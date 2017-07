So sieht die digitale Zukunft der Immobilienversicherung aus

25.7.2017 – Laut einer Umfrage von HNW Consulting schließen jüngere Immobilienbesitzer ihre Versicherungsverträge häufig online ab. Die Mehrheit der Befragten nutzt bereits Smart-Home-Technik, will sie nutzen oder bekundet Interesse daran. Im Schadenfall wünschen sich 61 Prozent einen Komplettservice von ihrem Versicherer. Über ein Online-Kundenportal würden die Befragten am ehesten einen Schaden melden wollen. Versicherungsexperten sehen das Servicepotenzial dagegen eher bei der digitalen Versicherungsakte.

WERBUNG

Die HNW Consulting GmbH hat in einer nach eigenen Angaben repräsentativen Online-Umfrage 1.000 Immobilienbesitzer ab 18 Jahre zu ihrer Gebäude- und Hausratversicherung befragt.

Zudem wurden auch 15 Experten befragt, heißt es im Bericht, darunter Vorstände und Führungskräfte der Versicherungswirtschaft. Die teilnehmenden Führungskräfte repräsentieren einen Marktanteil von rund 50 Prozent in der verbundenen Wohngebäude- und 40 Prozent in der Hausratversicherung.

Grundlage für die Berechnung der Marktanteile ist die Anzahl mindestens einjährig laufender Versicherungen zum Ende des Jahres 2015 laut Geschäftsbericht, teilte HNW auf Nachfrage des VersicherungsJournals mit. Die Befragung der Versicherten und der Experten wurde zwischen Dezember 2016 und Februar 2017 durchgeführt.

Digitaler Vertriebsweg ist die Zukunft?

Die befragten Immobilienbesitzer schlossen zum Großteil ihre Wohngebäude- und Hausratversicherungen klassisch über eine Versicherungsagentur oder einen Makler ab. Der Abschluss über das Internet ist trotz der meist standardisierten Versicherungsprodukte nicht weit verbreitet. Zehn Prozent der Befragten gaben an, ihr Gebäude und 16 Prozent ihren Hausrat online versichert zu haben (VersicherungsJournal 21.7.2017).

Da gerade jüngere Häuslebauer laut der Umfrage ihren Vertrag häufiger über das Internet abgeschlossen haben als ältere, meint die Beratungsgesellschaft, dass ein gezielter Vertrieb dieser Produkte über das Internet zukünftig für die Versicherer von Vorteil wäre. Andernfalls könne es passieren, dass sie gerade junge Kunden an branchenfremde Anbieter wie Energieversorger oder Gerätehersteller verlieren (wenn diese derartige Deckungskonzepte in ihre Angebote einschließen).

Im Hinblick auf die steigende Nachfrage nach Wohneigentum können Versicherer auch mit einer steigenden Nachfrage nach Immobilien-Versicherungen rechnen, heißt es in den Studienunterlagen.

Um abschätzen zu können, welche Bedürfnisse der Kunde zukünftig haben könnte, erfragte die Beratungsgesellschaft, welche potenziellen Angebote und Dienstleistungen die Versicherten interessieren und bei welchen sie sich vorstellen können, sie zu nutzen.

Smart-Home-Lösungen stoßen auf Interesse

Junge Befragte im Alter von 18 bis 29 Jahren nutzen bereits am häufigsten Smart-Home- oder Alarm-Technik in ihren eigenen vier Wänden (13 Prozent). Bei 16 Prozent ist eine Anschaffung geplant und 44 Prozent sind daran interessiert. Insgesamt gaben 56 Prozent aller Teilnehmer an, dass sie derartige Technik bereits nutzen, eine Nutzung geplant ist oder Interesse an solcher Technik besteht.

Dass vor allem junge Immobilienbesitzer Interesse an einem smarten Eigenheim haben, liegt vermutlich auch daran, dass sie unter allen Befragten Einbruchdiebstähle am meisten fürchten. Daher ist es auch die jüngere Alterskohorte der 18- bis 44-Jährigen, die es als wichtig empfindet, eine Produktberatung im Bereich Einbruchdiebstahl durch ihren Versicherer zu bekommen.

90 Prozent der 18- bis 29-Jährigen findet eine derartige Produktberatung sehr oder eher wichtig. Bei den 30- bis 44-Jährigen findet dies mehr als jeder vierte Befragte (76 Prozent). Auch alle befragten Versicherungsexperten halten eine solche Beratung für sehr (33 Prozent) oder eher wichtig (67 Prozent).

