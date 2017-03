Neues aus der „Abteilung“ Digitalisierung

9.3.2017 – Einige der neuen digitalen Unterstützungs-Angebote der Assekuranz dienen – wie die neuen Erklärvideos der Universa oder die „Landingpages“ der Vema – der Vertriebsunterstützung. Die Stuttgarter will Vermittlern mit einem vollständig elektronischen Antragsprozess dagegen das Alltagsgeschäft erleichtern. Um eher Grundsätzliches geht es bei der neuen Sicherheits-der Dike GmbH & Co. KG, vor allem jedoch bei den Initiatoren der „Berliner Digital-Erklärung“.

Immer mehr Unterstützer und vor allem auch – nach eigenen Angaben – „erste konkrete Erfolge“ melden die Initiatoren der „Berliner Digital-Erklärung“. Laut einer Pressemitteilung haben sich dieser Initiative, die mit konkreten Anregungen die Digitalisierung in der Assekuranz stärker vorantreiben will (VersicherungsJournal 17.1.2017), inzwischen 35 Unternehmen angeschlossen. Neu hinzugestoßen sind demnach

Damit seien praktisch alle wichtigen Insurtech dabei, wird angemerkt.

Initiative „Berliner Digital-Erklärung“ hat erste Reaktionen ausgelöst

Erfreulich sei jedoch vor allem auch, dass manche Forderungen wie beispielsweise die nach der Trennung der Datenbeauskunftung vom Vermittlerstatus inzwischen bereits Reaktionen ausgelöst habe. So habe Brancheninstitut für Prozessoptimierung (Bipro) e.V. im Februar ein entsprechendes neues Normierungsprojekt gestartet.

Auf „Wohlwollen“ sei die Initiative auch beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) gestoßen. Zudem würden einige Versicherer wie etwa die Axa Konzern AG ebenfalls „konstruktiv, schnell und praxisorientiert an die Sache herangehen“.

WERBUNG

Es geht nicht nur um die Interessen von Insurtech-Unternehmen

Zugleich wird der an manchen Stellen aufgekommene Verdacht zurückgewiesen, es ginge den Insurtechs mit der „Berliner Digital Erklärung“ hauptsächlich um die Beschleunigung von Bestandsübertragungen. In diesem Zusammenhang wird zunächst darauf aufmerksam gemacht, dass „gut drei Viertel der Unterzeichner der Initiative vollkommen andere Geschäftsmodelle betreiben“.

Vor allem jedoch gehe es beispielsweise bei der Trennung von Beauskunftung und Vermittlerstatus um die Lösung „viel weitreichendere Probleme“ für die gesamte Branche. Die entstünde unter anderem dadurch, dass im Zuge der Digitalisierung nun auch immer mehr branchenfremde digitale Dienste wie Steuerberater- oder Banking-Apps Zugriff auf Versicherungsdaten wünschten.

Makler befinden sich derzeit in einer „absurden Situation“

Außerdem bestehe derzeit die „absurde Situation“, dass alle Vermittler gemäß § 61 VVG verpflichtet seien, die Kunden vor einer Auftragserteilung zu beraten. Dies setze jedoch die Information darüber voraus, welche Versicherungslösungen sie bereits haben.

Viele Kunden könnten aber „nur bruchstückhaft Auskunft geben“. Insbesondere Versicherungsmaklern fehle damit – ohne die zu diesem Zeitpunkt rechtlich eigentlich noch nicht zulässige Beauftragung – häufig die Grundlage, um überhaupt rechtskonform beraten zu können.

Dike-App verspricht mehr Sicherheit durch mehr Vernetzung

Ein ganz anderes Feld adressiert eine neue Sicherheits-App des Start-up-Unternehmens Dike GmbH & Co. KG. Dabei geht es darum, durch die strukturierte Vernetzung von Behörden mit Nutzern, von Nutzern untereinander und von Nutzern mit Behörden die Prävention gegen Einbrüche und andere Straftaten zu verbessern.

