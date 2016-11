IDD-Umsetzung: Deutliche Verschärfung der Regeln für Vermittler

22.11.2016 – Der jetzt vorgelegte Referentenentwurf zur Umsetzung der Insurance Distribution Direction (IDD) sieht diverse Änderungen in der Gewerbeordnung, im Versicherungsaufsichts-Gesetz sowie im Versicherungsvertrags-Gesetz vor.

WERBUNG

Bis spätestens zum 23. Februar 2018 muss die EU-Versicherungsvertriebs-Richtlinie („Insurance Distribution Directive“ – IDD), die die derzeit geltende EU-Versicherungs-Vermittlungsrichtlinie (IMD) ablöst, in nationales Recht umgesetzt werden (VersicherungsJournal 3.2.2016).

Die Bundesregierung drückt hier aufs Tempo. Gestern hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über den Versicherungsvertrieb veröffentlicht (Stand: 21. November, 15:04 Uhr).

Den provisionsbasierten Vertrieb schafft der Entwurf erwartungsgemäß nicht ab. Mit ihm soll aber auch „entsprechend der Koalitionsvereinbarung die Honorarberatung im Versicherungsbereich gestärkt werden“.

Neu: Honorar-Versicherungsberater

Der Entwurf bringt einige gewichtige Veränderungen in der Gewerbeordnung mit sich. So soll der bisherige Versicherungsberater nach § 34e GewO in seiner jetzigen Form aufhören zu existieren. Stattdessen wird der nun als „Honorar-Versicherungsberater“ bezeichnete Vermittlertyp in den § 34d GewO (Versicherungsvermittler und Honorar-Versicherungsberater) integriert.

Als Honorar-Versicherungsberater gilt dem Entwurf (§ 34d GewO Absatz 2) zufolge, „wer ohne von einem Versicherungs-Unternehmen einen wirtschaftlichen Vorteil zu erhalten oder in anderer Weise von ihm abhängig zu sein

den Auftraggeber bei der Vereinbarung, Änderung oder Prüfung von Versicherungsverträgen oder bei der Wahrnehmung von Ansprüchen aus Versicherungsverträgen im Versicherungsfall auch rechtlich berät, den Auftraggeber gegenüber dem Versicherungs-Unternehmen außergerichtlich vertritt oder für den Auftraggeber die Vermittlung oder den Abschluss von Versicherungsverträgen übernimmt“.

WERBUNG

Neu: Durchleitungsgebot

Der Honorar-Versicherungsberater darf im Zusammenhang mit der Beratung keine Zuwendungen eines Versicherungs-Unternehmens – insbesondere aufgrund einer Vermittlung als Folge der Beratung – annehmen, sondern darf sich seine Tätigkeit ausdrücklich nur durch den Auftraggeber vergüten lassen (also durch Nettotarife).

Dennoch wird das bisher generelle Provisionsannahmeverbot aufgeweicht: „Wenn der Honorar-Versicherungsberater dem Versicherungsnehmer eine Versicherung vermittelt, die Zuwendungen enthält, hat er unverzüglich die Auskehrung der Zuwendung an den Versicherungsnehmer zu veranlassen“, heißt es in dem Entwurf.

In dem neuen § 48c VAG („Durchleitungsgebot“) wird hierzu Folgendes weiter ausgeführt: „Die Auskehrung hat im Wege der Gutschrift auf einem für den Versicherungsnehmer für den Vertrag zu führenden Prämienkonto zu erfolgen. Die Gutschrift beträgt höchstens 80 Prozent der maßgeblichen Zuwendung bis zum Gegenwert von 80 Prozent der in den ersten fünf Jahren nach Vertragsschluss zu entrichtenden Prämien.“

Versicherungsvermittler: Vergütung nur von Versicherern

Versicherungsvermittler werden in § 34d Absatz 1 unterteilt in Versicherungsvertreter (Nummer 1) und Versicherungsmakler (Nummer 2). Als Versicherungsvertreter gilt, wer „von einem Versicherungs-Unternehmen oder einem Versicherungsvertreter damit betraut ist, Versicherungsverträge zu vermitteln oder abzuschließen“.

Versicherungsmakler ist, wer „für den Auftraggeber die Vermittlung oder den Abschluss von Versicherungsverträgen übernimmt, ohne von einem Versicherungs-Unternehmen oder einem Versicherungsvertreter damit betraut zu sein“.

Versicherungsvermittler (also Vertreter und Makler – und ausdrücklich auch Vergleichsportale) dürfen sich ihre Tätigkeit nur durch ein Versicherungs-Unternehmen vergüten lassen, wird in dem Referentenentwurf festgeschrieben.

Ausdrücklich hiervon ausgenommen ist das Firmenkunden- beziehungsweise Belegschaftsgeschäft: Vermittler dürfen hier „bei der Vereinbarung, Änderung oder Prüfung von Versicherungsverträgen gegen gesondertes Entgelt rechtlich […] beraten“.

Provisionsabgabeverbot bleibt erhalten

In § 34d Absatz 1 wird darüber hinaus klar und deutlich ein Provisionsabgabeverbot für Versicherungsvermittler festgeschrieben. „Versicherungs-Vermittlern ist es untersagt, Versicherungsnehmern, versicherten Personen oder Bezugsberechtigten aus einem Versicherungsvertrag Sondervergütungen zu gewähren oder zu versprechen“, heißt es unter Verweis auf den neuen § 48b VAG.

Umfasst hiervon sind nach Absatz 1 auch Angestellte von Versicherungs-Unternehmen und Versicherungs-Vermittlern, wobei eine entgegenstehende vertragliche Vereinbarung dem Referentenentwurf zufolge unwirksam ist.

Sondervergütungen werden in Absatz 2 definiert als „jede unmittelbare oder mittelbare Zuwendung neben der im Versicherungsvertrag vereinbarten Leistung, insbesondere jede

vollständige oder teilweise Provisionsabgabe, sonstige Sach- oder Dienstleistung, die nicht die Versicherungsleistung betrifft, Rabattierung auf Waren oder Dienstleistungen,

sofern sie nicht geringwertig ist“. Für „geringwertige“ Belohnungen oder Geschenke zur Anbahnung oder anlässlich eines Vertragsabschlusses wird eine Grenze von 15 Euro pro Versicherungsverhältnis und Kalenderjahr festgesetzt.

Ausgenommen hiervon sind Sondervergütung zur dauerhaften Leistungserhöhung oder Prämienreduzierung des vermittelten Vertrages sowie „die Gewährung von Provisionen an Versicherungsnehmer, die gleichzeitig Vermittler des betreffenden Versicherungs-Unternehmens sind, es sei denn, das Vermittlerverhältnis wurde nur begründet, um diesen derartige Zuwendungen für eigene Versicherungen zukommen zu lassen“.

Kostenpunkte: Rund 500 Millionen Euro pro Jahr

Den Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft beziffert das BMWi auf jährlich rund 497 Millionen Euro zuzüglich einmaliger Umstellungskosten von rund fünf Millionen Euro. Der Verwaltung entstehen nach Einschätzung des Ministeriums im Vollzug Kosten von jährlich rund 1,9 Millionen Euro.

Weitere Details zur IDD-Umsetzung sollen in einer noch zu erstellenden Verordnung geregelt werden, wozu das BMWi (allerdings im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF)) im neuen § 34e GewO ermächtigt wird.