42 Prozent der Immobilienbesitzer könnten sich zudem vorstellen, die Daten der Sicherheitstechnik direkt an ihren Versicherer zu übertragen. Bei den jüngsten Befragten im Alter 18 bis 29 Jahre sind dies sogar 64 Prozent. Befragte ab 45 Jahren stehen solch einem Dienst skeptischer gegenüber. Hier verneint die Mehrheit der Befragten eine Datenübertragung (63 Prozent).

Alarm- und Sicherheitstechnik in Hausratpolicen

Auch die Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH kann ein hohes Interesse der Deutschen an der Smart-Home-Technologie bestätigen. Laut ihrer Umfrage unter 1.000 Bundesbürgern wollen 48 Prozent eine intelligente Alarmanlage. 44 Prozent interessieren sich für vernetzte Tür- und Fenstersensoren und 39 Prozent für einen Fingerabdruck- oder Augenscanner als Türschloss (VersicherungsJournal 28.4.2017).

Parallel zum steigenden Interesse an smarter Sicherheitstechnik reagierten bereits einige Versicherer auf diesen Trend. Unter anderem bieten die Provinzial Nordwest-Gruppe, die HDI Versicherung AG, die Bayerische Beamten Versicherung AG oder die Generali Versicherung AG Hausratpolicen an, in denen etwa Fenstersensoren oder andere Sicherheitspakete enthalten sind (VersicherungsJournal 28.6.2017, 28.4.2017, 10.2.2017).

Schadenregulierung: Komplettservice durch den Versicherer

Sollte es bei den Teilnehmern der HNW-Umfrage einmal zu einem Wohngebäude- oder Hausratschaden kommen, würden sich 61 Prozent von ihnen wünschen, dass der Versicherer die Schadenbehebung komplett übernimmt.

Auch die Versicherungsexperten finden einen Komplettservice erstrebenswert. 54 Prozent dieser Befragten können sich vorstellen, einen solchen Service anzubieten und 13 Prozent könnten es sich als zusätzlich versicherte Leistung für den Kunden vorstellen. 20 Prozent der Experten gaben an, dass ihre Gesellschaft einen solchen Service bereits anbietet.

Die Ansprüche der Immobilienbesitzer und der Experten an die Schnelligkeit der Schadenregulierung decken sich in etwa, heißt es in den Studienunterlagen. 51 Prozent der Eigenheimer und 47 Prozent der befragten Versicherer rechnen damit, dass ein Schaden innerhalb von sieben Tagen reguliert wird.

Wünsche an Versicherer-Kundenportale gehen auseinander

Anschließend wurden die Experten und die Immobilienbesitzer gefragt, was sie von einem Versicherungs-Kundenportal erwarten und welchen Diensten sie den meisten Nutzen zuschreiben. Die Antworten der beiden befragten Parteien gehen dabei teils sehr weit auseinander.

Die Kunden wollen über ein solches Portal mit 57 Prozent der Antworten einen Schaden online melden (Mehrfachantworten möglich). Weitere 56 Prozent gaben an, sie wünschen sich Einsicht in den Bearbeitungsstand ihres Schadenfalls. Auf dem dritten Platz der „Wunschliste“ steht die Einsicht in Versicherungsdokumente mit 36 Prozent der Kundenantworten.

Diese drei Dienste sind auch die wichtigsten aus Expertensicht. Jedoch in genau umgekehrter Reihenfolge und mit anderer prozentualer Gewichtung. 93 Prozent der Versicherungs-Fachleute empfinden die Einsicht in Versicherungsdokumente als wichtigste Online-Dienstleistung. 73 Prozent sprachen sich für die Einsicht in die Schadenbearbeitung aus und 47 Prozent für die Online-Schadenmeldung.

Den Punkt „Online-Kommunikation mit dem Versicherer“ etwa als Chat, per Mail oder Video-Telefonie empfinden beide Parteien als in etwa gleich wichtig (21 Prozent der Versicherten, 20 Prozent der Experten).

Die vollständige 80-seitige Studie (PDF-Datei, 3,0 MB) kann unter diesem Link für 261,80 Euro (inklusive Mehrwertsteuer) bestellt werden.