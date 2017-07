Immer weniger Versicherungsvermittler

6.7.2017 – Zwischen Anfang April und Anfang Juli 2017 ist die Zahl der im Versicherungsvermittler-Register eingetragenen Vermittler um knapp 200 auf gut 225.600 zurückgegangen, wie aktuelle Zahlen des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) zeigen. Seit Jahresbeginn gab es ein Minus von fast 3.000. Der Abbau betraf einzig die Versicherungsvertreter.

Im zweiten Quartal 2017 hat sich die Zahl der im Vermittlervegister eingetragenen Versicherungsvermittler weiter verringert, wie gestern vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) veröffentlichte Zahlen zeigen.

Zum Stichtag 1. Juli 2017 waren dort mit nur noch 225.616 Versicherungs-Vermittlern 189 weniger registriert als Anfang April (VersicherungsJournal 11.4.2017). Im Vergleich zum Jahresbeginn nahm die Gesamtzahl um 2.679 beziehungsweise rund 1,2 Prozent ab.

Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte es einen in etwa genauso großen prozentualen Rückgang gegeben (VersicherungsJournal 6.7.2016), im Jahr zuvor noch einen in etwa doppelt so großen (VersicherungsJournal 3.7.2015).

Versicherungsvertreter bleiben im Minus

In den vergangenen drei Monaten ging das Minus einzig auf das Konto der gebundenen erlaubnisfreien Versicherungsvertreter (§ 34d Absatz 4 GewO). Der Rückgang belief sich auf 252 Registrierungen, prozentual gesehen waren es rund 0,2 Prozent.

Die Zahl der Vertreter mit Erlaubnis (§ 34d Absatz 1 GewO) nahm im Gegensatz zu vielen der Vorquartale minimal um drei Registrierte zu. Zu diesem Vermittlertyp gehören auch die Mehrfachvertreter, deren genaue Zahl sich aus dem Register allerdings nicht ablesen lässt.

Versicherungsmakler wieder im Aufwind

Bei den Versicherungsmaklern (§ 34d Absatz 1 GewO) hat sich der negative Trend des Vorquartals nicht fortgesetzt. Allerdings betrug der Zuwachs aktuell auch nur 45 Registrierungen beziehungsweise nicht einmal 0,1 Prozent.

Erneut ein Plus – aktuell von 318 auf 321 Registrierungen – hatten die Versicherungsberater (§ 34e GewO) zu verzeichnen, was einer Zunahme von knapp einem Prozent entspricht. Die Gruppe der produktakzessorischen Vermittler wuchs ebenfalls ein weiteres Mal (plus zwölf beziehungsweise rund 0,3 Prozent auf 3.796).

Auf Sechsmonatssicht steht für die Vertreter ein Minus zu Buche – bei den gebundenen erlaubnisfreien sind zur Jahresmitte 2.679, bei denen mit Erlaubnis 93 Vermittler weniger im Register aufgeführt als zu Jahresbeginn (VersicherungsJournal 9.1.2017) .

Leichte Zuwächse waren bei den übrigen Vermittlertypen zu verzeichnen (Makler: plus 25, Versicherungsberater plus zehn, produktakzessorische Vermittler plus 64). Gründe für diese Entwicklungen sind aus der DIHK-Statistik nicht abzuleiten.