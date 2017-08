Sparen für den Führerschein und das Alter

18.8.2017 – Jugendliche legen anteilsmäßig mehr von ihrem monatlichen Einkommen beiseite als Erwachsene. Das zeigen die Ergebnisse einer Studie der Deutschen Bank. Im Schnitt haben die befragten 14- bis 25-Jährigen 472 Euro zur Verfügung, von denen sie 131 Euro sparen. Hauptsparziel der jungen Erwachsenen ist der Führerschein. Nur 13 Prozent sorgen für das Alter vor. Bei den befragten jungen Erwachsenen einer Postbank-Studie gaben 39 Prozent an, Rücklagen für das Alter zu bilden. Junge Männer mit niedrigem Bildungsstand und Einkommen sparen am seltensten. Dass die Sorgen um die finanzielle Situation im Ruhestand mit steigendem Alter zunehmen, fand Union Investment in einer Befragung unter 500 Finanzentscheidern heraus. Diese Untersuchung zeigt auch, dass die Deutschen am liebsten mit 61 Jahren in den Ruhestand gehen würden.

Einer Studie der Deutschen Bank AG zufolge sparen Jugendliche und junge Erwachsene monatlich mehr Geld als Ältere. Zum internationalen Tag der Jugend am 12. August führte die Bank im Juli eine repräsentative Online-Umfrage unter 1.000 Personen zwischen 14 und 25 Jahren durch.

Jugendliche sparen durchschnittlich 28 Prozent ihres Einkommens

Demnach haben die Befragten monatlich 472 Euro aus Taschengeld, Nebenjobs, Ausbildung und Berufstätigkeit zur Verfügung. Durchschnittlich legen sie davon 131 Euro auf die hohe Kante. Damit sparen junge Deutsche rund 28 Prozent ihres Einkommens. Erwachsene hingegen legen nur rund zehn Prozent ihres Einkommens zur Seite.

Junge Männer haben aktuell 546 Euro monatlich zur Verfügung. Das sind knapp 48 Euro mehr als noch vergangenes Jahr, heißt es in der Auswertung. Von diesen Einnahmen sparen sie rund 157 Euro. Altersgenossinnen müssen im Schnitt mit 145 Euro weniger auskommen (401 Euro) als die befragten Männer. Sie legen knapp 106 Euro monatlich zurück.

Die Mehrheit der jungen Teilnehmer (59 Prozent) geht davon aus, dass sich ihre finanzielle Lage in den kommenden sechs Monaten bessern wird, heißt es in der Studie.

So legt die Jugend ihr Geld an

Fast neun von zehn Jugendlichen (87 Prozent) finden es wichtig, finanzielle Rücklagen zu haben. Mit 61 Prozent ist das Sparen über einen Sparplan oder ein Sparbuch die am meisten genutzte Sparform unter den Befragten. Tagesgeldkonten (28 Prozent) und Bausparverträge (16 Prozent) sind unter ihnen ebenfalls verbreitet.

Rund jeder Neunte (elf Prozent) investiert sein Geld in Aktien und Fonds, sechs Prozent der Teilnehmer haben eine Lebensversicherung und jeder Zwanzigste ist in Besitz eines Riester-Vertrags.

Oberste Sparziele der jungen Befragten sind der Führerschein, ein Auto, Reisen und Elektronik. Zusammen entfallen 52 Prozent der Antworten auf diese Wünsche. Nahezu jeder Fünfte (19 Prozent) legt Geld für die Ausbildung zurück und 13 Prozent sparen für das Alters.

Postbank Studie: junge Menschen fürchten Altersarmut

Unter den 16- bis 29-jährigen Befragten einer Untersuchung von TNS Emnid (Kantar Deutschland GmbH) im Auftrag der Deutschen Postbank AG gaben hingegen 39 Prozent an, bereits jetzt Anstrengungen zu unternehmen, um ihre Altersrente aufzubessern. Das sind prozentual betrachtet dreimal so viele wie in der Studie der Deutschen Bank.

