So (un)wichtig ist das private Kompositgeschäft für Makler

23.8.2017 – Die Bedeutung der privaten Schaden-/Unfallversicherung hat in den vergangenen Jahren laut einer Asscompact-Studie deutlich zugenommen – allerdings nicht in erster Linie wegen der LVRG-Auswirkungen. Als größte Herausforderungen werden die Bestandssicherung beziehungsweise der Bestandsaufbau sowie die zunehmende Konkurrenz im „Massengeschäft“ durch Direktanbieter, Vergleichsportale und Insurtechs gesehen.

Das Vermittlungsgeschäft in der privaten sowie in der gewerblichen Schaden-/Unfallversicherung gewinnt nach Einschätzung der unabhängigen Vermittlerschaft immer mehr an Relevanz. Spielte das private Komposit-Geschäft aus heutiger Sicht vor fünf Jahren nur für 53,6 Prozent eine „(sehr) große“ Rolle, so sind es aktuell bereits 69,6 Prozent – und in fünf Jahren sogar 72,8 Prozent.

Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2017“. Die Untersuchung der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH basiert auf einer zwischen Ende April und Ende Mai 2017 durchgeführten Online-Umfrage unter 510 unabhängigen Vermittlern. Diese sind zum Großteil als Versicherungsmakler tätig.

LVRG nicht der Hauptgrund

Als Hauptgrund für die steigende Relevanz nannten die Befragten nicht etwa das LVRG, wie man vielleicht vermuten könnte. Das Reformgesetz liegt nur an vierter Stelle mit einem Anteil von lediglich gut einem Viertel.

Jeweils knapp unter beziehungsweise über ein Drittel gab „veränderte Produkte“ beziehungsweise „veränderte Nachfrage der Kunden“ an. An der Spitze liegt der Grund „Bestandssicherung/ Bestandsaufbau“. Dies nannten über zwei Drittel der unabhängigen Vermittler. Mehrfachnennungen waren möglich.

Die große Bedeutung des privaten Kompositversicherung im unabhängigen Vermittlermarkt zeigt sich auch bei der Verteilung des Vermittlungsgeschäfts. Diese liegt mit einem Anteil 34,9 Prozent auf dem ersten Rang – über zwölf Prozentpunkte vor dem Bereich „private Vorsorge und Biometrie“.

Umsatztrends in Schaden/Unfall

Gefragt wurde ferner, welchen Umsatz-Trend die Befragten ganz allgemein für den Absatz der einzelnen Komposit-Produktlösungen in den kommenden ein bis drei Jahren sehen. An der Spitze liegen die Wohngebäude- und die gewerbliche Versicherung. Jeweils mehr als jeder zweite Makler und Mehrfachvertreter erwartet „viel bessere“ oder zumindest „eher bessere“ Umsätze.

Dahinter folgen die Rechtsschutz-Versicherung, die Unfallversicherung und die private Haftpflichtversicherung mit Anteilen von knapp 49 bis gut 41 Prozent. Abgeschlagen an letzter Stelle findet sich die Kfz-Versicherung wieder, die nur von rund jedem fünften Befragten genannt wurde (Mehrfachnennungen möglich).

Aktuelle Herausforderungen

Ermittelt wurde im Rahmen der Untersuchung auch, welche Herausforderungen die unabhängigen Vermittler aktuell im privaten Schaden-/Unfallgeschäft sehen. Am häufigsten – von mehr als drei Vierteln der Befragten – genannt wurde „Bestandssicherung/ Bestandsaufbau“.

Für rund jeden zweiten Vermittler stellt die „zunehmende Konkurrenz im ‚Massengeschäft‘ durch Direktanbieter, Vergleichsportale, Insurtechs et cetera“ eine Herausforderung dar. Die „Dominanz der Ausschließlichkeits-Vertriebe“ wird hingegen nur von etwa jedem 20. Befragten als Herausforderung angesehen (wiederum waren Mehrfachnennungen möglich).

Die Einfirmenvertreter sind der aktuellen Vertriebswegestatistik 2016 des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zufolge der dominierende Vertriebskanal in der Schaden-/Unfallversicherung. Knapp die Hälfte des Neugeschäfts (vermittelter Jahresbeitrag) kommt darüber in die Bücher der Versicherer.

Die Makler liegen mit einem Anteil von etwas über einem Viertel an zweiter Position. Drittstärkste Kraft ist und bleibt der Direktvertrieb (inklusive Vergleichsportale), der im vergangenen Jahr auf fast ein Siebtel Neugeschäftsanteil kam (VersicherungsJournal 14.8.2017).

Weitere Studiendetails

Die 707-seitige Untersuchung „Marktstudie Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2017“ enthält unter anderem auch Ranglisten hinsichtlich der Geschäftsanteile der (Deckungskonzept-) Anbieter in der Hausrat-, der Privathaftpflicht-, der Unfall- und der Wohngebäudeversicherung (VersicherungsJournal 11.7.2017).

Die Studie kann für 2.320,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.