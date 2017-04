So investieren Versicherer ihr Marketing-Budget

6.4.2017 – Marketing-Verantwortliche wollen in diesem Jahr mehr Budget für Suchmaschinen-, mobiles und Social-Media-Marketing ausgeben. Versicherer sind beim Investieren in neue Marketing-Maßnahmen im Vergleich aber eher zurückhaltend. Das zeigt die Studie „Digital-Marketing-Trends 2017“ der Unternehmensberatung Absolit. Über 80 Prozent der Versicherer haben einen Facebook-Auftritt. Diesen nutzen sie jedoch sehr unterschiedlich, zeigt eine Studie der Versicherungsforen Leipzig.

Die Unternehmensberatung Absolit Dr. Schwarz Consulting hat in der Studie „Digital-Marketing-Trends 2017“ aktuelle Trends im digitalen Marketing analysiert. Hierfür wurden 239 Marketing-Verantwortliche aus Unternehmen der Branchen B2B, Handel, Tourismus, Markenhersteller, Verlage, Gesundheit und Finanzen und Versicherungen online befragt.

Ziel der Studie war es herauszufinden, welche Trends im Jahr 2017 auf deutsche Unternehmen zukommen. Parallel dazu zeigt die Studie, welche Marketingkanäle an Bedeutung gewinnen oder verlieren.

Die Teilnehmer wurden diesbezüglich nach der diesjährigen Verteilung ihres Marketing-Budgets gefragt, welche Techniken sie im Einsatz haben und mit welcher Marketingstrategie sie aus ihrer Sicht in diesem Jahr den meisten Umsatz generieren werden.

Allgemeine Studienergebnisse

Die Autoren fanden heraus, dass über 95 Prozent aller Befragten E-Mail- und Suchmaschinen-Marketing betreiben. Knapp die Hälfte davon plant, das Budget dafür noch zu erhöhen.

Erstaunt waren die Autoren darüber, dass 14 Prozent der Unternehmen kein Mobile Marketing (unter anderem Apps) im Einsatz haben. Dieses Konzept ist aktuell das am wenigsten genutzte. Gleichzeitig wollen 46 Prozent der Befragten 2017 hier mehr investieren als im Vorjahr, was das mobile Marketing auf den dritten Platz unter den wachstumsstärksten Kanälen bringt.

Print-Mailings – wie etwa Info-Post – und Eventmarketing müssen in diesem Jahr mit weniger Budget auskommen als 2016. Hier senken die Unternehmen das Marketingkapital am meisten. Dies deutet darauf hin, dass diese Kanäle an Bedeutung verlieren, heißt in den Studienunterlagen.

Versicherungs-Marketing im Jahr 2017

Aus der Versicherungsbranche nahmen 15 Unternehmen an der Umfrage teil. Die Ergebnisse sind demnach nicht repräsentativ.

Im Vergleich zu anderen Branchen sind die Versicherer eher zurückhaltend, was Investitionen in Marketingkanäle angeht. Sie gaben an, vor allem ihr Budget für Suchmaschinen-Marketing (47 Prozent) zu erhöhen. Ein Drittel der Befragten teilte mit, dass sie mehr in Mobile Marketing investieren wollen. Knapp jeder vierte Teilnehmer aus der Assekuranz hebt das Budget für Social-Media-Marketing an.

Wie auch bei der Gesamtheit der Befragten scheinen Eventmarketing und Print-Mailings eher Auslaufmodelle zu sein. Jeweils 20 Prozent kürzen hier die finanziellen Mittel.

Verteilung des Marketingbudgets bei Versicherern. Zum Vergrößern Bild klicken

(Bild: Absolit)

Digitale Transformation und Conversion-Optimierung

Die beiden wichtigsten Themen auf der Marketing-Agenda 2017 in der Versicherungsbranche sind den Umfrageergebnissen zufolge Content Marketing (80 Prozent) und Conversion-Optimierung (73 Prozent).

Conversion-Optimierung beschreibt die Umgestaltung beispielsweise der Internetseite des Anbieters, um somit die Seitenbesucher in Käufer zu verwandeln. Eine Webseite soll demnach nicht nur modern, sondern auch nutzerfreundlich gestaltet sein. Die nutzerfreundlichste Homepage haben einer Untersuchung der AMC Finanzmarkt GmbH zufolge die Ergo Direkt Versicherungen (VersicherungsJournal 24.11.2016).

Von einer Investition in eine Conversion-Optimierung versprechen sich 47 Prozent der befragten Versicherer mehr Umsatz.

Die digitale Transformation unternehmerischer Abläufe liegt mit 53 Prozent auf dem dritten Rang der Themen auf der Marketingagenda. Die Digitalisierungs-Prozesse an sich hält aber nur jeder fünfte Marketing-Verantwortliche für ein wichtiges Thema, das für mehr Umsatz sorgt.

Das Marketinginstrument, das aktuell am häufigsten eingesetzt wird, ist Content Marketing, zudem auch Social Media gehört. Noch vor zwei Jahren hatte nur jeder dritte befragte Versicherer einen eigenen Facebook-Auftritt (VersicherungsJournal 12.6.2015). Heute sind es – wie auch im letzten Jahr schon – 87 Prozent (VersicherungsJournal 20.6.2016). Von einer Investition in diese Maßnahme erhoffen sich aber nur 13 Prozent mehr Umsatz.

Diese Themen stehen bei den Versicherern auf der Marketingagenda 2017

(Bild: Absolit).

Social-Media-Marketing mit Leben füllen

Die hohe Nutzungsquote der sozialen Medien zeigt jedoch, dass Versicherer sich diesen kaum noch entziehen können. Das bestätigten auch die Teilnehmer der siebten Fachkonferenz „Online-Marketing & Social Media in der Versicherungswirtschaft“ der Versicherungsforen Leipzig GmbH Mitte Februar.