In dieser Altersstufe geht zwar mehr als jeder Dritte (35 Prozent) davon aus, im Alter finanzielle Einbußen verzeichnen zu müssen, sorgt aber dennoch nicht zusätzlich zur gesetzlichen Rentenversicherung vor, heißt es in der Studienauswertung. Dieses Dilemma betreffe besonders junge Männer mit einem niedrigen Bildungsstand und Einkommen.

So sorgen die Deutschen für das Alter vor

Junge Menschen sollen die Zeit für sich arbeiten lassen

„Offenbar bezweifeln viele junge Deutsche, dass sie aus eigener Anstrengung in der Lage sind, diese Lücke zu schließen – und unterlassen als Konsequenz jegliche Vorsorgeleistung“, vermutet Karsten Rusch, Leiter des Produktmanagements Investments & Insurance bei der Postbank.

Er empfiehlt jungen Menschen, die Zeit für sich arbeiten zu lassen. Denn auch kleinere Sparbeträge summieren sich über die Jahrzehnt des Sparens. Besonders, wenn sie gewinnbringend angelegt werden, so Rusch. Ein langer Anlagehorizont sei vorteilhaft, da Kurstiefs ausgesessen werden können, heißt es in der Untersuchung.

In der Gesamtbetrachtung der 1.107 repräsentativ Befragten im erwerbsfähigen Alter legen 71 Prozent Geld für den Ruhestand beiseite. Die drei beliebtesten Geldanlagen sind laut der Postbank-Untersuchung die betriebliche Altersversorgung (33 Prozent), eine private Rentenversicherung (20 Prozent) sowie privater Vermögensaufbau (28 Prozent).

Die Hälfte der Deutschen glaubt, dass die Rente im Alter nicht reicht

Je älter die Deutschen werden, desto mehr sorgen sie sich um ihren Lebensstandard im Alter. Das zeigen die Ergebnisse einer Umfrage des Marktforschungs-Instituts Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH im Auftrag der Union Asset Management Holding AG. Unter den 500 befragten Finanzentscheidern privater Haushalte im Alter zwischen 20 und 58 Jahre gaben mehr als drei von vier Teilnehmer (77 Prozent) an, privat für das Alter vorzusorgen.

Jeder zweite private Sparer hat einen Riester-Vertrag abgeschlossen. Den größten Vorteil in einem Riester-Sparvertrag sehen die Befragten darin, dass sie unter verschiedenen Anbietern und Vorsorgeformen wählen können. Gleichzeitig sehen 31 weitere Prozent der Teilnehmer genau das als Nachteil von Riester-Verträgen an.

Mit 61 Jahren in den Ruhestand

62 Prozent der Befragten sind sich sicher, dass sie sich durch ihre privaten Vorsorgepläne ein gutes finanzielles Polster für das Alter schaffen können, heißt es. Gut die Hälfte der Sparer (52 Prozent) glaubt, in einer geeigneten Form vorzusorgen. 43 Prozent sind dazu bereit, in der Gegenwart weniger Geld auszugeben, wenn sie in eine gute private Vorsorgemöglichkeit investieren.

Knapp die Hälfte der Anleger (46 Prozent) würde sogar mehr in die private Altersvorsorge einzahlen, wenn sie dafür früher in Rente gehen könnten. Zudem haben die befragten Finanzentscheider keine Lust bis 67 Jahre zu arbeiten, wie die Studienautoren herausfanden. Mehr als zwei Drittel (69 Prozent) würde gern spätestens mit 61 Jahren in Renten gehen. In etwa jeder Vierte (23 Prozent) möchte am liebsten mit 62 oder 63 Jahren aufhören zu arbeiten.

„Das tatsächliche Alter, mit dem deutsche Sparer in Ruhestand gehen, beträgt hingegen im Durchschnitt 66,3 Jahre“, heißt es in der Studienauswertung.