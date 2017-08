Stirbt der selbstständige Einmann-Vermittlerbetrieb aus?

24.8.2017 – In der in diesem Frühjahr veröffentlichten Strukturanalyse des BVK wurden auch Daten zu Bestandsgrößen und Mitarbeiterzahlen erhoben. Es zeigt sich, dass es einen Einfluss auf die wirtschaftliche Situation in einem Unternehmen hat, ob ein Vermittler Innendienst vorhalten kann und/oder auf einen angestellten oder selbstständigen (Unter-) Vertrieb setzt. Auch andere jüngere Marktuntersuchungen belegen diesen Zusammenhang. Am besten entwickeln sich die Bestände und Gewinn bei einer Mischform aus Angestellten und Untervertretern.

Alle zwei Jahre führt der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) eine Studie über die wirtschaftliche Situation im Versicherungsvertrieb durch. Für die aktuelle, im Frühjahr dieses Jahres veröffentlichte Strukturanalyse wurden fast 4.000 Vermittler befragt (VersicherungsJournal 19.5.2017). 95,7 Prozent der Teilnehmenden gelten als Kleinstunternehmen.

Denn nach der KMU-Definition liegt die Grenze zum Kleinunternehmen bei neun beschäftigten Personen. Immerhin hatten in der Untersuchung über vier Prozent der Befragten diese Grenze überschritten.

Da die Studie selbst „nur“ einen professionelleren Teil der Vermittler erfasst haben dürfte, ist die Realität der insgesamt registrierten Vermittler vermutlich noch kleinteiliger. Reinen Einmannbetrieben wird allerdings keine große Zukunft vorhergesagt. Der Rückgang der Zahl der eingetragenen Personen im Vermittlerregister wird diesbezüglich als notwendige Marktanpassung gesehen.

Betriebsgrößen und Marktaussichten

Die Studienautoren Professor Dr. Matthias Beenken und Professor Dr. Michael Radtke von der Fachhochschule Dortmund diagnostizieren denn auch: „Eine sinnvolle Arbeitsteilung und Spezialisierung ist erst möglich, wenn ein Betrieb mehrere Mitarbeitende aufweist. In dieser Hinsicht weist der selbstständige Versicherungsvertrieb noch ein erhebliches Potenzial an Effizienzsteigerung aus.“

Laut den Ergebnissen der Studie weist rund jeder fünfte Betrieb nur eine tätige Person (= Inhaber) auf. Insgesamt 41 Prozent der Betriebe haben lediglich einen Mitarbeiter. Aber immerhin gaben rund 28 Prozent (1.050) der Vermittler an, selbst auszubilden. Dass sich hier Ausschließlichkeits-Vertreter häufiger engagieren, dürfte leicht zu erklären sein, erhalten doch neun von zehn Agenturen Kostenzuschüsse ihrer Vertragspartner.

Rund jeder fünfte Vermittlerbetrieb weist nur eine tätige Person – in der Regel den Inhaber – auf. (Bild: BVK-Strukturanalyse 2016/2017)

Entwicklung in Richtung Größe

Vergleicht man diese Zahlen mit älteren BVK- Strukturanalysen (VersicherungsJournal 8.7.2015, 24.5.2011), wird schnell deutlich, dass sich einiges in Richtung „Größe“ getan hat. Dies kann ein Vergleich mit der Strukturerhebung von 1996 zeigen, an der immerhin auch fast 3.000 Vermittler teilgenommen hatten.

Damals bildeten lediglich zehn Prozent der Vermittlerbetriebe aus, von denen circa 70 Prozent einen Zuschuss erhielten. Nur jeder dritte Vermittler hatte eine Ganztags-Innendienstkraft, zwei Drittel setzten auf Teilzeitkräfte. Rund 30 Prozent beschäftigten damals Außendienstangestellte, 28 Prozent setzten entweder nur oder auch auf Untervertreter nach § 84 HGB.

In der aktuellen Studie gaben 1.761 von 3.828 befragten Vermittlern an, Außendienstpersonal zu beschäftigen. Hohe Kompositbestände sind hier wohl ausschlaggebend für die Entscheidung für einen angestellten oder selbstständiger (Unter-) Vertrieb.

