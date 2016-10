Top- und Flop-Produkte in der privaten Altersvorsorge

5.10.2016 – Das Geschäft mit Vorsorge-Policen ist bei unabhängigen Vermittlern erneut deutlich schlechter geworden. Nach der „Marktstudie private Altersvorsorge 2016“ sind die Courtageeinnahmen bei über vier von zehn Maklern und Mehrfachvertretern zum Teil deutlich zurückgegangen. Aktuelle läuft das Geschäft mit Fondspolicen ohne Garantien und indexgebundenen Fondspolicen am besten. Die besten künftigen Absatztrends sehen die Befragten bei indexgebundenen Fondspolicen sowie (Unitised) With-Profit-sowie Hybrid-Produkten.

Das Geschäft mit privaten Altersvorsorgeprodukten hat im unabhängigen Vermittlermarkt massiv an Bedeutung verloren, wie die „Marktstudie Private Altersvorsorge 2016“ der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH zum diesjährigen Asscompact Award „Private Vorsorge“ (VersicherungsJournal 5.10.2016) zeigt.

Spielte das private Vorsorgegeschäft vor fünf Jahren bei fast drei Vierteln der 370 im August 2016 online befragten Versicherungsmakler und Mehrfachvertreter noch eine „(sehr) große“ Rolle, so liegt der Anteil aktuell mit knapp über 40 Prozent nur noch in etwa halb so hoch.

Kleiner Lichtblickt: für die nähere Zukunft ist eine leichte Verbesserung in Sicht. Denn in fünf Jahren wird dieses Geschäft für immerhin fast 46 Prozent nach eigener Einschätzung eine „(sehr) große“ Rolle spielen.

Trend zu rückläufigen Courtageeinnahmen

Dies wirkt sich auch auf den Umsatz der unabhängigen Vermittler aus. So gaben fast vier von zehn Befragten ab, die Courtageeinnahmen hätten seien 2016 im Vergleich zum Jahr zuvor „viel schlechter“ beziehungsweise „eher schlechter“ geworden – und zwar im Durchschnitt von klar über einem Viertel.

Dies dürfte nicht nur auf die infolge der Niedrigzinsen gesunkene Abschlussbereitschaft der Kunden zurückzuführen sein, sondern vor allem auch auf das im Zuge der LVRG-Umsetzung gesunkene Vergütungsniveau.

Allerdings berichtete auf der anderen Seite mehr als jeder vierte (Vorjahr: gut jeder sechste – VersicherungsJournal 6.11.2015) Vermittler von einem „viel besseren“ beziehungsweise „eher besseren“ Courtageniveau.

Aktuelle und künftige Produktfavoriten

Gefragt wurde im Rahmen der Untersuchung auch nach den aktuell am häufigsten vermittelten Produkten. Hier zeigten sich die gleichen eindeutigen Favoriten wie im Vorjahr: Fondspolicen ohne Garantien und indexgebundene Fondspolicen. Diese vermitteln aktuell jeweils mehr als 40 Prozent „(sehr) häufig“. Im Vorjahr war es nur jeweils rund ein Drittel.

Schon mit großem Abstand folgen dahinter dicht beieinander (Unitised) With-Profit-sowie Hybrid-Produkte. Dies gaben aktuell mit jeweils knapp 30 Prozent fast ein Drittel mehr Vermittler an als im Vorjahr. Klassik- und Moderne-Klassik-Produkte werden derzeit von nicht einmal jedem fünften befragten Vermittler „(sehr) häufig“ abgesetzt.

Einen positiven Umsatztrend in den kommenden ein bis drei Jahren sehen die meisten Befragten bei den indexgebundenen Fondsprodukten. Hier liegt der Anteil mit über der Hälfte um mehr als zehn Prozentpunkte höher als bei der positiven Beurteilung der aktuellen Produktvermittlung.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Screenshot Asscompact „Marktstudie private Altersvorsorge 2016“ )

Großes Potenzial wird auch bei (Unitised) With-Profit- sowie Variable-Annuities-Produkten gesehen, während die Trenderwartungen bei klassischen Produkten massiv rückläufig sind.

Garantiezins-Senkung und Marktausdünnung zeigen Wirkung

Letzteres ist wenig verwunderlich, da sich einerseits nach der Absenkung des Höchstrechnungszinses von 1,25 auf 0,9 Prozent Anfang des kommenden Jahres (VersicherungsJournal 1.6.2016) die Rentabilität nicht verbessern dürfte. Andererseits steigen immer mehr – auch große – Anbieter aus diesem Marktsegment aus (VersicherungsJournal 21.7.2016).

Die 333-seitige Untersuchung „Marktstudie private Altersvorsorge 2016“ kann für 2.320,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Karin Jelitto per E--Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.