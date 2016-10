Insurtechs haben uns einen Quantensprung nach vorne gebracht

11.10.2016 – Mit Schnelligkeit und neuem Kundenservice machen die technologiebasierten Start-ups der herkömmlichen Assekuranz und deren Vertrieben das Leben schwer. Sie entwickeln digitale Prozesse, die Kunden bei der Verwaltung ihrer Versicherungen Mehrwert bieten. Darüber hinaus arbeiten die Insurtechs – auch wenn die Produktangebote sich bislang nicht vom Wettbewerb abheben – an Ansätzen, die einem veränderten Absicherungsbedürfnis entgegenkommen. Ein Gastbeitrag von Dr. Moritz Finkelnburg.

WERBUNG

Moritz Finkelnburg

(Bild: Finkelnburg)

Sie sind in aller Munde: Ottonova AG, Getsafe (Plan Forward GmbH), Massup GmbH, Financefox Germany GmbH, Friendsurance (Alecto GmbH) oder Haftpflicht Helden – die neuen „Stars“ der Versicherungsbranche.

Alles besser?

Glaubt man ihren selbstbewussten Aussagen, können sie alles, sprechen unsere Sprache, erklären endlich, was „Versicherung“ wirklich bedeutet und verkaufen uns nur das, was wir tatsächlich brauchen. Und das Ganze jederzeit an jedem Ort.

Aber: Ist die neue Welt wirklich so anders? Und sind die Insurtechs alles Wunderknaben?

Erste Rückschläge sind zu verzeichnen und machen hellhörig: Knip meldet deutliche Einbrüche, der US-amerikanische Insurtech-Krankenversicherer Oscar macht offenbar massive Verluste.

Welchen echten Mehrwert bieten die etwa 60 deutschen Insurtechs nun tatsächlich gegenüber den Angeboten der herkömmlichen Versicherungswirtschaft?

Das Geschäftsmodell ist eher traditionell – der Kundenservice nicht

Bei den Geschäftsmodellen der Insurtech-Makler lässt sich rasch ein oft wiederkehrendes Grundmuster erkennen. Es entspricht dem üblichen Beratungsansatz von Maklern: ordnen und analysieren der Verträge, aufzeigen von Deckungslücken oder Optimierungsbedarf, Empfehlung von Vertragsverbesserungen oder neuen Produkten, Abschluss und – später – Betreuung im Schadenfall. Was also ist anders? Warum der Hype?

Alles erfolgt online: schnell, unkompliziert und serviceorientiert. Und: Die Insurtechs brechen Tabus, die insbesondere in den traditionellen Versicherungsvertrieben bislang als unantastbar galten.

Der Kunde fährt nicht mehr zu seinem Makler oder erhält Hausbesuch, sondern wickelt – nach Erteilung des Maklermandates an sein neues Insurtech – alles über eine App ab.

Mit einfacher Bildsprache, transparenten Erklärungen und teilweise mit Hilfe von Videos werden Kunden direkt angesprochen. Auf der Website erkennt man rasch, wie die Arbeitsweise und das Angebot des Insurtech-Maklers sind und was er verspricht. „Versicherungen einmal einfach“, müsste wohl die Bezeichnung für diese Auftritte lauten.

Sofort auf allen Kanälen und rund um die Uhr

Das nächste Angebot klingt ebenfalls verlockend für Kundenohren: Alle Verträge werden in der elektronischen Versicherungsakte (wahlweise auch Online-Vertragsordner, digitaler Vertragsordner oder digitale Vertragsverwaltung genannt) abgelegt. Der Kunde kann jederzeit unkompliziert auf alle Daten zurückgreifen und sieht Prämien, Vertragsstand und Schäden sofort online auf allen Geräten, egal ob Smartphone, Laptop oder Tablet.

Die Analyse der Verträge und das Aufzeigen von Verbesserungs-Potenzialen – Bedingungen, Deckungsinhalten oder Prämienniveau – erfolgt in der Regel ebenfalls elektronisch.

Für die anschließende Beratung – oder als Begleitung während des Online-Prozesses – stehen Mitarbeiter des Insurtechs zur Verfügung. Sie kommunizieren über alle denkbaren Kanäle, von E-Mail über Chat bis zur Videokonferenz, und sind in den meisten Fällen Versicherungskaufleute. Schon beim Surfen über die Website eines Anbieters wird man per Chat darauf angesprochen, ob man Fragen habe oder Hilfe benötige.

Alles wird rund um die Uhr angeboten. Ob man dies nachts um drei Uhr tatsächlich nutzt und dann wirklich kompetent beraten wird, ist eine andere Frage.

Digitale Prozesse, aber herkömmliches Produktangebot

Da die meisten Insurtech-Makler mit einer Vielzahl von Versicherern zusammenarbeiten, können sie dem Kunden genauso wie traditionelle Makler ein großes Sortiment an Produkten vorstellen und empfehlen. Der Vertragsabschluss erfolgt online per digitaler Unterschrift oder mittels eines Codes. Die Police geht teilweise bereits nach wenigen Sekunden und nach automatischer Deckungsprüfung per E-Mail oder als Download zu, oder sie wird in den elektronischen Versicherungsordner eingestellt.