Die Kreuztabelle verschafft ein Bild von der Beschäftigung von Angestellten im Außendienst oder Untervertretern bei den Umfrageteilnehmern. So arbeiten in 2.067 der befragten Betriebe weder Untervertreter noch Außendienst-Angestellte. (Bild: BVK-Strukturanalyse 2016/2017)

Der angestellte Vertriebsaußendienst findet sich vornehmlich in Betrieben mit höheren Einnahmen aus Folgeprovisionen. Für eine Anstellung im Außendienst scheint zu sprechen, dass Sachbestände offensichtlich mehr Betreuungsarbeit auslösen.

Personalzusammensetzung als Erfolgsfaktor

Die durchschnittlichen Bestandsgrößen fallen den Studienautoren zufolge sehr unterschiedlich aus. In Vermittlerunternehmen, die mit Untervertretern als zusätzlichem Personal arbeiten, wurde eine Zahl von knapp 950.000 Euro ermittelt.

Bei nur angestelltem Außendienst lag die durchschnittliche Bestandsgröße bei knapp 1.430.000 Euro, bei einer Mischform aus Angestellten und Untervertretern bei 1.740.000 Euro.

Ein gleicher Zusammenhang wird bei den Umsätzen konstatiert. Auch Gewinn wird bei denen signifikant weniger erzielt, die ausschließlich auf Untervertreter setzen.

Durchschnittsbestands-Größen werden ansonsten nicht genannt. Die BVK-Strukturanalyse von 2014 mit über 4.000 Befragten hatte diesbezüglich noch eine Durchschnittszahl 984.216 Euro genannt.

Bestandsgrößen als Erfolgsfaktor

Werden diese Ergebnisse mit denen weiterer Studien und Marktzahlen verglichen, liegt der Schluss nahe, dass an der BVK-Studie eher die interessierten und erfolgreicheren Agenturen und Vermittler teilgenommen haben.

Die LVM Versicherung zum Beispiel gibt im Geschäftsbericht 2016 die Agenturzahl aktuell mit 3.820 an. Bei einem Kompositbestand von rund 2,2 Milliarden Euro (VersicherungsJournal 8.8.2017) würde damit auf jede Agentur ein Bestand von durchschnittlich rund 576.000 Euro entfallen.

Die Unternehmensberatungs-Gesellschaft EY Innovalue Management Advisors GmbH beschreibt die Merkmale einer erfolgreichen Ausschließlichkeits-Organisation in einer Pressemitteilung über eine Vergleichsstudie grob wie folgt:

„Maximal 15 Prozent der Vermittler fluktuieren pro Jahr, die Betriebszugehörigkeit der Vermittler liegt bei etwa zwölf Jahren, das Durchschnittsalter wiederum bei circa 46 Jahren. Der Komposit-Bestand je hauptberuflichen Vermittler liegt bei rund 450.000 Euro. Die Betreuung der Vermittler (durch Führung, Spezialisten et cetera) kostet den Versicherer jährlich 20.000 Euro je Vermittler, und die dem einzelnen Vermittler gewährten Zuschüsse liegen bei maximal 7.500 Euro jährlich.“

Nicht zu groß und nicht zu klein – wie groß soll die Agentur denn sein?

Die Beratungsgesellschaft Bain & Company sieht generellen Druck auf das Agentursystem: „Der wachsende Direktvertrieb und die geringere Unterstützung aus den Zentralen schmälern seine Attraktivität ebenso, wie teils geringe Umsätze und niedrige Provisionen. Zudem trennen sich die Versicherer selbst vermehrt von unproduktiven Agenten.

Die Professionalisierung der Vermittlerbasis wird deren Konsolidierung forcieren. Seit 2011 ist die Zahl unterstellter Vermittler bereits kontinuierlich auf zuletzt 25 Prozent gestiegen. Auch deshalb steigt der Anteil größerer Agenturen und Maklerpools am Neugeschäft.“

Allerdings sind den Unternehmensberatern Großagenturen auch nicht ganz geheuer: „Den Benchmarking-Ergebnissen zufolge glänzen größere Vermittler mit einer höheren Vermittlerproduktivität und Bestandsausschöpfung. Doch dafür fordern sie auch höhere Provisionsquoten. Viele Versicherer dürften sich daher auf mittelgroße Agenturen konzentrieren“, heißt es in einem Gastautorenbeitrag.

