So wird man zum „Apothekenversteher“

28.4.2017 – Der Versicherungsmakler Michael Jeinsen zeigt in seiner Zielgruppenanalyse die Chancen auf, die mit der Ausrichtung auf eine klar definierte Kundengruppe verbunden sind. Der Autor geht auf die spezielle Problematik im Apothekenwesen ein und gibt Tipps zur Kundenansprache und Absicherung apothekenspezifischer Risiken. Sein Buch ist nun in stark erweiterter, überarbeiteter Neuauflage erschienen.

20.249 öffentliche Apotheken waren laut Angaben der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V. (ABDA) 2015 in Deutschland registriert. Dies entspricht einer Apothekendichte von circa 25 Betrieben je 100.000 Einwohner. Die meisten Apotheken wurden mit 4.332 in Nordrhein-Westfalen gezählt, danach folgten Bayern (3.236) und Baden-Württemberg (2.578).

Im Schnitt 2,1 Millionen Euro Jahresumsatz

Wie die ABDA in ihrem Bericht „Die Apotheke: Zahlen, Daten, Fakten, 2016“ weiter ausführt, belief sich die Anzahl der berufstätigen Apotheker Ende 2015 auf 62.757, 15.968 davon waren Apothekenleiter. Der Altersdurchschnitt lag bei etwas über 46 Jahren, der Frauenanteil machte gut 69 Prozent aus.

Die Apotheken beschäftigten zum Zeitpunkt der Datenerhebung 154.528 Arbeitskräfte, damit waren in einem durchschnittlichen Betrieb sieben bis acht Mitarbeiter tätig. Der Jahresumsatz betrug im Schnitt 2,110 Millionen Euro, gut 80 Prozent davon wurden mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln erwirtschaftet. Der Gewinn vor Steuern lag 2015 pro Apotheke bei 136.345 Euro.

Hohe Regelungsdichte

Jede Apotheke stellt damit ein kleines Wirtschaftsunternehmen dar. Im Gegensatz zu vergleichbaren klein- und mittelständischen Einzelhandelsbetrieben ist sie aber einer größeren Regelungsdichte unterworfen. Das hat zur Folge, dass viele Vorschriften beachtet werden müssen, die Betriebsstrukturen und -prozesse stark beeinflussen.

Michael Jeinsen (Bild: Renate Lorenz)

In seinem Buch „Zielgruppenanalyse Apotheker“ zählt der Berliner Spezialmakler Michael Jeinsen an die 14 gesonderte Gesetzeswerke und Verordnungen auf, die für das Apothekenwesen gelten.

Hinzu kommen Standardwerke wie das Bürgerliche Gesetzbuch, europäische Rechtsvorschriften, Kontrollinstanzen wie der Pharmazierat, Gesundheitsbehörden bis hin zu den Krankenkassenverträgen und Auflagen des Qualitätsmanagements.

Eine Apotheke „technisch“ verstehen

Für eine eingehende Beschäftigung mit Versicherungsfragen und -produkten bleibt Apothekern angesichts dieser Anforderungen wenig Zeit. Der Vermittler wiederum, der Apotheken versichern möchte, muss laut Jeinsen einigen Aufwand betreiben, um die komplexe Apothekenwelt zu durchdringen.

Das Spektrum möglicher Risiken reiche von Einbrüchen mit Rezeptverlust über Umweltgefahren, die nach Schäden im Medikamentenlager entstehen können, bis hin zu den finanziellen Folgen eines Kühlschrankausfalls. Weiterhin drohen beispielsweise eine Arzneimittel-Fehlabgabe, Waren- und Haftpflichtschäden bei Auslieferungen sowie Betriebsunterbrechungen, die sich wegen der Einhaltung von strengen Hygienevorschriften in die Länge ziehen können.

Mit herkömmlichen Gewerbeversicherungen lassen sich diese berufsspezifischen Besonderheiten kaum decken. Um hier als Vermittler eine Chance zu haben, müsse man mehr bieten als sinnvolle Produkte und gute Preise, meint der Unternehmensberater Dr. Thorsten Heberlein in seinem Vorwort zum Buch. „Jeder Vermittler sollte eine Apotheke ‚technisch‘ verstehen […] Gefragt sind also echte ‚Apothekenversteher‘“.

Versicherungsrelevantes Wissen beherrschen

Wie viel aus Mangel an Expertenwissen falsch gehen kann, zeigt Jeinsen am Beispiel der Rezepturen. Dies sind Präparate, die in Apotheken auf Basis eines konkret vorliegenden Rezeptes extra hergestellt werden. Ein Präparat hingegen, das im Hinblick auf wahrscheinlich kommende Verschreibungen eigenverantwortlich auf Vorrat hergestellt wird, bezeichnet man als Defektur.

Diese zwei Produktgruppen haben eine unterschiedliche versicherungstechnische Relevanz. Will man den Apothekeninhaber korrekt versichern, muss man beide kennen. Denn mit der Defektur ist der Apotheker zum Hersteller geworden und braucht zusätzlich zur bestehenden Betriebshaftpflicht noch eine spezielle Herstellerhaftpflicht nach dem Arzneimittelgesetz (AMG).

Neuauflage mit Fokus auf Serviceleistungen

In seiner Zielgruppenanalyse, deren Erstauflage vor zwei Jahren erschienen ist (VersicherungsJournal 7.4.2015), stellt der Makler das Apothekenwesen im Detail vor. Er erklärt Mentalität und Merkmale seiner Zielgruppe und liefert Ansätze für eine erfolgreiche Akquise. Des Weiteren werden die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Strukturen und Prozesse, die den Absicherungsbedarf einer Apotheke steuern, vorgestellt.

Im zweiten Teil seiner Analyse beschreibt der Autor Absicherungslücken, Haftungsfallen und Lösungsmöglichkeiten in der Sach- und Lebensversicherung.

Bild: VersicherungsJournal Verlag

Ende April ist das Buch in einer überarbeiteten Neuauflage erschienen. Es berücksichtigt mehrere neue Vorgaben und Gesetze sowie deren Auswirkung auf den Apothekenalltag.

Die Kapitel zum Thema Service wurden zudem stark erweitert. Der Vermittler erfährt darin, welche Dienstleistungen und Partner in der Apotheke gewünscht sind und wie er sich dort durch zusätzliche Angebote unabdingbar macht.

Lesetipp

Die „Zielgruppenanalyse Apotheker – Status, Bedarf und Lösungen: Chancen zur Spezialisierung“ Buch hat 316 Seiten im A5-Format.

Es im VersicherungsJournal-Verlag erschienen und kostet 29,90 Euro als Buch (ISBN 978-3-938226-55-1), 19,90 Euro als E-Book im PDF-Format (ISBN 978-3-938226-54-4) und 39,90 Euro als Kombipack E-Book plus Druckversion.

