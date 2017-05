So wichtig ist das BU-Geschäft für unabhängige Vermittler

8.5.2017 – Die Geschäftsentwicklung mit Produkten zur Arbeitskraftabsicherung war 2016 laut einer Asscompact-Studie für über die Hälfte der unabhängigen Vermittler besser als im Jahr zuvor, nur für jeden neunten schlechter. Der Absatz von selbstständigen Berufsunfähigkeits- (SBU-) Policen läuft nach Vermittleraussage beziehungsweise -erwartung sowohl gegenwärtig als auch künftig am besten. Auch bei Pflegerenten- und Grundfähigkeits-Versicherungen gibt es vergleichsweise positive Aussichten.

Das Geschäft mit selbstständigen Berufsunfähigkeits-Versicherungen (SBU) ist eine klare Domäne der unabhängigen Vermittler. Laut dem aktuellsten, inzwischen 17. Vertriebswege-Survey Leben des Beratungsunternehmens Willis Towers Watson kam 2015 über die Hälfte des SBU-Neugeschäfts (nach APE) in die Bücher der Lebensversicherer (VersicherungsJournal 13.3.2017).

Arbeitskraftabsicherung im unabhängigen Vermittlermarkt

Wie sich das Courtageaufkommen im Geschäft mit der Arbeitskraftabsicherung im unabhängigen Vermittlermarkt im vergangenen Jahr entwickelt hat, wurde im Rahmen der Asscompact-„Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2017“ untersucht.

Grundlage der Studie der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH war eine im März 2017 unter Versicherungsmaklern, Kapitalanlage-Vermittlern und Mehrfachvertretern durchgeführte Online-Umfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 452 unabhängigen Vermittlern angegeben.

Ermittelt wurden in der Studie ferner, an welche Gesellschaften Makler und Mehrfachvertreter in der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung die größten Geschäftsanteile vermitteln (VersicherungsJournal 4.5.2017) und mit welchen Anbietern sie am zufriedensten sind (VersicherungsJournal 8.5.2017).

Bei jedem zehnten Befragten lief es deutlich besser

Der Umfrage zufolge berichtete mehr als jeder zehnte Befragte für 2016 von deutlich höheren Courtageeinnahmen im Geschäftsfeld Arbeitskraftabsicherung als im Jahr zuvor (Antwortoption: „lief viel besser“). Damals hatte dieser Anteil nur ein Vierzehntel betragen (VersicherungsJournal 17.5.2016).

Bei insgesamt mehr als fünf von zehn (Vorjahresuntersuchung: rund vier von zehn) Vermittlern gab es in diesem Bereich eine positive Entwicklung der Courtageeinnahmen (Summe der Antworten „lief viel besser“ und „lief eher besser“).

Bei gut einem Drittel lag der Anteil derjenigen, bei denen es nach eigenem Bekunden keine Veränderung gab. Rund jeder neunte (siebte) Befragte berichtete von sinkenden Courtageeinnahmen.

Gefragt wurde weiter nach dem Absatz verschiedener Produkte zur Arbeitskraftabsicherung sowie den erwarteten Absatztrends in den kommenden ein bis drei Jahren.

Absatztrends in der Arbeitskraftabsicherung

Wenig überraschend werden SBU-Policen am häufigsten regelmäßig vermittelt, über 97 (96) Prozent gaben dies aktuell an. Jeweils ein gutes (Vorjahr: knappes) Drittel nannte die Produktkategorien BUZ (Rente) und Grundfähigkeits-Versicherung.

Eine eingehende Analyse der Produktart und der am Markt befindlichen Angebote liefert darüber hinaus das Dossier „Die Grundfähigkeits-Versicherung". Der Autor Philip Wenzel stellt darin die einzelnen Tarife mit ihren jeweiligen Besonderheiten vor. Im zweiten Teil werden in einer tabellarischen Übersicht die einzelnen Leistungsauslöser, die in den Versicherungs-Bedingungen aufgeführt sind, nach Anbietern geordnet gegenübergestellt.

Leicht rückläufig auf nur noch ein knappes Drittel war der Anteil der Nennungen von Dread-Disease-Policen. Auf den geringsten Anteil kamen Multi-Risk-Policen (Leben) mit einem Anteil von nicht einmal einem Neuntel.

Eine teilweise deutlich abweichende Rangfolge gibt es bei den „ganz allgemein“ erwarteten Umsatztrends in den kommenden ein bis drei Jahren, auch wenn hier ebenfalls die SBU an erster Stelle liegt. Unverändert gut zwei Drittel der Befragten rechnen hier mit einem „viel besseren“ oder „eher besseren“ Produktabsatz.

Dahinter folgen die Pflegerenten-Versicherung und die Grundfähigkeits-Versicherung, die von jeweils mehr als (Vorjahr: knapp) jedem zweiten Befragten genannt wurden. Bei Dread-Disease-Policen erwarten über 46 Prozent einen besseren Umsatztrend.

Weitere Studiendetails

Die 252-seitige Untersuchung „Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2017“ enthält zudem eine Geschäftsanteils- und Zufriedenheits-Rangliste im Bereich Dread Disease/ Multirisk.

