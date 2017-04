Streit um Doppelzulassung als Versicherungsmakler und -berater

19.4.2017 – Es fehlt an der nach § 34e Absatz 1 Satz 1 GewO notwendigen Unabhängigkeit des Versicherungsberaters, wenn ein vertretungsberechtigter Geschäftsführer einer Versicherungsmakler-Gesellschaft mit dem vertretungsberechtigten Geschäftsführer einer Versicherungsberater-Gesellschaft personenidentisch ist. Dies ist der Leitsatz eines Beschlusses des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg (31. März 2017 – OVG 1 N 41.15).

Der vertretungsberechtigte Geschäftsführer zweier Versicherungsmakler-Gesellschaften (§ 34d GewO) hatte am 9. November 2012 als vertretungsberechtigter Geschäftsführer einer weiteren Gesellschaft eine Erlaubnis als Versicherungsberater (§ 34e GewO) bei der zuständigen Industrie- und Handelskammer (IHK) beantragt.

Eine Frage der wirtschaftlichen Unabhängigkeit

Diese lehnte die Erlaubniserteilung mit Bescheid vom 22. Februar 2013 jedoch ab. Als Grund führte die IHK an, dass es in diesem Fall infolge der Verbindung zu den beiden Versicherungsmakler-Gesellschaften an der vom Gesetzgeber in § 34e Absatz 1 Satz 1 GewO geforderten wirtschaftlichen Unabhängigkeit eines Versicherungsberaters mangele.

Den am 25. März 2013 eingelegten Widerspruch wies die IHK mit Bescheid vom 19. Juni 2013 zurück. Die Erlaubnisbehörde führte ergänzend aus, dass die gesellschaftsrechtliche Verflechtung das vom Bundesverfassungsgericht dargestellte tatsächliche Berufsbild des Versicherungsberaters unterlaufe.

Denn das Berufsbild des Versicherungsmaklers sei von der Vermittlung eines oder mehrerer Versicherungsverträge sowie der Verwaltung von bestehenden Verträgen. Hingegen sei das Berufsbild des Versicherungsberaters in erster Linie von einer rechtsbesorgenden oder rechtsberatenden Tätigkeit geprägt.

Auch aus gesellschaftsrechtlichen Aspekten sei die Versagung der Erlaubnis als Versicherungsberater zu verweigern. Denn die in § 34e GewO geforderte Zuverlässigkeit könne nicht durch eine gesellschaftsrechtliche Konstellation belegt werden, in der die Organe der Gesellschaft, hier der Geschäftsführer, systematisch gezwungen sei, Rechtsbruch gegenüber einer Gesellschaft zu begehen, da die jeweilige Gesellschaft unterschiedliche satzungsmäßige Zwecke verfolge.

Kein Anspruch auf 34e-Erlaubnis

In ihrer hiergegen eingereichten Klage trug die Klägerin vor, dass die von der Beklagten herangezogenen Versagungsgründe im Gesetz keine Stütze fänden. Die Klägerin monierte unter anderem die Diskriminierung deutscher beziehungsweise in Deutschland niedergelassener Versicherungsmaklerinnen gegenüber ausländischen Versicherungs-Vermittlern.

Letztere könnten auch ohne eine IHK-Erlaubnis und ohne Vorlage der explizit vorgeschriebenen Berufshaftpflicht-Versicherung in Deutschland als Versicherungsberater tätig werden. Dies sei eine Verletzung von Artikel 3 GG, greife zugleich in unzulässiger Weise in das Grundrecht auf Berufsfreiheit (Artikel 12 GG) ein und verstoße zudem gegen die Artikel 20 und 21 Absatz 2 der Europäischen Grundrechte-Charta (PDF, 762 KB).

Der 3. Senat des Verwaltungsgerichts Potsdam wies die Klage mit Urteil vom 10. März 2015 (VG 3 K 2738/13) ab. Der Widerspruchbescheid der IHK sei nicht rechtswidrig und verletzte daher die Klägerin nicht in ihren Rechten. Die Klägerin habe keinen Anspruch auf die von ihr begehrte Erlaubnis für eine Tätigkeit als Versicherungsberaterin.

„Entgegen der Ansicht der Klägerin kann die Kammer nicht die Überzeugung gewinnen, dass die oben genannte Regelung der Gewerbeordnung wegen Verletzung von Grundrechten gegen die Verfassung verstößt“, heißt es in der Urteilsbegründung.

Auch keine Erlaubnis unter Auflagen

Auch das Argument der Klägerin, dass die Beklagte zu Unrecht die Unabhängigkeit der Klägerin anzweifle, da Versicherungsmakler nach § 59 Absatz 3 VVG im Lager der Versicherungskunden stünden und von den Versicherungs-Unternehmen unabhängig seien, ließen die Richter nicht gelten. Denn Versicherungsmakler hätten grundsätzlich die Möglichkeit, für erfolgreiche Vermittlungen Courtagen gegenüber dem Versicherungs-Unternehmen zu beanspruchen.