Die Gretchenfrage lautet demnach: angestellter oder selbstständiger (Unter-) Vertrieb?

Angestellte besser für Zielerfüllung?

Die Bain-Studie kommt hier zu eindeutigen Aussagen: Wer nur auf selbstständige Untervertreter setze, erziele signifikant weniger Gewinn als diejenigen Vermittler, die nur auf Angestellte im Außendienst setzen. Das gilt erst recht im Vergleich zu denjenigen, die angestellten Innendienst und Außendienst vorhielten.

„Zusammenfassend scheint es kein Königsweg zu sein, nur mit Untervertretern zusammenzuarbeiten. Möglicherweise sind Angestellte im Außendienst flexibler einsetzbar und durch die Weisungsbindung besser in die Zielsetzungen des Vermittlerbetriebs zu integrieren.“ Sind Angestellte also besser steuerbar?

Compliance als weitere Gefahrenquelle

Das Argument ist verbreitet: EY Innovalue verweist in seiner Studie auf 9.000 angestellte Vermittler der Debeka-Gruppe und nennt als Treiber aktuelle Entwicklungen, die die Provisionen in Richtung laufende Vergütungskomponente leiten.

„Wenn auch selbstständige Vermittler regelmäßig und unabhängig vom Neugeschäft bezahlt werden müssen, fällt ein relevantes Argument für die Auslagerung des Vertriebs weg.“

Es scheint, auch von dieser Seite droht Gefahr für den Einmannbetrieb, und zwar nicht nur für Agenturen. Die Autoren der BVK-Studie kommen auch aus einem anderen Grund in einem Artikel in Ausgabe 15-16/2017 der Zeitschrift für Versicherungswesen zu diesem Schluss:

„Compliance ist aber ein zunehmender wirtschaftlicher Faktor, denn Verstöße werden künftig noch schärfer als bisher geahndet, ganz zu schweigen von Reputationsschäden. Aus diesen Gründen sollten Versicherer und Vertriebsgesellschaften eine Renaissance des Werbeaußendienstes zumindest prüfen.“

Enger Zusammenhang zwischen Mitarbeiterzahl und Gewinn

Die BVK-Strukturanalyse thematisiert weitere Argumente zu Fragen des Aufbaus von Vermittlerunternehmen wie Personalanbau (angestellter/ selbstständiger Außendienst oder Innendienst). Sie sieht als Fazit einen engen Zusammenhang zwischen Personenanzahl und Gewinn.

Letzterer nehme bei einer Unternehmensgröße bis zu 15 tätigen Personen „einen nahezu perfekt linearen Verlauf“ bis hin zum fünffachen Gewinn bei zehn beschäftigten Personen. Jede tätige Person bedeute hier rund 47.000 Euro zusätzlichen Umsatz und einen zusätzlichen Gewinn von 15.500 Euro.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweise

Die BVK-Strukturanalyse wird in diesem Jahr erstmals vollständig im VersicherungsJournal-Verlag veröffentlicht worden.

Die Studie „Betriebswirtschaftliche Strukturen des Versicherungsvertriebs – BVK-Strukturanalyse 2016/2017“ gibt einen detaillierten Einblick in betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie unter anderem den Gewinn (VersicherungsJournal 19.5.2017) und Erfolgsfaktoren von Ausschließlichkeits- und Mehrfachvertretern sowie Maklern. Untersuchungsgegenstand war auch die Abwanderungsbereitschaft (VersicherungsJournal 23.5.2017).

Die Studie hat 103 Seiten im Format DIN A4 und wird angeboten als E-Book im PDF-Format, ISBN 978-3-938226-56-8. Sie kostet 49,90 Euro inklusive Mehrwertsteuer und kann über dieses Formular bestellt werden (E-Mail-Versand).