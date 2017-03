SBU: Über diese Vertriebswege kommt das meiste Neugeschäft

13.3.2017 – Über die unabhängigen Vermittler floss 2015 über die Hälfte des Neugeschäfts (nach APE) in der selbstständigen Berufsunfähigkeits-Versicherung (SBU) an die Lebensversicherer. Die Ausschließlichkeit folgt dahinter mit einem Anteil von gut einem Drittel. Die übrigen Vertriebswege speilen laut dem 17. Vertriebswege-Survey von Willis Towers Watson kaum eine Rolle.

2015 ist das Neugeschäft der Lebensversicherer im Bereich selbstständige Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung um 3,8 Prozent zurückgegangen. Dies zeigen Detaildaten zu den verschiedenen Leben-Produktgruppen des im Herbst veröffentlichten, inzwischen 17. Vertriebswege-Surveys Leben des Beratungsunternehmens Willis Towers Watson.

SBU-Neugeschäft als Domäne der Makler

Nach Angaben des Beratungsunternehmens waren alle Vertriebswege von der rückläufigen Entwicklung betroffen. Da die unabhängigen Vermittler die geringsten Einbußen zu verzeichnen hatten, konnten sie ihre Vormachtstellung unter den Vertriebskanälen leicht auf fast 53 Prozent ausbauen.

Für die Ausschließlichkeit-Organisation (AO) stand ebenfalls eine unterdurchschnittlich ausgeprägte Schrumpfung zu Buche, so dass sich der Anteil von gut einem Drittel minimal erhöhte (plus 0,2 Prozentpunkte).

Die übrigen Vertriebswege spielen im SBU-Neugeschäft nur eine untergeordnete Rolle. Der Bankenvertrieb und die gebundenen Strukturvertriebe (zu Letzteren zählt Willis Towers Watson unter anderem DVAG und OVB) kommen nur auf Anteile von etwas über beziehungsweise knapp unter einem Zwanzigstel.

Banken insgesamt in Front

In der Lebensversicherung insgesamt zeigt sich ein ganz anderes Bild: Hier kommt das meiste Neugeschäft über den Bankschalter, der Anteil lag 2015 bei knapp über 30 Prozent (VersicherungsJournal 4.11.2016). Auch in den Produktlinien Fondspolicen (VersicherungsJournal 27.2.2017) und Risikoversicherungen (VersicherungsJournal 17.1.2017) liegt der Bankenvertrieb in Front.

Insgesamt belegt die AO die zweite Position. Nur an vierter Stelle im Vertriebswege-Ranking liegt dieser Vertriebskanal bei den Fondspolicen, nur an dritter Stelle bei den Risikoversicherungen.

Dort kommen die unabhängigen Vermittler nur auf den vierten Rang, während der Direktvertrieb hier mit Platz zwei (ein knappes Viertel Anteil) sein bestes Ergebnis in den einzelnen Leben-Produktgruppen erzielt. Gebundene Strukturvertriebe hingegen schneiden am besten bei den Fondspolicen ab (knapp ein Viertel Marktanteil).