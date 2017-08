Spezialisierung schafft Vorsprung auf digitale Gegenspieler

21.8.2017 – Thomas Stephan, Versicherungsvermittler in einer Ausschließlichkeits-Organisation, hat sich auf die Betreuung von Rechtsanwälten spezialisiert. Über seine Erfahrungen als Zielgruppenspezialist, warum er den Weg der berufsspezifischen Fokussierung gegangen ist und darüber sogar ein Buch geschrieben hat, berichtet er im Interview mit dem VersicherungsJournal.

VersicherungsJournal: Herr Stephan, Sie arbeiten seit zehn Jahren in der Versicherungsbranche. Vor einiger Zeit haben Sie sich als Versicherungsvertreter mit einem eigenen Angebot auf die Zielgruppe der Rechtsanwälte fokussiert.

Thomas Stephan (Bild: privat)

Neben dem reinen Vertrieb gestalten Sie auch Vorträge und Seminare für Versicherungsvermittler und Anwälte rund um das Thema „Die Versorgung des Rechtsanwalts“. Wie kam es zur Spezialisierung?

Thomas Stephan: Ich war schon immer zielgruppenaffin. Der entscheidende Moment war wohl, als ich einen Rechtsanwalt beriet und merkte, wie unterversichert er im Bereich Krankentagegeld (KTG) war.

Also bot ich ihm ein spezielles KTG in einem Gruppenvertrag an, bei dem er auch seine weiterlaufenden Kosten versichern konnte. Das Angebot begeisterte den Rechtsanwalt – und ich begeisterte mich für den Berufsstand der Rechtsanwälte.

Was die Zielgruppe in meinen Augen besonders interessant macht: Kaum einer traut sich, mit dieser Spezies der Freiberufler Kontakt aufzunehmen. Ich kenne keinen Kollegen, der einfach in Rechtsanwaltskanzleien reinmarschiert und versucht, ein Geschäft zu platzieren. Von Anrufen einmal ganz abgesehen.

„Einfache“ Versicherungslösungen benötigen keinen Spezialisten. Das können sogar Fintechs.

VersicherungsJournal: Eine Spezialisierung auf einzelne Produktgruppen kam für Sie nicht in Frage?

Stephan: Der Berufsstand der Rechtsanwälte fasziniert mich, weil es so viele unterschiedliche Aspekte in deren Versorgung gibt. Und ein Expertentum für einzelne Produkte oder Sparten erscheint mir langfristig nicht sinnvoll. So weisen etwa Reformen wie das LVRG darauf hin, dass die Lebens- und Rentenversicherung und damit auch die betriebliche Altersversorgung für den Vermittler an Attraktivität verlieren werden.

Darüber hinaus ist meines Erachtens klar, dass das „einfache Geschäft“ – wie zum Beispiel die Kfz-Versicherung, Krankenzusatz- oder auch reine Risikolebens-Versicherungen – durchaus über das Internet den Weg zum Kunden finden werden. „Einfache“ Versicherungslösungen benötigen keinen Spezialisten. Das können sogar Fintechs.

VersicherungsJournal: Und warum benötigt Ihre Zielgruppe einen spezialisierten Berater, was läuft da für gewöhnlich falsch?

Stephan: Ein Anwalt ist der Fachmann in der Juristerei. Sein beruflicher Alltag ist geprägt durch ständigen Termindruck, zum Beispiel wegen der Gespräche mit Mandanten oder Fristen, die eingehalten werden müssen. Sehr oft hat er irgendwann einmal Verträge abgeschlossen, diese dann in eine Schublade gelegt und nie wieder angeschaut. Kaum ein Rechtsanwalt hat seine Verträge an seine persönlichen Veränderungen angepasst.

Auch hier muss ich wieder das Krankentagegeld als Beispiel aufführen. Verschiedene Statistiken zeigen, dass sich die Einkommen in dieser Zielgruppe positiv entwickeln. Dementsprechend muss das KTG auch angepasst werden.

Um hier die Chancen für den Vermittler zu verdeutlichen: Die Krankentagegeld-Versicherung hat den gleichen Vorteil wie alle Krankenversicherungen. Die Stornozeit, in der man für den Vertrag haftet, beträgt lediglich zwölf Monate und nicht, wie zum Beispiel bei den Lebens- und Rentenversicherungen, fünf Jahre.

Optimal ist es, wenn Vermittler Versorgungslücken aufdecken können, von denen noch nicht einmal der Rechtsanwalt selbst wusste.

VersicherungsJournal: Was ist die Voraussetzung, um in der Berufsgruppe der Rechtsanwälte als Versicherungsvermittler Geschäft zu generieren?

