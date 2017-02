Sechs Faktoren für ein erfolgreiches Firmengeschäft

16.2.2017 – 2017 könnte das Jahr der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) werden: Die Probleme der Unternehmen im „War for Talents“ werden immer größer, Mitarbeiter-Zusatzleistungen immer wichtiger. In Teil zwei seines Gastbeitrags geht der Vertriebscoach und Unternehmensberater Alfons Breu auf die strategischen Voraussetzungen für einen Vertriebserfolg mit der bKV ein. Ein Vermittler, der sich auf diese konzentrieren will, benötigt Branchenkompetenz und muss wissen, wo er die größte Hebelwirkung erzielt.

Alfons Breu (Bild: privat)

160 Makler sind nach unseren Recherchen derzeit im Segment der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) aktiv. Zumindest bewerben sie die bKV mit und ohne Versicherer-Unterstützung auf ihrer Webseite oder führen sie in ihrem Xing-Profil unter „Ich biete“ auf. In drei bis fünf Jahren werden einige dieser Pioniere den Großteil des bKV-Markts beherrschen, wie es heute im bAV-Segment der Fall ist.

Worin besteht nun der Unterschied zwischen denen, die an den Start gehen, und jenen, die später ganz vorne stehen? Die Antworten darauf füllen ganze Bücher und sind vielschichtig. Sicher gehört dazu auch der sogenannte „richtige Riecher“ für den richtigen Eintritt in einen neuen Markt. Nicht zu früh und nicht zu spät.

Wer dann noch über die nötigen finanziellen Mittel verfügt, um eine Durststrecke von mindestens einem Jahr zu überstehen, tut sich deutlich leichter als seine Mitbewerber, die sich die Konzentration auf ein neues Geschäftsfeld gar nicht leisten können. Doch Geld alleine reicht nicht. Die folgenden sechs Faktoren haben alle erfolgreichen Geschäftsmodelle gemein.

1. Denken in Kundenproblemen und -nutzen statt in Produkttechnologie

Das liest sich leicht, ist aber nicht so einfach umzusetzen. Zwar ist die Kundenorientierung nichts Neues mehr, aber sie konsequent zu leben, fällt vielen schwer. Und wer mit seinem Angebot zu breit aufgestellt ist, kann sich das Denken in Kundenproblemen und Kundennutzen rein zeitlich gar nicht leisten. Dieses setzt die Konzentration auf ein Geschäftsfeld, zum Beispiel die betriebliche Krankenversicherung, voraus.

Experte zu sein, nutzt weniger, um am Markt ein klares Profil zu zeigen. Es hilft vielmehr dabei, so tief in die Situation der möglichen Kunden einzudringen, wie es eine Argumentation erfordert, in der sich diese Kunden mit ihren Problemen und Wünschen wiederfinden. Im Fall der bKV bieten im Internet bereitgestellte Untersuchungsergebnisse und Präsentationen sowie die Fachmagazine für Personalverantwortliche reichlich Material dafür.

2. Viel Kundennähe

Jeder Termin mit einem bKV-Kaufbeeinflusser kann zur doppelten Wertschöpfung beitragen. Zum einen könnte er zum Abschluss einer betrieblichen Krankenversicherung in dem Unternehmen führen. Und zum anderen – genauso wichtig – reichert er das Wissen des Vermittlers über die Wünsche und Probleme der Kunden bezüglich Mitarbeiter-Zusatzleistungen an.

Neben den Kundenterminen gibt es jedes Jahr eine ganze Reihe von Messen und Veranstaltungen zu den Herausforderungen im Personalbereich. 28 Veranstaltungen wurden in der Januar-Ausgabe des Personalmagazins, der führenden Publikation für Personalverantwortliche, für 2017 genannt. Die Teilnahme daran verschafft dem Vermittler Neukundenkontakte und wertvolles Wissen, das er auf seine bKV Argumentation anwenden kann.

3. Ansprüche der Zielgruppe sind bekannt

Wer die Ansprüche seiner Zielgruppe kennt, kann potenzielle bKV-Kunden wirksamer ansprechen. Die Kaufbeeinflusser erkennen sich und ihre Prioritäten wieder. Das schafft Akzeptanz und Interesse. Es macht am sogenannten „Point of Sale“ den Unterschied aus zwischen denjenigen, die ein neues Produkt vorstellen wollen, und denjenigen, die eine Lösung für ein Kundenproblem anbieten.

