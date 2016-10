Vermittler bleiben gefragt  und unverzichtbar

Der pure Online-Kunde rückt in letzter Zeit verstärkt in den Fokus der Versicherer. Mit der Ottonova AG steht ein privater Krankenversicherer in den Startlöchern, der PKV-Policen ausschließlich über das Internet verkaufen will. Der Marktstart der 2015 gegründeten Gesellschaft soll im Laufe des kommenden Jahres erfolgen. Pate für die Namensgebung war einem Bericht der Ärzte-Zeitung zufolge „kein Geringerer als Otto von Bismarck“, der ja die Krankenversicherung erfunden habe. Auch die Ergo will mit einem reinen Digital-Versicherer auf den Markt kommen. Im Herbst 2017 soll die Gesellschaft namens „Nexible“ das Geschäft aufnehmen, wie die Süddeutsche Zeitung (Print) gestern berichtete. Der Name setzte sich aus „next“ und „flexible“ zusammen, also Zukunft und Flexibilität, so Ergo-Vorstandschef Dr. Markus Rieß im Gespräch mit der Zeitung.