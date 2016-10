Spaß-Tools als Lebensbegleiter für Versicherungskunden

7.10.2016 – Auf dem MCC-Kongress „IT-Optionen“ gestern in Düsseldorf diskutierten Wissenschaftler und Branchenvertreter über den digitalaffinen Kunden und dessen Erwartungen. Einig waren sich die Experten darin, dass Digitalisierung bedeute, konsequent vom Kunden aus zu denken. Diese wären bereit zu einer weitgehenden Automatisierung und würden dafür in Kauf nehmen, einen Teil ihrer Selbstbestimmung aufzugeben. Die Versicherungswirtschaft hat darauf bereits mit der Schaffung neuer kleiner und flexibler Entwicklungseinheiten reagiert.

Erfolgreiche IT-Anbieter schaffen sich ihre Geschäftsgrundlage mit Vergnügen. Das zeige der Mega-Hype um das Spiel Pokémon Go oder Amazon mit dem neuen Angebot Prime, bei dem Filmstreaming inklusive ist und so eine noch höhere Kundenbindung erzeugt werde, hieß es gestern zum Auftakt der MCC- Fachtagung „IT-Optionen“ in Düsseldorf.

Jörg Puchan (Bild: Schmidt-Kasparek)

„Alles, was heute im Digitalen gut läuft, hat mit Spaß zu tun. Gleichzeitig erhalten die Anbieter so Unmengen neuer Daten auf ihre Server“, erklärte dazu Professor Dr. Jörg Puchan von der Fakultät für Wirtschaftsingenieur-Wesen der Hochschule für angewandte Wissenschaften München. Demgegenüber sucht die Versicherungswirtschaft geradezu verzweifelt nach nutzwertigen Geschäftsideen, die sich mit Versicherungen verbinden lassen.

Was sich digitalaffine Menschen wünschen

Lernen können die Assekuranzen, wenn sie auf die Wünsche und Vorstellungen junger Leute hören. So hat Jörg Puchan in einer Studie mit rund 40 angehenden Wirtschaftsingenieuren ein Modelltool entwickelt.

Der Insurance Manager All in One (IMAIO) verknüpft persönliche Daten mit einer Produktübersicht, einem Versicherungsvergleich, Schadenmeldung, Prävention und Kostenübersicht. Zudem gibt es eine persönliche Beratung, etwa für Reisen oder zur Fitness. Das System zeigt dann beispielsweise auf, wie man sich mit mehr Sport oder besserer Ernährung Rabatte erarbeiten kann. In der erweiterten Form werden Servicedienstleister und Versicherer direkt angebunden.

Verwirklicht wurde das Tool aber nicht. „Es ist bisher lediglich als Idee und Power-Point-Präsentation erhältlich“, so Puchan auf dem Kongress. Die Einwicklung der Studenten, die laut Puchan typische junge Versicherungskunden repräsentieren, zeige aber, was sich digitalaffine Menschen wünschen.

Handy voll wiederherstellen

„Es reicht beispielsweise nicht, dass das zerstörte Handy ersetzt wird, die jungen Nutzer wünschen sich die vollkommene Wiederherstellung des Geräts.“ Gleiches gelte auch für einen Einbruch. Hier wollten die an der Studie beteiligten Studenten ebenfalls einen vollkommenen Ersatz der verlorenen Gegenstände.

Den tiefen Eingriff des Tools in die Selbstbestimmtheit würden die Studenten für dessen hohen Nutzen als ständiger Begleiter in Kauf nehmen. „Mein Ernährungsplan soll hier automatisch synchronisiert werden, damit ich direkt weiß, was ich einkaufen muss“, so die Aussage einer der Studienteilnehmer in einer Videosequenz, die der Wissenschaftler zur Veranschaulichung heranzog.

„Unsere Entwicklungsideen gehen weit über das hinaus, was derzeit digitale Fintech, wie die Knip Deutschland GmbH, anbieten“, sagte Puchan. Am Ende stände ein intelligenter Begleiter, der helfe, das Leben zu verbessern.

Nach Einschätzung des Wissenschaftlers wären viele junge Menschen bereit, ihre Daten freizugeben. „95 Prozent suchen heute per Google und vertrauen damit darauf, dass Google ihnen bei einer Suche ein reales Abbild der Welt verschafft“, erläuterte er.

Überall kleine Denkfabriken

Ulrich Mitzlaff (Bild: Schmidt-Kasparek)

Ähnliche kleine Denkfabriken haben auch die Versicherer Zurich und Ergo eingerichtet. Hier könnten Gruppen von rund zwölf jungen Mitarbeitern neu über die Customer Journey nachdenken. „Wir haben derzeit sechs solcher Gruppen eingerichtet, die über ein eigenes Budget verfügen“, sagte Ulrich Mitzlaff, Chief Operating Officer der Zurich Gruppe Deutschland.

Nach Einschätzung von Mitzlaff würden Versicherer Digitalisierung immer noch nicht verstehen, weil nicht konsequent vom Kunden aus gedacht würde. „Früher haben wir ein Produkt entwickelt und überlegt, welche Kunden es kaufen könnten“, sekundierte Dirk Böhme, Head of IT der Ergo Direkt Versicherung AG. Heute müsste man sich besser fragen, für was der Kunde affin sei.

Die Experten sind sich sicher, dass künftig die Cloud bei Versicherungen eine deutlich höhere Rolle spielen wird. Die Probleme der Sicherheit würden gelöst und auch ein Umziehen mit allen Daten zum nächsten Anbieter werde realisiert werden. Zudem müssen IT-Systeme „agil“ sein und die Versicherer dürften sich nicht scheuen, Lösungen extern zu kaufen, wenn es schnell gehen soll.

Co-Browsing-Projekt startet

Von ersten Erfolgen bei der Wiederanlage von ausgezahlten Lebensversicherungs-Policen berichtete Mitzlaff in diesem Zusammenhang. So sei durch eine umfangreiche Datensammlung und die Bereitstellung an die Vermittler in fünf Regionen die Wiederanlagequote von vier auf 14 Prozent gesteigert worden.

Gleichzeitig könne der Zurich-Vermittler im Bereich der Personenversicherung heute in 80 Prozent aller Fälle am Point of Sale einen finalen Preis nennen. Im nächsten Jahr startet das Pilotprojekt „Co-Browsing“. Damit könnten Vermittler per Internet gemeinsam mit ihren Kunden Versicherungsanträge ausfüllen. Das heimische „Sofa“ hat ausgedient.