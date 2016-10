Produktstärke oder Nutzen: Was verkaufen Sie?

20.10.2016 – Wenn Verkäufer oder Berater über erfolglose Kundengespräche klagen, ist oft erst einmal der Andere Schuld. Dabei machen sie in solchen Situationen häufig grundlegende Fehler. Der Kunde wird zum Beispiel durch unvollständige Information verwirrt; oder bei ihm wird Wissen vorausgesetzt, das er nicht hat. Mit welchem Ansatz Produkte zielführend erklärt werden, beschreibt der Vermittler und Verkaufstrainer Udo Kerzinger in einem Gastbeitrag.

Kennen Sie das Problem? In vielen meiner Trainings für Verkäufer und Berater bekomme ich erzählt, dass „der doofe Kunde“ mal wieder nicht unterschrieben hat – obwohl man alles erklärt und auch die Vorteile und den Nutzen des Produktes vermittelt habe.

Udo Kerzinger (Bild: Silke Sommerer)

Bei genauerem Nachfragen wird dann den meisten Außenstehenden sofort klar, warum das im betreffenden Verkaufsgespräch nicht funktioniert hat. Zur Erläuterung soll das nachfolgende Beispiel dienen.

Totale Verwirrung im Verkaufsgespräch

Ein Autoverkäufer hat mir einmal auf meine Frage nach dem Nutzen seiner besonders beliebten Automodelle erzählt, er sei total begeistert von Allradmodellen. Denn bei diesen Autos würde die Verteilung des Antriebes auf alle vier Räder gleichermaßen erfolgen.

Als ich ihn fragend anschaute, wurde er etwas unsicher und wusste nicht weiter. Ich sagte ihm, dass mich das keinesfalls davon überzeugen würde, eines seiner Allrad-Modelle auszuwählen. Der Autorverkäufer legte nach und erklärte, dass ich das bräuchte, weil es auch für meine Familie besser wäre.

Jetzt war ich komplett verwirrt und fragte, warum dieser Antrieb besser für meine Familie sei und was das Auto so besonders mache? Worauf der Verkäufer erwiderte, die Straßenlage wäre bei diesem Modell besser und der Fahrer käme nicht so oft ins Schlingern. Ich stellte mich weiterhin doof und zuckte mit den Schultern. Da ich ein äußerst vorsichtiger Autofahrer bin, komme ich nie ins Schlingern und habe keine Vorstellung, was daran besonders sein sollte.

Der Verkäufer geht von falschen Voraussetzungen aus

Ich bohrte weiter. Nach langer Fragerei meinte der Autoverkäufer, das Modell sei für mich und meine Familie deshalb so gut, weil mit Allrad eine bessere Straßenlage gegeben sei. Das Auto sei in verschiedenen Situationen besser zu steuern und deshalb würden weniger Unfälle vorkommen. Das heißt, meine Familie und ich wären im Straßenverkehr wesentlich sicherer, was in der heutigen Zeit ziemlich wichtig ist.

Davon abgesehen, ob sich das tatsächlich so verhält (schließlich bin ich kein Autoexperte) – jetzt hatte ich verstanden, worin mein Nutzen besteht. Der Fehler des Autoverkäufers im Gespräch war, dass er aufgrund seiner jahrelangen und täglichen Erfahrung aus der Praxis davon ausgegangen ist, dieser Nutzen sei jedem bekannt.

Aus den Angaben „Allrad“ und „weniger Schlingern“ hat er direkt das Gefühl von Sicherheit gezogen. Für den Außenstehenden liegt diese Interpretation aber nicht auf der Hand. Ein Kunde kann diese gedankliche Verbindung nur schwer ziehen, da er sich zu selten mit der Thematik beschäftigt.

Nutzen und dessen Verursacher erklären

Verkauft man einem Kunden das Auto mit den Worten, er sei mit dem Fahrzeug sicherer unterwegs, fehlen natürlich noch einige Informationen. Dazu gehören etwa die konkreten Produktmerkmale sowie Angaben zur technischen Stärke oder zu Vorteilen des Modells. In der Kombination der Argumente ergeben sich aber größte Möglichkeiten, beim Kunden Lust auf einen Kauf zu wecken.

Der so umrissene Nutzen eines Produktes ist das, was der Kunde im Ergebnis von dessen Erwerb hat. Dies können zum Beispiel mehr Sicherheit, weniger Geld, mehr Bequemlichkeit, mehr Anerkennung oder weniger Risiko sein. Letztendlich verweisen alle Aspekte auf die sogenannten Grundbedürfnisse des Menschen.

Das Produktmerkmal wiederum ist die konkrete Sache – zum Beispiel die Ausstattung –, die den Nutzen verursacht, ihn also hervorruft. Wenn der Autoverkäufer sagt, man solle das Auto kaufen, weil es sicherer fährt als andere, und der Kunde nach dem Warum fragt, kann jener antworten, dass die höhere Sicherheit durch einen Allradantrieb oder durch ein neues Bremssystem erreicht werde.

Besonderer Erklärungsbedarf bei einigen Produkten

Bei einem Auto fällt diese Argumentation noch relativ leicht, denn die meisten Kunden kennen sich in dieser Produktgruppe noch einigermaßen gut aus. Erklärt man ihnen, dass das Modell einen völlig neuen und verbesserten Bremsassistenten hat, können viele den daraus entstehenden Nutzen durchaus nachvollziehen.

Je erklärungsbedürftiger ein Produkt ist und je seltener Kunden es kaufen, umso wichtiger ist es, beides – Nutzen und die verursachenden Produktmerkmale – klar herauszuarbeiten und zu formulieren.

Deshalb abschließend der Tipp: Überlegen Sie vor einem Kundengespräch genau, welche Vorteile Ihr Produkt den Menschen im Vergleich zu anderen Produkten bietet und welchen konkreten Nutzen Kunden daraus ziehen können. Dann wird Ihnen das Verkaufen wesentlich leichter von der Hand gehen.

Udo Kerzinger

Der Autor ist Unternehmer und arbeitet seit 16 Jahren im Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten. Anfang 2013 hat Kerzinger zudem eine Beratungsfirma gegründet und bietet Seminare und Verkaufstrainings an. Im September 2015 ist im VersicherungsJournal-Verlag ist sein Praktikerhandbuch „Fondsverkauf einfach gemacht“ erschienen.