Kunden sehen höhere Transparenz bei Vergleichsportalen

14.3.2017 – Die Internet-Auftritte von Versicherern werden von der Mehrheit der Deutschen bemängelt. Das zeigt eine Studie der Unternehmensberatung Prophet Germany. Kunden greifen lieber auf Vergleichsportale zurück, um sich schnell die gewünschten Informationen zu beschaffen. Zudem kann sich die Hälfte der Befragten mit Telematik-Tarifen anfreunden. Bei der persönlichen Beratung möchten Kunden vor allem eins: ernst genommen werden. Das geht aus einer Analyse von MSR Consulting hervor.

Kunden und deren Ansprüche einzuschätzen, ist nicht leicht. Nicht nur weil jeder Kunde individuelle Bedürfnisse hat, sondern auch, weil sich im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung stets neue Anforderungen herausbilden.

Wie sich diese Bedürfnisse aktuell darstellen, wurde in zwei Umfragen untersucht. Sie beschäftigen sich mit der Frage, was Kunden sich von ihrem Versicherer oder Vermittler wünschen.

Kunden finden Online-Auftritte nicht gut

Die erste Studie der Unternehmensberatung Prophet Germany GmbH befasst sich mit den Kundenbedürfnissen an Versicherer im digitalen Kontext. Für die Online-Umfrage wurden im Februar 1.000 Erwachsene befragt, die die Grundgesamtheit der Bevölkerung in Deutschland repräsentativ abbilden.

Dieser Untersuchung zufolge meinen 70 Prozent der Deutschen, dass die Online-Auftritte der Versicherer nicht gut umgesetzt sind. Den Webseiten-Betreibern sei es nach Ansicht der Befragten nicht gelungen, dass Kunden mit nur wenig Klicks genau das finden, wonach sie suchen. Die Internetseiten wären demnach oft mühsam zu durchforsten, heißt es in der Untersuchung.

Vergleichsportale besser bewertet

Aus diesem Grund nutzen die Probanden eher einschlägige Vergleichsportale, um an Informationen zu gelangen. Ebenfalls 70 Prozent der Befragten meinen, dass diese Portale ihnen zum einen ein höheres Maß an Transparenz und zum anderen schneller Zugang zum gewünschten Versicherungsprodukt bieten.

Dass diese angenommene Transparenz Laien täuschen kann, zeigt das laufende Verfahren zwischen dem Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) und der Check 24 Vergleichsportal für Versicherungsprodukte GmbH (VersicherungsJournal 18.8.2016, 13.7.2016).

Das Landgericht München I hatte im vergangenen Spätsommer im Prozess zwischen dem BVK und Check 24 entschieden, dass die Erstinformation durch das Vergleichsportal in ihrer damaligen Form nicht ausreicht. Nachbessern soll das Vergleichsportal auch beim Beratungsprozess. Beide Seiten haben Berufung gegen den Urteilsspruch eingelegt. Die Fortführung des Verfahrens wird für dieses Frühjahr erwartet.

Gemessene Zustimmung zur Aussage „Vergleichsportale wie Check 24 bieten mir schneller und besser Transparenz über Versicherungsprodukte, als wenn ich mich direkt bei den Anbietern informiere“ (Bild: Prophet Germany)

Mehr Daten, weniger Beitrag – aber bitte mit Datenschutz

Die Hälfte der Teilnehmer an der Prophet-Studie gab ferner an, sich vorstellen zu können, ihrem Kfz-Versicherer Zugang zu ihren Fahrdaten zu gewähren. Im Gegenzug dafür möchten sie durch den Nachweis eines sicheren Fahrstils maßgeschneiderte Versicherungslösungen erhalten.

Beim Thema Datenschutz waren sich die Befragten ebenfalls einig. 72 Prozent von ihnen vertrauen ihrem Versicherer beim Thema Datenschutz. Sie sind überzeugt, dass mit personenbezogenen Daten in der Branche umsichtiger umgegangen wird, als beispielsweise in sozialen Medien oder bei Internet-Suchmaschinen.

In einer früheren Untersuchung des Instituts für Versicherungswesen an der Technischen Hochschule Köln hatten Befragte bereits gesagt, dass sie derartige Telematik-Systeme für fair halten würden (VersicherungsJournal 30.1.2017).

Gemessene Zustimmung zur Aussage „Ich vertraue meiner Versicherung eher als Google oder Facebook, dass sie mit meinen personenbezogenen Daten verantwortungsvoll umgeht“ (Bild: Prophet Germany)

Vertrauen als Basis eines profitablen Kundenverhältnisses

Was sich Kunden im persönlichen Umgang im Rahmen der Beratung zu Versicherungsprodukten wünschen, zeigt eine MSR-Insights-Studie der MSR Consulting Group GmbH. Die Ergebnisse der Analyse würden verdeutlichen, so die Studienautoren, dass eine „individuelle Beratung, die den Kunden in den Mittelpunkt stellt“, das Kundenvertrauen von 19 auf 38 Prozent steigert.

Ein vertrauenswürdiges Unternehmen ist den Befragten in Sachen Versicherungen und Finanzen überaus wichtig, heißt es in der Untersuchung weiter. Dieses Vertrauen sei dabei sehr eng mit der persönlichen Beratung verknüpft.

Bedürfnisse des Kunden abfragen

Kunden wollen ausführlich über die Vor- und Nachteile von Produkten aufgeklärt sowie über Alternativen informiert werden, fanden die Analysten heraus. Das gebe den Kunden das Gefühl, die Beratung sei kompetent und zuverlässig.

Stelle der Berater oder Vermittler dann noch das individuelle Bedürfnis des Kunden und nicht das Produkt selbst in den Mittelpunkt des Gesprächs, komme zusätzlich Vertrauen auf, heißt es in der Studie. Wird auf alle Fragen des Kunden eingegangen, gaben fast 40 Prozent der Probanden an, am Ende der Beratung mehr Vertrauen zum Gesprächspartner zu haben als vorher.

(Bild: MSR Insights)

Persönliches Gespräch gibt den Ausschlag

Bei den Kunden, die sich nicht ausreichend informiert fühlten und deren Fragen nicht vollständig beantwortet wurden, gab nur etwa jeder Vierte ein gestiegenes Vertrauen an. Wenn dagegen bei der Beratung Vorkenntnisse der Kunden einbezogen werden, bringt das bei 37 Prozent der Teilnehmer Vertrauenspunkte, wie aus der Untersuchung hervorgeht.

„Die Resultate zeigen, dass Kunden ernst genommen werden wollen. Produktaufklärung und Unternehmensfakten allein reichen nicht aus, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Für Finanzdienstleister heißt das: Nur wer den Kunden im persönlichen Gespräch in den Mittelpunkt stellt, punktet auf ganzer Linie“, so die Autoren abschließend in einer Pressemitteilung zu der Kundenbefragung.