Makler bringt Domcura auf gute Idee

6.9.2017

Im Sinne des Umweltschutzes sowie des eigenen ständigen Bestrebens, die Effizienz unserer Arbeitsabläufe weiter zu erhöhen, will der Assekuradeur Domcura AG verstärkt am „papierlosen Büro“ arbeiten. Dazu fordert man Makler auf, „sowohl Ihren als auch unseren Arbeitsplatz von Dokumentenstapeln zu befreien.“

Für Neuabschlüsse konnten Makler bereits auf dem Antrag ihre E-Mail-Adresse angeben und damit bestätigen, Vertragsinformationen in elektronischer Form zu erhalten. Im Bestand war dies jedoch nicht möglich. Auf Anregung von Versicherungsmakler Alexander Kirschweng, Geschäftsführer der Seves GmbH, bietet Domcura nun die Möglichkeit, papierlose Dokumente auch nachträglich zu wählen.

Dazu ist eine E-Mail unter Angabe von Name, Adresse sowie Versicherungsschein-Nummer mit dem Betreff „Papierlos“ an papierlos@domcura.de zu senden. Kirschweng hat es ausprobiert. „Ich habe 40 Kunden angeschrieben – natürlich per E-Mail – aber in 14 Tagen erst fünf Rückmeldungen erhalten“, so die erste Reaktion. Domcura gehört bei den unabhängigen Vermittlern in Schaden/Unfall zu den erfolgreichsten Anbietern von privaten Deckungskonzepten (VersicherungsJournal 11.7.2017).