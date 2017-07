So (schwer) findet man Versicherer über Social Media

31.7.2017 – Die Axa ist die am besten zu findende Versicherungs-Gesellschaft auf den vier Social-Media-Plattformen Facebook, Twitter, Youtube und Google+. Das fand das Marktforschungs-Unternehmen Research Tools heraus. In der Analyse wurde die Sichtbarkeit von Versicherungs-Unternehmen im Internet mit Hilfe verschiedener Suchbegriffe untersucht. Über die Begriffe Reiseversicherung und Unfallversicherung kommen Social-Media-Nutzer am ehesten auf die Seiten der jeweiligen Produktanbieter.

Das Marktforschungs-Unternehmen Research Tools hat die Sichtbarkeit von Versicherern im Internet (E-Visibility) untersucht. Der Begriff Sichtbarkeit wurde von den Marktforschern als messbare Präsenz in verschiedenen Kategorien – hier Internet-Suchtreffer, Suchanzeigen, Vergleichsportale und auf Social-Media-Plattformen – definiert.

Ranglisten der sichtbarsten Versicherer

Untersucht wurden Facebook, Twitter, Youtube und Google+. Die Analyse lief über zwölf Suchbegriffe, die in die entsprechenden Suchfelder der vier Plattformen eingegeben wurden. Anhand der dabei ausgeworfenen Ergebnisse wurden Ranglisten erstellt, geordnet nach den am besten sicht- und auffindbaren Versicherer im Netz.

Dafür wurden jeweils nur die ersten zehn Ergebnistreffer betrachtet. Anbieter, die an späterer Positionen auftauchen, werden laut den Studienautoren von Suchenden kaum beachtet und haben somit keine Relevanz.

Je Kategorie und Suchbegriff konnten zehn Punkte erreicht werden. Der Versicherer, der beispielsweise auf dem ersten Platz der Trefferliste auftaucht, erhält in der jeweiligen Kategorie und für den Suchbegriff zehn Punkte. Aus den erzielten Punkten wurde die jeweilige Platzierung in den Ranglisten errechnet.

Cookies verzerren die Ergebnisse

Ganz unproblematisch ist dieses Vorgehen nicht. Bei Suchmaschinen zeigt sich eine Problematik, die die Ergebnisse verzerrt haben könnte, erläuterte Uwe Matzner, Geschäftsführer von Research Tools, auf Nachfrage des VersicherungsJournals.

Durch sogenannte Cookies – Programme, die Suchmuster im Internet anhand des Nutzerverhaltens erkennen – kann es vorkommen, dass unterschiedlichen Nutzern, abhängig von ihren Suchgewohnheiten, unterschiedliche Ergebnisse bei derselben Suchanfrage angezeigt werden.

„Das kann daran liegen, dass der Nutzer bereits explizit nach bestimmten Gesellschaften gegoogelt hat oder ihm vorrangig Versicherer angezeigt werden, die regional vertreten sind“, erläutert Matzner. Um diesem Problem größtmöglich aus dem Weg zu gehen, wurde während der Analyse ein neutraler Computer mit – wie Matzner sagte – wenig Historie verwendet.

Auf den untersuchten Social-Media-Plattformen Facebook, Twitter, Google+ und Youtube seien Cookies hingegen weniger problematisch. Die Algorithmen der sozialen Medien funktionierten anders als die für Suchanfragen in Browsern oder über Vergleichsportale.

Axa wird über Social Media am besten gefunden

Die in den Suchfenstern der sozialen Netzwerke eingesetzten Suchwörter waren Berufsunfähigkeits-, Hausrat-, Haftpflicht-, Kfz-, Pflege-, private Kranken-, Rechtsschutz-, Reise-, Risikolebens-, Unfall- und Zahnzusatzversicherung sowie Riester-Rente. Anhand der Suchergebnisse wurde analysiert, welche Versicherungs-Gesellschaften je nach Suchbegriff an welcher Stelle in der Ausgabenliste erscheinen. Regionale Agenturen oder Vermittler wurden nicht betrachtet.

Am häufigsten auf dem ersten Rang platzierte sich der Axa-Konzern mit einer Punktzahl von 58. Die Axa wird damit auch am häufigsten gefunden, wenn man die Suchbegriffe eingibt. Ihr folgen die Cosmos Direkt Versicherungen (51 Punkte), die Ergo-Gruppe (41 Punkte) und die Basler Versicherungen (40 Punkte). Der Versicherer Allianz, der studienübergreifend der Anbieter mit der höchsten Sichtbarkeit im Netz ist, taucht unter den Top Ten in den sozialen Medien gar nicht auf.

Die Axa hat mit 58 Punkten die größte Sichtbarbeit in den sozialen Medien (Bild: Research Tools)

Im Vergleich zu anderen Kategorien, wie etwa den Google-Suchanzeigen oder Vergleichsportalen, fallen die Punktezahlen im Bereich Social Media niedriger aus. „Das liegt vermutlich daran, dass Social-Media-Plattformen anders programmiert sind, genutzt werden und womöglich bisher eher wenige Nutzer die Suchfunktion für bestimmte Produktgruppen verwenden“, meint Uwe Matzner.

Reise- und Unfallversicherung bieten höchste Trefferquote

Untersucht man die Gesamtheit aller Suchbegriffe in den sozialen Netzwerken, so macht der Begriff Reiseversicherung mit 23 Prozent den größten Anteil der Suchtreffer aus. Danach folgt die Unfallversicherung mit 19 Prozent der Treffer sowie die Rechtsschutz-Versicherung mit 14 Prozent.

Im Kanal Twitter fanden die Studienautoren nur bei der Suche mit vier der zwölf genannten Begriffe zu den Twitter-Auftritten von Versicherern, diese dann jeweils unter den zehn ersten Treffern. Die Anbieter wurden lediglich erreicht, wenn die Wörter Reiseversicherung (47 Prozent), Unfallversicherung (26 Prozent), Rechtsschutz-Versicherung sowie Riester-Rente (je 14 Prozent) in das Suchfeld eingeben wurden.

Nahezu gleichmäßig über alle Suchbegriffe hinweg findet man Versicherer über die Suchfunktion auf der Videoplattform Youtube. Jeder Suchbegriff hat hier einen gleich großen Anteil an den Ergebnissen der Versicherer. Das bedeutet, dass Versicherer über Youtube die größte und gleichmäßigste Chance haben, über Suchbegriffe gefunden zu werden.

Die vollständige, 72-seitige Untersuchung kann zu einem Preis von 952 Euro (inklusive Mehrwertsteuer) per E-Mail bestellt werden.