Neue Services für Kunden und deren Beratung

21.8.2017 – Die Krankenversicherer der Versicherungskammer Bayern bieten ihren Versicherten zwei neue medizinische Services. Zum einen eine digitale Sprechstunde mit Ärzten per Video-Chat und zum anderen einen digitalen Diabetes-Manager. Um Dieselfahrern dabei zu helfen, herauszufinden, ob sie Anspruch aus Schadensersatz haben, hat die JDC Group eine eigene Plattform freigeschaltet. Über das Portal Beihilferatgeber.de der Continentalen können sich Beihilfe- und Heilfürsorge-Empfänger über ihre Leistungen, Ansprüche und rechtliche Regelungen informieren. Mit dem Update des Basisrenten-Rechners der Swiss Life können Vermittler Kunden die steuerlichen Effekte einer Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung aufzeigen, die in Kombination mit einer Basisrente abgeschlossen wird.

WERBUNG

Die Krankenversicherer der Versicherungskammer Bayern (VKB), die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG und die UKV – Union Krankenversicherung AG, bieten ihren vollversicherten Kunden zwei neue Gesundheitsdienste an, teilte die VKB in einer Pressemeldung mit.

Sprechstunden im Video-Chat

Ab sofort können diese Kunden sich ärztlichen Rat via Video-Chat einholen. Dazu stehen ihnen Ärzte verschiedener Fachrichtungen der medizinischen Beratungshotline Meditalk zur Verfügung, die zu den Themen Gesundheit, Ernährung, Medikamente, Erkrankungen, Impfungen und Behandlungsmethoden informieren und beraten.

Für Versicherte – auch in der Beihilfe – ist dieser Service kostenfrei, heißt es in der Meldung.

Digitales Diabetes-Management

Diabetespatienten der VKB können zudem ab sofort auf die App Mysugr zurückgreifen. Sie ist ein digitaler Diabetes-Manager. Über das dazugehörige Blutzuckermessgerät werden die Patientenwerte direkt in die App übertragen. Zwischen den Arztbesuchen können die Patientendaten so durch zertifizierte Coaches überwacht werden.

Die App bietet auch Funktionen wie einen Insulinrechner, den geschätzten HbA1c-Wert sowie weitere Analysemöglichkeiten. Die Blutzuckerwerte können direkt aus der App ausgedruckt oder per E-Mail an den behandelnden Arzt geschickt werden. Das dazugehörige Messgerät wertet zudem die Frequenzen der Blutzuckermessungen aus und bestellt über die App gratis Teststreifen nach.

Das komplette Diabetes-System kostet 999 Euro im Jahr (ohne Messgerät und Teststreifen: 357 Euro). Diese Kosten sind laut Angaben des Versicherers über die Krankenvollversicherung erstattungsfähig.

Schadensersatzansprüche im Dieselskandal prüfen

Die JDC Group AG bietet ihren über 16.000 angebundenen Vermittlern und rund 1,2 Millionen Kunden der Tochterunternehmen Jung, DMS & Cie. AG, Finum Private Finance AG und JDC Geld.de GmbH die Möglichkeit, sich im Rahmen des Dieselskandals über Verbraucherrechte zu informieren und Schadenersatzansprüche zu prüfen. Das teilte die Gruppe in einer Pressemeldung mit.

Dafür wurde die Webseite Diesel.geld.de freigeschaltet. Über diese Seite können sich Dieselfahrer darüber informieren, „ob sie Rechtsansprüche geltend machen können, wie groß die Erfolgschancen sind und wie der organisatorische Ablauf einer möglichen Klage ist“, heißt es in der Meldung.

Der Kooperationspartner Verbraucherhilfe24 der Demfair GmbH übernimmt die Vermittlung eines auf derartige Fälle spezialisierten Fachanwalts und die sachkundige gutachterliche Begleitung.

Berater-Portal bei Fragen zur Beamtenbeihilfe

Die Continentale Krankenversicherung a.G. bietet seit dem Jahr 2014 mit der Plattform Beihilferatgeber.de ein Informationsportal rund um Beihilfe- und Heilfürsorgethemen an. Durchschnittlich nutzen im Monat rund 70.000 vorwiegend junge Beamte, Anwärter, Referendare und Richter diesen Info-Service, heißt es in einer Pressemitteilung der Continentalen.

„Dass Beamte Beihilfe-Rat suchen, verwundert nicht, denn die Kostenbeteiligung des Dienstherrn an den Krankheitskosten seiner Beamten ist ein überaus komplexes Feld. Es gibt unterschiedliche Regelungen im Bund, in den Ländern und für die Vielzahl der kommunalen Beamten.

Kaum einer weiß genau, was in seinem Fall gilt. Damit nicht genug, treten ständig neue Gesetze und Verordnungen in Kraft, und Gerichte sprechen Recht in strittigen Fragen“, erläutert der Krankenversicherer den Hintergrund des Portals in der Pressemeldung.

Startseite von Beihilferatgeber.de (Bild: Screenshot Hinz)

Update des Swiss-Life-Basisrenten-Rechners

Die Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland hat in Zusammenarbeit mit der Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) ein Update ihres Basisrenten-Rechners veröffentlicht, teilte das Institut in einer Pressemeldung mit. Ab sofort können Vermittler ihren Kunden plastisch aufzeigen, welche steuerlichen Vorteile die Kombination einer Basisrente mit einer Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung hat.

Mit der Eingabe der gewünschten Berufsunfähigkeitsrente wird automatisch ermittelt, wie hoch der steueroptimierte Beitrag zur Basisrente ist. „Dabei werden die steuerlichen Effekte so aufbereitet, dass der Kunde auf einen Blick die Vorteile klar erkennen kann“, sagt Dr. Matthias Wald, Leiter Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life Deutschland, die den Rechner seit 2015 einsetzt.

Sämtliche Ergebnisse des Tools werden in einer Auswertung festgehalten. Zusammen mit der Möglichkeit, eine Beratungs-Dokumentation zu erstellen, könne eine hochwertige Beratung durchgeführt werden, heißt es in der Meldung weiter.