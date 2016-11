VDVM zur IDD: „Verblendet von Verbraucherschützern”

22.11.2016 – Der GDV begrüßt, dass im jetzt veröffentlichten Referentenentwurf zur IDD-Umsetzung in deutsches Recht das Provisionsabgabeverbot bestehen bleibt. Der VDVM hieß zwar die zügige Umsetzung gut, monierte aber zugleich Begriffsunklarheiten, unterschiedliche Spielregeln für Versicherungsvermittler und Honorar-Versicherungsberater sowie den tiefen Eingriff in das Wettbewerbsrecht zulasten der Vermittler und Versicherer.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat am Montag den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über den Versicherungsvertrieb veröffentlicht, also zur Umsetzung der IDD (Insurance Distribution Directive) in nationales Recht.

GDV begrüßt Weiterbildungspflicht

Aus Sicht des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) ist der Entwurf „ein wichtiger Meilenstein für Verbraucher, Vermittler und Versicherer“. Hervorzuheben sei die vorgesehene Verankerung des Provisionsabgabeverbots.

Damit werde sichergestellt, „dass auch künftig die langfristigen Bedürfnisse des Kunden im Mittelpunkt des Beratungsgesprächs stehen, nicht mögliche kurzfristige finanzielle Vorteile durch die Beteiligung an Provisionszahlungen“.

Als „erfreulich“ bezeichnete der Versichererverband in einer ersten Reaktion, dass der Gesetzgeber durch die festgeschriebene Weiterbildungspflicht (15 Stunden pro Jahr) den Fokus weiter auf die Qualität der Beratung lege.

VDVM mit harscher Kritik

Auch der Verband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (VDVM) begrüßte in einer ersten Stellungnahme grundsätzlich, dass die Regierung die Versicherungsvertriebs-Richtlinie zügig in deutsches Recht umsetzen wolle.

Im Detail übte der Verband aber harsche Kritik – insbesondere an der Einführung des Honorar-Versicherungsberaters anstelle des bisherigen Versicherungsberaters (§ 34e GewO).

„Der erste Fehler beim Honorar-Versicherungsberater wird bereits im Keim angelegt, weil der Begriff Honorar überhaupt nicht genau definiert ist“, so der VDVM. Darunter fiele nämlich auch die erfolgsabhängige Vergütung des Honorar-Versicherungsberaters.

„Die Fälle Atlantic Lux lassen grüßen! Wo hier der Fortschritt für den Verbraucherschutz und bei der Vermeidung von Interessenkonflikten liegen soll, ist unerklärlich“, schreibt der Vermittlerverband weiter.

VDVM moniert ungleiche Spielregeln

Der VDVM kritisiert ferner, dass Versicherungsvermittler nur noch von Versicherungs-Unternehmen vergütet werden dürfen. „Was passiert aber, wenn der Versicherer den Vermittler nicht vergüten will, weil dieser den Vertrag nicht vermittelt hat?

Wendet sich ein Versicherungsnehmer, der den Vertrag über das Internet abgeschlossen hat, bei einem Schadenfall beispielsweise an einen Versicherungsmakler, muss dieser doch gegen Entgelt dem Versicherungsnehmer Schadenassistenz leisten dürfen“, so der Maklerverband.

Als weiteren Problemfall hat der VDVM den Scheidungsfall ausgemacht, wenn etwa einer der beiden Ehegatten einen anderen Makler etwa zum Zeitwert eines Lebensversicherungs-Vertrages und zu den Handlungsoptionen befragt. „Darf das nicht abgerechnet werden? Muss ein Bürger aus Ueckermünde vielleicht bis Berlin fahren, um den Ratschlag eines der raren Honorar-Versicherungsberater in Berlin-Mitte zu erhalten?“, fragt der Verband.

VDVM: Tiefer Eingriff ins Wettbewerbsrecht

Der VDVM moniert darüber hinaus den tiefen Eingriff in das Wettbewerbsrecht, da Honorar-Versicherungsberater bei der Beratung und Vermittlung von Lebensversicherungen keiner fünfjährigen Stornohaftzeit wie Versicherungsvermittler unterlägen.

Zudem werde Versicherungsmaklern als Sachwalter des Kunden die Vermittlung von Netto-Tarifen praktisch verboten, weil sie laut Entwurf im Verbrauchergeschäft nur vom Versicherer vergütet werden dürfen. „Echter Verbraucherschutz sieht anders aus“, schreibt der Vermittlerverband.

Bei der entstehenden Schieflage sei zu befürchten, dass viele Versicherungsvermittler sich als Honorar-Versicherungsberater zulassen würden, um die Stornohaftzeit und vor allem die Absenkung der Abschlussprovision/ -courtage zu umgehen.

„Der Gesetzentwurf hat die Qualität, den Berufsstand der Versicherungsmakler, den Sachwaltern der Kunden, nachhaltig zu beschädigen – ohne auch nur einen Schritt beim Verbraucherschutz vorangekommen zu sein“, so das wenig schmeichelhafte Fazit des VDVM.