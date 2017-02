So groß ist das Absatzpotenzial von Rechtsschutz-Policen

7.2.2017 – Die Rechtsschutz-Versicherung wird einer Yougov-Studie zufolge immer wichtiger. Fast jeder achte Rechtsschutzversicherte könnte sich demnach vorstellen, den Umfang seiner Police zu erhöhen. Weiteres Ergebnis: Die höchste gestützte Markenbekanntheit besitzen die ADAC Versicherungen, die Advocard, die Allianz, die Arag und die Huk-Coburg.

WERBUNG

Die Rechtsschutz-Versicherung gehört zu den am meisten verkauften Versicherungsarten, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) kürzlich bekannt gab. 21,8 Millionen Rechtsschutz-Policen besitzen die Deutschen (Stand Ende 2015) – das entspricht bei insgesamt 428 Millionen Verträgen einem Anteil von rund fünf Prozent.

In der vom GDV veröffentlichten Rangliste bedeutet dies den zehnten Platz, knapp hinter privaten Unfallversicherungen (25,7 Millionen Verträgen) und Hausratversicherungen (25,8 Millionen Policen). An der Spitze liegen Kfz-Haftpflicht-Versicherungen mit 62 Millionen Verträgen.

Rechtsschutz wird immer wichtiger

Sowohl für die Anbieter als auch für die unabhängigen Vermittler gewinnt die Rechtsschutz-Versicherung an Bedeutung. So kommen in letzter Zeit auffällig viele Anbieter mit überarbeiteten oder neuen Tarifen auf den Markt (VersicherungsJournal 13.10.2016, 10.11.2016, 3.2.2107).

Zudem ist der Anteil der Rechtsschutz-Policen am Komposit-Gesamtbestand zwischen 2010 und 2015 leicht auf 7,2 Prozent gestiegen, während etwa die Anteile der privaten Sach- sowie Unfallversicherung rückläufig waren (VersicherungsJournal 20.9.2016).

Verschiedenen Vermittlerbefragungen zufolge hat sich die Rechtsschutz-Versicherung auch in den Absatzranglisten von Maklern und Mehrfachvertretern zu einer festen Größe gemausert. In den letzten drei Auflagen der Asscompact Trends landete Rechtsschutz jeweils auf dem siebten Rang in der Produkthitparade.

Dabei berichtete jeweils rund jeder zweite Vermittler, das Geschäft sei zuletzt „(sehr) gut“ gelaufen (VersicherungsJournal 16.6.2016, 8.9.2016, 14.12.2016). In früheren Auflagen lagen die Werte nur bei knapp über 40 Prozent.

Veränderte Kundenwahrnehmung

Dies hängt auch mit einer veränderten Wahrnehmung auf Kundenseite zusammen. Wurde die Rechtsschutz-Versicherung 2014 erst von 58 Prozent der Befragten als „wichtig“ eingestuft, so waren es zwei Jahre später bereits 66 Prozent.

Dies zeigt die Studie „Trends für Rechtsschutz-Versicherungen 2017“ der Yougov Deutschland AG, für die zwischen Mitte November und Anfang Dezember 2016 insgesamt 1.580 Rechtsschutzversicherte und abschlussbereite Potenzialkunden ab 18 Jahren in Deutschland befragt wurden.

Wie die Untersuchung weiter ergeben hat, ist im gleichen Zeitraum der Anteil derjenigen Befragten, die sich den Abschluss einer Rechtsschutz-Policen innerhalb der nächsten zwölf Monate vorstellen können, um vier Prozentpunkte auf 48 Prozent gestiegen.

Upselling-Potenzial

Im Rahmen Studie wurde zudem ein deutliches Upselling-Potenzial ausgemacht: Während nur jeder 20. Rechtsschutzversicherte auf eine solche Police zu verzichten beabsichtigt, spielt andererseits jeder achte Rechtsschutzversicherte mit dem Gedanken, den Umfang seiner Police zu erhöhen. Dabei liegt die Bereitschaft zur Vertragserweiterung bei den Befragten mit Schadenfall in den vergangenen fünf Jahren mit 14 Prozent um fünf Prozentpunkte höher als bei Befragten ohne Schadenfall.

Insgesamt zeige sich die Upselling-Zielgruppe unter anderem als exklusiver, gut informierter, online-affiner und wenig preisorientierter Personenkreis, stellt das internationale Markt- und Meinungsforschungs-Institut heraus.

Erhoben wurde ferner die Markenbekanntheit verschiedener Rechtsschutz-Anbieter. Hier belegen in alphabetischer Reihenfolge die ADAC Versicherungen, die Advocard, die Allianz, die Arag und die Huk-Coburg die Spitzenplätze (gestützte Abfrage). Bei den Potenzialkunden gehören ADAC Versicherungen, Allianz und HUK-Coburg zu den bekanntesten Marken. Spezialanbieter wie Advocard oder D.A.S. sind hier laut Yougov deutlich weniger bekannt.

Weitere Informationen zur Studie „Trends für Rechtsschutz-Versicherungen 2017“ sowie zu den kostenpflichtigen Bezugsmöglichkeiten finden sich auf dieser Yougov-Internetseite.