Allerdings ist das Produktangebot bis auf wenige Ausnahmen nicht substanziell anders als bei herkömmlichen Maklern. Dies dürfte daran liegen, dass auch die Risikoträger dahinter identisch sind. Hier wäre es interessant, wenn sich auch das Produktangebot noch stärker unterscheiden und die Handschrift von Insurtechs tragen würde.

Bemerkenswert ist der Umgang mit Vergütung: Zwar weisen nahezu alle Insurtechs darauf hin, dass sie als Makler mit marktüblichen Provisionen bezahlt werden. Sie stellen allerdings werbewirksam heraus, dass ihre Berater Festgehälter beziehen und darüber hinaus nach Kundenzufriedenheit vergütet werden. Dies wird bei den meisten „alten“ Maklern vermutlich ebenso sein – aber die Insurtechs vermarkten dies ausgesprochen effektiv.

Ein paar Überraschungen finden sich doch

Soweit das „übliche“ Geschäftsmodell. Wirft man einen zweiten Blick auf das von den Insurtechs vermittelte Produkt- und Serviceangebot, so findet man aber durchaus ein paar Überraschungen:

Tägliche Kündigungsmöglichkeit: In der Vergangenheit oft undenkbar, erklären sich nun immer mehr Risikoträger – unter dem Druck der Insurtechs – bereit, die Kunden jederzeit aus ihren Verträgen zu entlassen und zeitpunktbezogen abzurechnen. Haftpflicht Helden, Friendsurance oder Schutzklick (Simplesurance GmbH) sind einige Beispiele hierfür.

Schadenfreiheitsrabatt: Bisher nur in der Kfz-und privaten Krankenversicherung etabliert, findet man nun erste Insurtechs, die dies auch für andere Sparten systematisch anbieten und damit dem Kunden Anreize zur Schadenverhinderung in Aussicht stellen. Beispielhaft sei hier auf Friendsurance verwiesen. Dies betrifft nur ein Detail, das aber bei zahlreichen tradierten Versicherern jahrelang ohne Ergebnis diskutiert worden ist.

White-Label-Ansatz

Neue Perspektiven zeigt auch der B2B-Ansatz von Massup auf. Das Unternehmen bietet Maklern, Agenturen oder Gewerbetreibenden Mikroversicherungen verschiedenster Risikoträger auf einer Plattform an und übernimmt die komplette Installation, Abwicklung und Schadenregulierung im „Plug & Sell-Verfahren“.

Ähnlich wie Massup findet sich auch bei Schutzklick ein breites Angebot an Mikroversicherungen, allerdings direkt für den Endkunden. Angeboten werden Versicherungen für Reifen, Fahrräder, Kameras, Handys, Laptops bis hin zu Musikinstrumenten, hinter denen einige etablierte Risikoträger stehen.

Zahlreiche dieser Leistungen sind allerdings auch in Hausrat-, Kfz- oder Elektronik-Versicherungen enthalten oder durch einen Schutzbrief absicherbar. Insofern wird interessant sein, welches Modell sich beim Kunden letztlich durchsetzen wird.

Aufbruch in ein neues Versicherungszeitalter?

Verglichen mit dem traditionellen Wettbewerb ist das Angebot der Insurtech-Makler „neuer Wein in alten Schläuchen“ – aber dieser Wein schmeckt ausgesprochen gut. Alles ist immer verfügbar, schnell, übersichtlich und transparent.

Selbst wenn die Beratung identisch und die Versicherung nicht günstiger ist oder mehr leistet, als bei den tradierten Maklern – die Insurtechs haben uns alle schon im Hinblick auf Unkompliziertheit und Kundenservice einen Quantensprung nach vorne gebracht.

Wie es weiter geht? Vermutlich werden herkömmliche Versicherer bald nachrüsten und versuchen, ähnliche Angebote auf den Markt zu bringen. Erste Ableger anerkannter Maklerhäuser sind bereits aktiv (so zum Beispiel der Online-Versicherungsmakler Asuro GmbH). Dann erst fängt der eigentliche Wettbewerb an.

Interessant zu beobachten wird es sein, ob sich auch die Insurtechs weiterentwickeln. Dies gilt für einzelne Trends (zum Beispiel Mikroversicherungen und B2B-Plattformen) oder auch die Frage, ob es in ein paar Jahren einige echte Insurtech-Versicherer geben wird. Es wäre der Branche zu wünschen.

Dr. Moritz Finkelnburg

Der Autor ist Akademischer Direktor für den Bereich Versicherungen an der Goethe Business School. Die Spezialgebiete des Rechtswissenschaftlers sind Vertrieb, Kompositversicherung und Portfoliomanagement. Vor seiner Laufbahn im Wissenschaftsbetrieb hat Finkelnburg mehrere Jahre in Management- und Vorstandspositionen in der Versicherungswirtschaft gearbeitet.