Stephan: Als Versicherungsvermittler hat man bei dieser Zielgruppe nur eine Chance zu punkten. Dies ist, wenn man sich nicht nur in der Versicherungsmaterie, sondern auch in den Bereichen, die dem Rechtsanwalt unter den Nägeln brennen, entsprechend gut auskennt. Optimal ist es, wenn Vermittler Versorgungslücken aufdecken können, von denen noch nicht einmal der Rechtsanwalt selbst wusste. Als Beispiel nenne ich da einmal die Themen Vermögensschaden-Haftpflicht, Cyber-Versicherung und das bereits angesprochene Krankentagegeld.

VersicherungsJournal: Welche Beispiele können Sie für eine typische Fehlberatung geben, die bei Rechtsanwälten aufgrund von mangelndem Branchenwissen anzutreffen ist?

Stephan: Aktuell liegt mir die Kopie einer Vermögensschadens-Haftpflichtpolice vor, aus der hervorgeht, dass der betreffende Rechtsanwalt laut § 51 BRAO unterversichert ist. Der genannte Paragraf regelt die Berufshaftpflicht-Versicherung des Rechtsanwalts. Ist die vorgeschriebene Mindestversicherungs-Summe nicht gedeckt, kann das dazu führen, dass zumindest ein Verfahren zur Aberkennung der Zulassung eingeleitet wird. Das bedeutet im schlimmsten Fall das Berufsende.

VersicherungsJournal: Ein auf Apotheker fokussierter Makler in Berlin, Michael Jeinsen, hat dem VersicherungsJournal berichtet, dass nach seiner Spezialisierung das Provisionsvolumen in seinem Betrieb sprungartig angestiegen ist. Eigene Akquise betreibe er seit Längerem nicht mehr (VersicherungsJournal 6.8.2015). Als wie wirtschaftlich tragfähig erweist sich eine Spezialisierung Ihrer Erfahrung nach?

Stephan: Zumindest zählt die Zielgruppe zu den besser verdienenden. Und das Fachwissen sorgt dafür, dass man immer wieder Lücken oder Fehler sieht, die es gemeinsam zu schließen gilt. Ich berate durchschnittlich circa 20 Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen im Monat. Die meisten Kontakte entstehen zum einen über die klassische Kaltakquise und zum anderen über Empfehlungen. Hier zählt, dass nur ein Experte alle relevanten Bereiche in Gänze erfassen, analysieren und dementsprechende passgenaue Angebote unterbreiten kann.

VersicherungsJournal: Zielgruppenvermittler wie Jeinsen haben in der Regel ein dichtes Netz mit Kontakten und Kooperationen in „ihrer Branche“ aufgebaut. Wie wichtig ist die Vernetzung für einen Spezialisten?

Stephan: Sehr wichtig. Gerade die Anwaltschaft ist untereinander sehr gut vernetzt. Da gilt es, möglichst oft präsent zu sein. Durch verschiedene Vorträge konnte ich mir bereits ein großes Netzwerk aufbauen, das täglich, fast ohne mein Zutun, weiter wächst. Auch Kooperationen sind durchaus wichtig. Bei meinen Vorträgen verweise ich gerne auf andere Spezialisten, die mich wiederrum bei ihren Vorträgen erwähnen.

In Zeiten von Insurtechs ist es wichtig, sich einen Markt oder eine Zielgruppe zu erschließen, die nicht so einfach erobert werden kann.

VersicherungsJournal: Ihr Know-how über Ihre Zielgruppe und die Erfahrungen mit der Anwaltschaft haben Sie in einem Buch zusammengefasst, das Ende September erscheint. Fürchten Sie nicht, Experten-Wissen preiszugeben?

Stephan: Mein Buch ist aus der Praxis, für die Praxis. Als Experte für die Zielgruppe sollte man den klassischen Werdegang eines Rechtsanwalts ebenso kennen wie die verschiedenen Formen der anwaltlichen Betätigung. Denn nur wenn dies geklärt ist, kann ich dem Advokaten aufzeigen, wo er seinen Versicherungsschutz verbessern kann oder sogar muss. Wenn ich dann noch die optimalen Lösungen im Bereich der verschiedenen Versicherungen kenne, steht dem Erfolg nichts mehr im Wege. Und das alles findet sich in meinem Buch.

Natürlich gebe ich mein gesammeltes Wissen in diesem Bereich preis. Dies empfinde ich aber nicht als schlimm. Im Gegenteil. Wenn sich meine Kollegen dazu entschließen, Rechtsanwälte vermehrt zu beraten, dann haben sie zukünftig ein Handbuch, dass sie dabei unterstützt.

VersicherungsJournal: Was raten Sie denn Ihren Vermittlerkollegen?

Stephan: In Zeiten von Insurtechs und Fintechs ist es wichtig, sich einen Markt oder eine Zielgruppe zu erschließen, die nicht so einfach erobert werden kann. Die Versorgung und Absicherung eines Rechtsanwalts, seiner Kanzlei und seiner Mitarbeiter ist so komplex, dass es noch geraume Zeit dauern wird, bis die vorgenannten digitalen Gegenspieler in diesen Markt eindringen können.

