Vermittler machen aus der Not eine Tugend

14.9.2016 – Noch läuft die Leserumfrage zum Jahreswechselgeschäft in der Kraftfahrtversicherung, aber es zeichnen sich bereits einige Trends ab. Diese Umfrage, die sich an die Vermittler unter den Leser richtet, ist Teil des nächsten VersicherungsJournal Extrablatts „Rollende Risiken – Mit Kfz Geld verdienen“.

In der Tendenz halten die Vermittler die Kraftfahrzeug-Versicherungen noch für den Einstieg in eine Kundenbeziehung. Jeder sechste Vermittler, der sich bis Montagfrüh an der noch laufenden Umfrage für das kommende VersicherungsJournal Extrablatt beteiligt hat, meint dies sogar „ohne Wenn und Aber“.

Gunst der Stunde

Rund 80 Prozent der Vermittler beraten ihre wechselwilligen Kunden; nur eine sehr kleine Gruppe „sortiert“ nach guten Kundengruppen im Jahreswechselgeschäft oder verweist an die Tarifrechner im Internet. Die Mehrzahl der Teilnehmer, die bisher mitmachten, nutzt die „Wechselei“ in Kraftfahrt für die Beratung zu anderen Absicherungsprodukten.

Dies sind einige Ergebnisse der aktuellen Umfrage des VersicherungsJournal Extrablatts, an der sich alle Leser, die als Vermittler arbeiten, über diesen Link weiterhin beteiligen können.

Wie immer gilt: Je mehr Vermittler sich an dieser Umfrage beteiligen, desto fundierter sind die Aussagen. Um Ihre Mitmachbereitschaft zu erhöhen, gibt es dieses Mal eine kleine Motivationshilfe:

Jede(r) 25. TeilnehmerIn der Umfrage erhält als Dankeschön eine spezielle VersicherungsJournal-Smartphone-Hülle. Auch wenn für diese Verlosung Ihre E-Mail-Adresse abgefragt wird, ist dies doch eine getrennte Erhebung. Die Umfrage ist wie immer anonym.

...und so kommt das Extrablatt zu Ihnen

Die Ergebnisse der Umfrage werden im VersicherungsJournal Extrablatt 4|2016 veröffentlicht. Dieses Heft können Sie bis zum 14. Oktober für den Inlandsbezug kostenlos online bestellen. Wer das Extrablatt bereits abonniert hat, bekommt auch diese Ausgabe automatisch zugesandt.

Ab dem 24. Oktober steht es im Internet zum Herunterladen bereit. Bezieher des Premium-Abonnements werden bevorzugt bedient und erhalten den Zugriff auf die neuen Ausgaben im PDF-Format rund eine Woche früher.