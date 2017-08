Miserables Vermittler-Image schlägt hohe Wellen

28.8.2017 – Um das Ansehen des Versicherungsvertreters ist es laut der „Bürgerbefragung öffentlicher Dienst 2017“ alles andere als gut bestellt. Dem Vertreter – und in einer Art „Sippenhaft“ dem gesamten Versicherungsvertrieb – bringen nur die wenigsten Bürger großes Ansehen entgegen. Zahlreiche Leser des VersicherungsJournals haben Ursachenforschung betrieben. Die genannten Gründe sind vielfältig und reichen von Fehlwahrnehmung über Strukturvertriebe bis hin zu „hausgemachtes Problem“.

Versicherungsvertreter haben in der Bevölkerung ein sehr schlechtes Image. Ein Beleg dafür ist die seit 2007 vom DBB Beamtenbund und Tarifunion durchgeführte „Bürgerbefragung öffentlicher Dienst“, in der unter anderem auch das Ansehen bestimmter Berufsgruppen in der Bevölkerung ermittelt wird.

In der aktuellen Auflage der Untersuchung rangieren Versicherungsvertreter erneut auf dem letzten Platz. Gerade einmal jeder neunte der 1.001 Befragten bringt diesem Berufsbild ein „(sehr) hohes“ Ansehen entgegen.

Fehlwahrnehmung

Der Artikel in der Freitags-Ausgabe (VersicherungsJournal 25.8.2017) hat zahlreiche Leser des VersicherungsJournals zu Kommentaren veranlasst. Für den Versicherungsmakler Marco Mauricio Berg erfolgte die Bewertung „aus reinem Egoismus und Eigennutzen“.

Zu den Berufsgruppen mit den höchsten Ansehenswerten äußerte sich Berg wie folgt: „Na klar, der Feuerwehrmann beschützt mein sauer erarbeitetes Eigentum und der Polizist mich und meine Familie vor dem Bösen da draußen. Der Arzt erhält meine Gesundheit und ebenfalls die der Familie.“

[Die] Bewertung erfolgt aus reinem Egoismus und Eigennutzen. Marco Mauricio Berg

Ihn ärgert an den Umfrage-Ergebnissen aber insbesondere, dass die Befragten eine wesentliche Tatsache übersähen. So ersetze in fast allen Fällen nur die Arbeit des ungeliebten Versicherungs-Vermittlers das Haus und Eigentum nach einem Brand. Nur dadurch würden Krankheits- oder Pflegekosten übernommen oder der Arzt bezahlt, so der Makler in seinem Leserbrief.

Unseriöse Befragung

Ähnlich argumentiert auch der Makler Andreas Reissaus, für den solche Umfragen „schlicht Unfug“ sind. „Es ist eben bei den Bundesbürgern so drin, dass Vertreter (und weiter gefasst der ganze Vermittlerberufsstand) unbeliebt sind, und das wird eben so dahergesagt, ohne wirklich darüber nachzudenken.“

Bei seriösen Kundenbefragungen sehe das ganz anders aus: „Ich sag mal voller Selbstbewusstsein, dass ich (und mein Team) bei unseren langjährigen Kunden alles andere als unbeliebt sind.“ Und das motiviere ihn auch jeden Tag aufs Neue, ins Büro zu fahren, so Reissaus in seinem Leserbrief.

Hausgemachtes Problem

Doch es gab auch zustimmende Lesermeinungen. Den Leser Nils Engelhardt wundert die DBB-Analyse „in keiner Weise“. Als Vorsitzender des IHK-Prüfungsausschusses für die Kauffrauen und Kaufmänner für Versicherungen und Finanzen erlebten er und seine Kollegen in den Prüfungen „ahnungslose, arrogante, sich selbst überschätzende bis hin zu selbstverliebte Kandidaten“.

Die Branche will keine Experten, sondern „Verkaufsmaschinen“. Nils Engelhardt

Er hält das Problem allerdings für hausgemacht. Die Branche wolle keine Experten, sondern „Verkaufsmaschinen“. So wurde die Prüfungsordnung dahingehend vor Jahren verändert.

Nach seiner Ansicht „müssen die Zugangsvoraussetzungen zum Beruf, die Bezahlungssysteme und die Produkterläuterungen strukturell“ verändert werden. Vielleicht werde sich dann in Jahrzehnten das Image verbessern. „Da sehe ich aber kein Licht am Ende des Tunnels“, so Engelhardt in seinem Leserbrief.

Die Rolle der „Struckis“

Dem stimmte der Versicherungsvertreter Werner Martin uneingeschränkt zu, auch er glaubt, dass seine Kunden ihn anders einschätzen. Solange sich die Versicherungsbranche von „Struckis“ fernhalte, könne das Ansehen des Berufsstandes nur steigen, so der Vermittler in seinem Leserbrief.

Für den Leser Engelbert Fels tragen Strukturvertriebe ihren Teil zu diesem Dilemma bei. Bei der DBB-Umfrage werde außer Acht gelassen, wie hoch der Anteil sogenannter Strukturvertriebe an diesem schlechten Ruf ist.

Es ist völlig richtig, dass die Zugangsvoraussetzungen für diesen Beruf verbessert werden müssen. Engelbert Fels

Aussteigern aus den Strukturvertrieben werden seiner Einschätzung nach „jede Menge Steine in den Weg gelegt“. Dies betreffe leider auch die Industrie- und Handelskammern (IHKen), „die sich strikt an bestehende und neu eingeführte Paragrafen der Gewerbeordnung halten.“

Allerdings hält auch er es für „völlig richtig, dass die Zugangsvoraussetzungen für diesen Beruf verbessert werden müssen“, so Fels in seinem Leserbrief.