Das Spektrum der Beiträge, die durch diese neue Form der Sicherheits- und Nachbarschafts-Vernetzung ermöglicht würden, reiche von Hinweisen zu Einbrüchen, Belästigungen oder Diebstählen über Terrorwarnungen bis zu Informationen über medizinische Notfälle oder Umweltweltkatastrophen. Selbst bei der Suche nach vermissten Haustieren könne die App hilfreich sein.

In der rheinland-pfälzischen Region Grafschaft sei die Dike-App bereits seit Oktober 2016 getestet und optimiert worden und sowohl bei der Bevölkerung als auch bei der Polizei auf positive Resonanz gestoßen. Ab sofort ist sie den Angaben zufolge sei auch in den Städten Frankfurt, Hamburg und Bonn verfügbar.

Vema bietet „Landingpages“ an

Die Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft eG erweitert mit ihrer jüngsten Offerte, genannt „Vema-Landingpages“, ihr Dienstleistungsangebot um Themenseiten, die „Risiken und das problemlösende Versicherungsprodukt in für Laien verständlicher Sprache anschaulich erklären“. So ist in einer Pressemitteilung zu lesen.

Konkret geht es dabei darum, die Chance von Vermittlern zu erhöhen, von Kunden im Internet gefunden zu werden, wenn diese sich zunächst online informieren. Die „Vema-Landingpages“ stellten somit einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Cross-Selling-Rate im Kundenbestand dar, wird versprochen.

Start mit den Themen wie Cyber-Risiken und Existenzgründung

Zum Start stünden zunächst Themen wie Cyber-Risiken, Existenzgründung oder Arbeitskraftabsicherung zur Verfügung. Im Laufe des Jahres werde das Angebot kontinuierlich ausgebaut.

Die Seiten könnten problemlos in jede Makler-Homepage integriert und für sich alleine als freie Infoseite genutzt oder als vertriebsunterstützender Link an Kunden gemailt werden. Eine Basisversion stehe für die Vema-Partner kostenfrei zur Verfügung.

Alle Seiten tragen den Angaben zufolge deren Logo und Kontaktdaten. Gegen Gebühr könnten die „Landingpages“ jedoch auch noch individueller – beispielsweise mit eigenen Fotos – auf die Corporate Identity des jeweiligen Maklerunternehmens angepasst werden.

Stuttgarter stellt vollständig elektronischen Antragsprozess zur Verfügung

Seit Ende Februar bietet die Stuttgarter Versicherungsgruppe ihren Geschäftspartnern einen vollständig elektronischen Antragsprozess mit „E-Antrag“ und „E-Signatur“ an. Dies sei im Tarifrechner der Beratungssoftware „Stuttgarter Beratungsnavigator Online“ und in den Online-Beratungstools des Versicherers verfügbar, wird mitgeteilt.

Bei dem elektronischen Antragsprozess müsse der Vermittler zunächst am PC, Laptop oder Tablet die Antragsunterlagen in der Beratungssoftware wie gewohnt ausfüllen und danach den „E-Antragsprozess“ mit nur drei Schritten starten. Er funktioniere auf allen gängigen Smartphones und Tablets.

Universa präsentiert neue Produktvideos

Mit neuen, etwa zwei- bis dreiminütigen Produktvideos zur Berufsunfähigkeits- und Pflegeabsicherung sowie zur fondsgebundenen „topinvest-Rente“ will die Universa Versicherungsgruppe den Vertrieb unterstützen. In den Videos wird laut einer Pressemitteilung „in unterhaltsamer Art und Weise die Funktionsweise und der Nutzen erklärt“.

Die Produktion der Videos erfolgte den Angaben zufolge mit der auf Whiteboard-Animation spezialisierten Agentur Vjsual. Abrufbar seien sie im YouTube-Channel der Universa sowie über diese Unternehmenswebseite.