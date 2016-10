Riesige Nachfrage nach § 34i GewO

12.10.2016 – Zum Stichtag 1. Oktober 2016 waren nach jüngst vom DIHK veröffentlichten Zahlen bundesweit 37.147 Personen im Finanzanlagenvermittler-Register (§ 34f GewO) aufgeführt, knapp 200 mehr als zur Jahresmitte. Weiterhin kaum Nachfrage gibt es vermittlerseits nach der Honorar-Finanzanlagen-Vermittlung (§ 34h GewO – 130 Eintragungen). Im neuen Register der Immobiliardarlehens-Vermittler sind bereits fast 11.000 Personen aufgeführt (§ 34i GewO).

Die Zahl der Versicherungsvermittler ist zwischen Anfang Juli und Anfang Oktober nach aktuellen Zahlen des Deutschen Industrie- und Handelskammertags e.V. (DIHK) nur minimal um 94 registrierte Personen gesunken.

Während Versicherungsmakler und Versicherungsberater leicht und die produktakzessorischen Vermittler deutlich zulegen konnten, war die Zahl der Vertreter erneut rückläufig (VersicherungsJournal 11.10.2016).

Im sechsten Quartal in Folge mehr Finanzanlagenvermittler

Die gewerbsmäßigen Vermittler von Finanzanlagen (§ 34f GewO) konnten den DIHK-Daten zufolge im dritten Quartal im Gegensatz zu den Versicherungs-Vermittlern erneut zulegen – und zwar zum sechsten Mal in Folge. Zum Stand 1. Oktober waren im Register 37.147 Personen aufgeführt.

Das sind 198 beziehungsweise ein halbes Prozent mehr als zur Jahresmitte (VersicherungsJournal 7.7.2016). In den ersten neun Monaten belief sich der Zuwachs auf zwei Prozent beziehungsweise nach absoluten Zahlen auf 735 Finanzanlagenvermittler.

Unter den Registrierten haben nach wie rund 98,6 Prozent die Erlaubnis zur Vermittlung von Investmentfonds nach § 34f (1) Nummer 1 GewO, während rund jedem Vierten die Vermittlung von geschlossenen Fonds (§ 34f (1) Nummer 2 GewO) und etwa jedem Sechsten die Vermittlung von Vermögensanlagen (§ 34f (1) Nummer 3 GewO) erlaubt ist.

Das Marktinteresse an einer Registrierung als Honorar-Finanzanlagenberater ist nach wie vor äußerst überschaubar. Den aktuellen DIHK-Daten zufolge besaßen Anfang Oktober 130 Personen eine Registrierung nach § 34h GewO. Das sind sechs mehr als zur Jahresmitte und 20 mehr als zu Jahresbeginn (VersicherungsJournal 8.1.2016). Auch die Zahl der Versicherungsberater liegt seit geraumer Zeit ohne größere Schwankungen bei rund 300 – und damit jeweils nur im Promillebereich.

Fast 11.000 Immobiliardarlehens-Vermittler

Darüber hinaus hat der DIHK turnusgemäß auch neue Zahlen zu den Immobiliardarlehens-Vermittlern veröffentlicht. Nachdem diese Art der Darlehensvermittlung früher über eine Erlaubnis nach § 34c GewO abgedeckt war, ist hierfür bei der Vermittlung an Verbraucher seit dem 21. März 2016 eine Erlaubnis nach § 34i GewO erforderlich.

In den letzten drei Monaten hat sich die Zahl der registrierten Personen von 1.397 auf 10.948 fast versiebenfacht. 369 davon – das entspricht einem Anteil von knapp 3,4 Prozent – treten als Honorar-Immobiliardarlehens-Vermittler auf.

Der sprunghafte Anstieg ist auch darauf zurückzuführen, dass die „Verordnung über Immobiliardarlehens-Vermittlung“ (ImmVermV) erst Anfang Mai und damit rund eineinhalb Monat nach dem eigentlichen Stichtag (21. März 2016) in Kraft getreten ist (VersicherungsJournal 9.5.2016). Deshalb war auch die Erlaubniserteilung erst mit zeitlicher Verzögerung möglich.

Weitere Verzögerungen gab es dadurch, dass in manchen Bundesländern die Zuständigkeiten (Industrie- und Handelskammer oder Gewerbeamt) für die Registrierung zunächst nicht geregelt waren, so dass selbst registrierungswillige Vermittler gar keine Möglichkeiten hatten, frühzeitig die Erlaubniserteilung anzustoßen.

34i: Die Zeit wird knapp

Allerdings drängt für 34c-Inhaber die Zeit, wie der Rechtsanwalt Norman Wirth von der Kanzlei Wirth-Rechtsanwälte kürzlich gegenüber dem Branchendienst Fondsprofessionell Online erklärt hat. Denn am 21. März 2017 läuft die Übergangsfrist ab – und die alte 34c-Erlaubnis zur Vermittlung von Immobiliendarlehen an Verbraucher erlischt automatisch.

Dabei falle für 34c-Erlaubnisinhaber keine erneute Prüfung der Zuverlässigkeit und der Vermögensverhältnisse an – und wer seit mindestens dem 21. März 2011 oder länger ununterbrochen unselbständig oder selbständig Immobiliardarlehens-Verträge an Verbraucher vermittelt, könne die „Alte-Hasen-Regelung“ (§ 160 GewO) in Anspruch nehmen. Dann müsse auch keine Sachkundeprüfung abgelegt werden, so der Rechtsanwalt in dem Branchendienst.

Wer noch nicht länger als fünf Jahre im Geschäft sei und deshalb die 34i-Sachkundeprüfung absolvieren muss, sollte sich nach Ansicht von Wirth zeitnah um eine entsprechende Schulung kümmern – denn hier dränge die Zeit noch stärker. Wer nämlich nach dem Ablauf der Übergangsfrist ohne dann gültige Erlaubnis Immobiliardarlehen an Verbraucher vermittelt, riskiere bis zu 5.000 Euro Geldbuße, erläutert der Rechtsanwalt gegenüber dem Branchendienst weiter.

Wirth hat noch einen weiteren Tipp parat – und zwar für diejenigen Vermittler, die über den 21. März 2017 hinaus Immobiliardarlehen an Unternehmer vermitteln möchte. Denn dafür werde auch in Zukunft die 34c-Erlaubnis benötigt.