Auch 2017 steht auf der Prioritätenliste der Personal-Verantwortlichen die Mitarbeitergewinnung mit Abstand an erster Stelle. Gerade bei erfolgreichen Mittelständlern ist der Fachkräftemangel die Wachstumsbremse Nummer eins.

In Deutschland gibt es sehr viele äußerst erfolgreiche Unternehmen. Wussten Sie, dass 50 Prozent aller Weltmarktführer deutsche Unternehmen sind? 1.200 überwiegend mittelständische Firmen, häufig in einer Größenordnung von 300 bis 1000 Mitarbeitern.

Kein Kunde spielt gern das Versuchskaninchen.

4. Eine klare Linie, etwa die branchenspezifische Konzeption

Natürlich kann man die betriebliche Krankenversicherung allen Unternehmen, die aufgrund ihrer Mitarbeiteranzahl dafür in Frage kommen, anbieten. Aber, wenn man einen Blick auf erfolgreiche Vermittler in anderen Sparten wirft, entdeckt man häufig, dass sie sich auf eine Branche fokussieren.

Eigentlich leicht verständlich: Kein Kunde spielt gerne das Versuchskaninchen für einen Branchenlaien, der sich erst in die spezifischen Gegebenheiten einarbeiten muss. Referenzen geben ihm Sicherheit. Eine Befragung von B2b coach bei Kaufbeeinflussern im Mittelstand zu den Erwartungen an Versicherungsvermittler zeigte es ganz deutlich:

Ich erwarte, dass sich der Vermittler Zeit nimmt für meine Risikosituation.

Ich erwarte mir Branchenkompetenz.

5. Die vorgelagerte Zielgruppe

Jede Zielgruppe oder Branche hat eine vorgelagerte Zielgruppe. Sie hat sozusagen den Schlüssel zur Zielgruppe in der Hand, ihre Hebelwirkung ist unbezahlbar. Denn mit Hilfe dieser vorgelagerten Gruppe kommt man schneller und sicherer voran – oder schafft überhaupt erst den Zugang zur Zielgruppe.

Es kann sich um einen in einer Branche gut etablierten Unternehmensberater handeln, zwischen dessen Leistung und der des Vermittlers Synergie-Effekte bestehen. Es kann der Verbandsfunktionär einer Berufsgruppe sein, der vielleicht aus persönlicher Betroffenheit und Überzeugung das Bekanntwerden der betrieblichen Krankenversicherung bei den Mitgliedsunternehmen tatkräftig unterstützt.

Erfolg ist, wenn gute Vorbereitung auf die Chance trifft.

6. Kontinuität

Letztlich hat der nachhaltige Erfolg im Firmengeschäft drei Ursachen: Methode, Disziplin und Geduld. Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob jemand nach dem Prinzip „Schauen wir mal“ vorgeht oder sich nach eingehenden Überlegungen für das Geschäftsfeld bKV entscheidet.

Wer sich intensiv mit den Problemen und Wünschen der betroffenen Kundenunternehmen beschäftigt, wird erkennen, dass sich die betriebliche Krankenversicherung mittelfristig eine ähnliche Rolle wie die betriebliche Altersversorgung erringen kann.

Ein paar mutige Vermittler werden ihre Chancen kühl durchrechnen, mit Beharrlichkeit das Segment erobern und so in den Köpfen der Kunden an erster Stelle stehen. Und falls dann irgendwann doch ein steuerlicher Anreiz geschaffen wird, dann lässt sich der Erfolg nicht mehr aufhalten. Erfolg ist auch, wenn gute Vorbereitung auf die Chance trifft.

Teil eins dieses Gastbeitrags beschäftigte sich mit der grundsätzlichen Einstellung, die Voraussetzung für nachhaltige Verkaufserfolge im Firmengeschäft ist (VersicherungsJournal 10.2.2017).

Alfons Breu

Der Autor ist Vertriebscoach mit dem Schwerpunkt Firmengeschäft und Gründer der B2b coach GmbH & Co. KG. Beraten werden mittlere und größere Unternehmen. Die Beratungen konzentrieren sich auf die Vertriebsstrategie und den Verkaufsprozess im komplexen Firmengeschäft. Ein besonderes Standbein ist das bKV-Segment.