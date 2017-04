KLV: Die stärksten Vertriebswege beim früheren Klassiker

20.4.2017 – Über die Banken floss 2015 fast die Hälfte des Neugeschäfts (nach APE) in der Kapitallebens-Versicherung an die Lebensversicherer. Dahinter folgen unabhängige Vermittler und die Ausschließlichkeit mit Anteilen von jeweils gut einem Fünftel. Die übrigen Vertriebswege spielen laut dem 17. Vertriebswege-Survey von Willis Towers Watson kaum eine Rolle.

Die Kapitallebens-Versicherung (KLV) war einst das Flaggschiff der Lebensversicherungs-Branche. Spätestens mit dem Wegfall des Steuerprivilegs (VersicherungsJournal 14.6.2004, 28.5.2004, 5.5.2004) verlor die KLV dann immer mehr an Gewicht.

So sank der Anteil am Neugeschäft (eingelöste Versicherungsscheine in der Einzelversicherung) zwischen 2006 und 2015 fast kontinuierlich von über zwölf auf unter acht Prozent, womit die Kapitallebens-Versicherung auf den geringsten Anteil aller Produktgruppen kommt (VersicherungsJournal 24.10.2016).

Allerdings hat die Branche in den letzten beiden Jahren immer noch jeweils weit über 400.000 KLV-Policen verkauft – und lag damit beide Male knapp vor den Invaliditäts-Versicherungen (VersicherungsJournal 1.7.2016, 28.3.2017).

KLV mit sinkender Bedeutung

Im Neugeschäft nach APE liegen Kapitallebens-Versicherung auf dem gleichen Level mit Risikolebens-Versicherungen – und nur knapp hinter den selbstständigen Berufsunfähigkeits-Versicherungen (SBU) (VersicherungsJournal 14.3.2017). Dies geht aus ergänzenden Detaildaten zum aktuellsten Vertriebswege-Surveys Leben des Beratungsunternehmens Willis Towers Watson hervor.

Nach Angaben des Beratungsunternehmens ist der APE-Neuzugang bei den traditionellen KLV-Policen 2015 um über ein Zehntel hinter dem des Vorjahres zurückgeblieben, woran Einmalbeitragsprodukte den größten Einfluss hatten. Dabei waren alle Vertriebswege von der rückläufigen Entwicklung betroffen.

Unabhängige Vermittler an zweiter Position

„Trotz des allgemeinen Absatzrückgangs konnten Banken überdurchschnittlich viel KLV-Geschäft verkaufen, so dass sie ihre starke Marktstellung ausbauen konnten“, stellt Willis Towers Watson heraus. So hat der Bankenvertrieb 2015 fast die Hälfte des APE-Neugeschäfts auf sich vereinnahmt.

An zweiter und dritter Stelle liegen mit einem nicht einmal halb so großen Anteil die unabhängigen Vermittler und die Ausschließlichkeit. Über diese beiden Vertriebskanäle kam jeweils ein gutes Fünftel des Neuzugangs in die Bücher der Versicherer.

Nur eine untergeordnete Rolle spielen der Direktvertrieb und sonstige Vertriebsformen, während gebundene Strukturvertriebe, wozu Willis Towers Watson unter anderem DVAG und OVB zählt, so gut wie gar nicht ins Gewicht fallen.

Banken steigerten den Marktanteil deutlich

Betrachtet man die Entwicklung in den letzten Jahren, so zeigt sich einzig bei den Banken eine positive Tendenz. Der Anteil dieses Vertriebswegs erhöhte sich zwischen 2013 und 2015 um über fünf Prozentpunkte.

Unabhängige Vermittler gewannen im Betrachtungszeitraum leicht um 0,5 Prozent hinzu, während die Ausschließlichkeit deutlich einbüßte (über minus sechs Prozentpunkte). Leichte Zuwächse hatten auch der Direktvertrieb und die sonstigen Vertriebswege zu verzeichnen, leichte Einbußen die gebundenen Strukturvertriebe.

Banken auch insgesamt in Führung

Auch im Gesamtmarkt Lebensversicherung kommt das meiste Neugeschäft über den Bankschalter, der Anteil lag 2015 bei knapp über 30 Prozent (VersicherungsJournal 4.11.2016). Ebenfalls in Front liegt der Bankenvertrieb in den Produktlinien Fondspolicen (VersicherungsJournal 27.2.2017) und Risikoversicherungen (VersicherungsJournal 17.1.2017).

Die selbstständige Berufsunfähigkeits-Versicherung (SBU) ist hingegen eine klare Domäne der unabhängigen Vermittler. In diesem Bereich lag der Anteil am APE-Neuzugang 2015 bei über 50 Prozent (VersicherungsJournal 13.3.2017).