Um die Nutzer und potenzielle Kunden zu erreichen, müsse man sie emotional befriedigen, erläuterte Dr. Sven Sebastian vom Proventika Institut für angewandte Hirnforschung und Neurowissenschaften. Versicherer müssen seiner Ansicht nach versuchen, den Nutzer über die Themen zu erreichen, die ihn persönlich betreffen.

Transparente Kommunikation

Hinzu käme, dass sich der Kunde heutzutage im Internet mit mehr als nur Informationen zum Unternehmen versorgen kann. Bewertungen, Presseberichte und Kundenmeinungen sind überall abrufbar und tragen zur Meinungsbildung bei. Eine transparente und ehrliche Kommunikation sei daher überaus wichtig, heißt es in einer Pressemitteilung zur Konferenz.

Als positives Beispiel für eine gelungene Social-Media-Kampagne wird hier die der Generali Versicherung AG im Rahmen der Einführung ihrer Vitality-Produkte genannt. Über Twitter stellte der Versicherer mit Umfragen, Grafiken und Informationen potenziellen Kunden das Produkt vor. Aufgrund der daraufhin steigenden Zahl der Twitter-Follower wertete die Generali die Kampagne als Erfolg.

Die Kehrseite der Medaille musste die KKH Kaufmännische Krankenkasse erfahren, die selbst einmal auf eine virale Kampagne reagieren musste. Aufgrund öffentlicher Kundenbeschwerden, die in sozialen Medien umgehend verbreitet werden können, sei man gerade gezwungen, schnell zu handeln und einzulenken, erläuterte Uwe Schröder, Leiter des Beschwerde- und Qualitätsmanagement der KKH.

Assekuranz fit im Web 2.0?

Wie gut die Social-Media-Auftritte der Assekuranz sind, analysieren die Versicherungsforen Leipzig zudem in ihrem Themendossier „Social Media: Geburtsort neuer Kommunikationsformen, zahlreicher Geschichten und kleiner Monster“ (PDF-Dokument, 1,5 MB).

Hierfür haben sie im August 2016 die Aktivitäten der 25 größten Versicherer beobachtet. Neben quantitativen Daten wie der Anzahl von Likes auf Facebook oder Followern auf Twitter wurden dabei auch qualitative Elemente wie Themenschwerpunkte erhoben.

Untersuchte Social-Media-Kanäle: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat, Flickr, Periscope, Pinterest, Kununu, Unternehmensblogs, WhatsApp, LinkedIn, Google+, Xing

Die Analysten fanden heraus, dass die Versicherer mindestens einen Social-Media-Kanal pflegen. Spitzenreiter sind mit acht Profilen laut der Analyse die R+V Versicherung, die Gothaer Versicherungsbank VVaG, die Wüstenrot & Württembergische AG sowie die DEVK Versicherungen.

Diese Momentaufnahme der Social-Media-Auftritte des letzten Jahres zeige zudem, dass die Versicherer zwar teils sehr viele Fans und Follower haben, die Nutzer aber wenig aktiv sind. Das könne, so heißt es in der Analyse, daran liegen, dass den Usern der Mehrwert fehlt. Zudem lasse sich erkennen, dass Versicherer die sozialen Medien unterschiedlich nutzen.

Strategien in den sozialen Medien

„Manche Versicherer verwenden die Plattform als Dialogmöglichkeit mit einzelnen Kunden und nehmen dafür eine geringere Reichweite in Kauf, andere nutzen die Viralität bei Facebook primär zur einseitigen Informationsverbreitung“, heißt es in der Untersuchung.

Die Unterschiede in diesen Strategien zeigt auch ein Ranking der Facebook-Fanpage-Analyse Software Fanpagekarma. Es untersucht die Facebook-Auftritte von über 30 Versicherern und zeigt die Anzahl der Fans, das Engagement dieser und den Erfolgswert der Seite. Die Facebook-Seite der Allianz Deutschland AG ist mit über 346.000 Fans die größte aufgeführte, gefolgt von der Huk-Coburg Versicherungsgruppe mit 153.000 und der Huk24 AG mit 94.000 Fans.

Die Versicherer mit den meisten Facebook-Fans (li.) und die mit den erfolgreichsten Facebook-Auftritten (re.). Zum Vergrößern Bild klicken

(Bild: Fanpagekarma, Stand: 5.4.2017)

Niedriger Engagement-Wert

Die Allianz-Seite mag zwar die größte sein, doch die Fans reagieren nur sehr verhalten auf die Beiträge des Versicherers. Der Engagement-Wert der Allianz-Fanpage liegt lediglich bei 0,04 Prozent. Dieser Wert berechnet sich aus der Zahl der Likes, der geteilten Beiträge und Kommentare durch die Fans pro Tag. Das deutet darauf hin, dass die Allianz ihre Fans thematisch nicht erreicht und den Kanal eher zur reinen Informationsverbreitung nutzt.

Das größte Fan-Engagement haben der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. und die Öffentliche Sachversicherung Braunschweig mit je 1,2 Prozent. Letztere ist mit 2.800 Fans laut Fanpagekarma einer der kleinsten Seiten, aber aktuell die erfolgreichste dieses Rankings, betrachtet man das Wachstum der Seite und das Engagement der Nutzer.

Die vollständige 130-seitige Studie „Digital-Marketing-Trends 2017“ kann unter diesem Link als PDF-Datei zum Preis von 235,63 Euro (inklusive Mehrwertsteuer) erworben werden. Eine erweitere Edition mit sämtlichen Rohdaten sowie deren Auswertung im Excel-Format kostet 462,91 Euro (inklusive Mehrwertsteuer).