„Wer Versicherungsmakler ist, wird sich im Interesse der bestmöglichen Beratung seiner Kunden nicht völlig von Produkten, für die ein Courtageanspruch besteht, verabschieden können, vielmehr wird er die ganze Bandbreite an Produkten zur Verfügung stellen müssen“, so das Gericht.

Dass die Courtagen letztlich Bestandteil der durch den Kunden selbst gezahlten Versicherungsprämie seien, mithin die Versicherung diese nicht selbst leiste, wie die Klägerin vorgetragen habe, greife ebenfalls zu kurz. „Denn letztlich ist es die Versicherung, die hier die Kalkulation übernimmt und damit die Höhe der vom Kunden zu zahlenden Prämie und der dem Makler auszuschüttenden Courtage bestimmt“, heißt es in der Urteilsbegründung.

Mit ihrem Hilfsantrag (Erlaubnis unter Auflagen) hatte die Klägerin ebenfalls keinen Erfolg. Da die Klägerin bereits das für die Tätigkeit erforderliche Merkmal der Unabhängigkeit nicht aufweise und damit den Tatbestand für die Erteilung der 34e-Erlaubnis nicht erfülle, ist nach Ansicht des Gerichts „nicht weiter zu prüfen, ob eine Erlaubnis gegebenenfalls unter Auflagen nach § 34e Absatz 1 Satz 2 GewO zu erteilen ist.“

Berufungsantrag abgelehnt

Der 1. Senat des Oberveraltungsgerichts Berlin-Brandenburg lehnte den Antrag der Klägerin auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil ab mit Beschluss vom 31. März 2017 (OVG 1 N 41.15) ab. Die Richter vermochten in den Ausführungen der Klägerin weder einen ernstlichen Richtigkeitszweifel, noch eine grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache und auch keinen Verfahrensmangel zu erkennen.

Dass Versicherungsmakler wie auch Versicherungsberater grundsätzlich im Interesse ihrer Kunden zu handeln haben, schließt nach Ansicht des Oberveraltungsgerichts Berlin-Brandenburg „nicht aus, dass ein Makler zugleich eigene Verdienstinteressen verfolgt, weil ihm gegebenenfalls eine Abschlussprovision von Versicherungs-Unternehmen in Aussicht steht.“

Interessenkollision

Der zur abgrenzenden Legaldefinition des Versicherungsberaters gehörende Begriff der Unabhängigkeit von der Versicherungswirtschaft unterstelle nicht, dass der Versicherungsmakler ein von Versicherungsinteressen geleiteter Vermittler sei und insofern eine Interessenkollision von Versicherungs-Unternehmen und Kunden zu befürchtet sei.

„Die maßgebliche Interessenkollision besteht vielmehr zwischen dem Kundeninteresse und einem etwaigen eigenen Verdienstinteresse des Beraters, durch die ihm vom Versicherungs-Unternehmen in Aussicht stehende Provision bei Vertragsschluss“, heißt es in der Urteilsbegründung.

Keine Mischtätigkeit

Weiter führte das Oberveraltungsgericht aus, dass das Erfordernis der „Versicherungs-Unabhängigkeit“ eine Mischtätigkeit als Versicherungsberater und Versicherungsvermittler (-Makler) ausschließe. Ein Gewerbetreibender dürfe nicht in unterschiedlichen Rechtsformen oder Stellungen einerseits einer Tätigkeit im Bereich der Versicherungs-Vermittlung und andererseits im Bereich der Versicherungsberatung nachgehen.

„Der klägerische Hinweis darauf, dass die Trennung von Makler- und Beratertätigkeit und die hierfür erforderliche Unabhängigkeit vorliegend dadurch gesichert sei, dass es sich um unterschiedliche juristische Personen handele, geht fehl, weil die vertretungsberechtigten Geschäftsführer der Gewerbetreibenden personenidentisch sind und sich die personengebundene innere Tatsache eines latenten Verdienstinteresses nicht ausblenden lässt“, so das Gericht in der Urteilsbegründung.

Andere Sachlage bei unterschiedlichen Geschäftsführen

Bei unterschiedlichen Geschäftsführern hätte die Sache vermutlich anders ausgesehen, wie das Beispiel des Bundes der Versicherten e.V. (BdV) nahe legt. Hier sah die IHK Lübeck im Frühjahr kein Problem darin, der 100-prozentigen BdV-Tochter BdV Verwaltungs GmbH eine 34e-Zulassung als Versicherungsberater zu erteilen, obwohl mit der BdV Mitgliederservice GmbH eine weitere Tochter des Vereins bereits als Versicherungsvertreter mit Erlaubnis (§ 34d Absatz 1 GewO) registriert ist.

Für die IHK stellt es in diesem Fall auch kein Problem dar, „dass die Online-Auftritte ineinander verschränkt sind und durch die gemeinsame Marke ‚BdV‘ in den Unternehmensnamen Verbraucher in die Irre führen und darüber täuschen könnten, ob sie sich im Einzelfall gerade im Einflussbereich von Versicherern oder eines Honorarberaters befinden“, wie einem Medienbericht zu entnehmen ist (VersicherungsJournal Medienspiegel 8.2.2017).