiterhin möglich, Nicht-Verbrauchern bei Vereinbarung, Prüfung oder Änderung von Versicherungsverträgen gegen ein gesondertes Entgelt rechtlich zu beraten.

Allerdings sieht der Verband kleine Gewerbetreibende als genauso schutzbedürftig an wie Verbraucher. Von daher regt er an, das Betätigungsfeld der Versicherungsmakler im gewerblichen Bereich auf Großrisiken zu beschränken.

Begriff des Honorar-Versicherungsberater hilft nicht weiter

Den neuen Begriff des Honorar-Versicherungsberaters lehnt der BVVB ab. Ähnlich den Berufsbezeichnungen des Steuerberaters oder des Rentenberaters sollte auch am Begriff des Versicherungsberaters festgehalten aber auch gleichermaßen geschützt werden.

Die vergleichsweise kleine Schar der Versicherungsberater ist nach Verbandsangaben eine heterogene Gruppe. Einige Kollegen würden sich voll auf den gewerblichen Bereich konzentrieren, sagte BVVB-Präsident Frank Golfels dem VersicherungsJournal. Er selbst ist auf den Beratungsbereich und außergerichtliche Vertretung im Versicherungs- und Rentenrecht spezialisiert.

Golfels erwartet von der Stärkung der Honorarberatung einen erheblichen Impuls. So könnten nach seiner Einschätzung die heute etwa 1.000 bis 2.000 „Honorar-Versicherungsmakler“ aus der Grauzone herausgeholt werden.