IDD: Sorgen der Wirtschaft und des nebenberuflichen Vertriebs

19.12.2016 – Der jetzt öffentlich zur Diskussion gestellte Entwurf zur Umsetzung der europäischen Versicherungs-Vertriebs-Richtlinie in nationales Recht wird überaus rege diskutiert, wohl auch deshalb, weil die Konturen nicht geschliffen klar gezogen worden sind. Der Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft (GVNW) sorgt sich, dass es am bisher gut funktionierenden Modell Abstriche geben könnte. Der Deutsche Reiseverband sieht sein wichtiges Standbein im Vertrieb von Reiseschutz nicht grundsätzlich in Gefahr, aber doch eingeengt – wenn es keine Nachbesserungen geben sollte.

Am vergangenen Montag ist die Verbändeanhörung zum Referentenentwurf zur Umsetzung der IDD in nationales Recht (VersicherungsJournal 22.11.2016) zu Ende gegangen.

Neben diversen Branchenverbänden (VersicherungsJournal 14.12.2016, 14.12.2016, 15.12.2016, 16.12.2016, 19.12.2016) und Verbraucherschützern (VersicherungsJournal 16.12.2016) haben sich auch der Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft e.V. (GVNW) und der Deutsche Reiseverband e.V. (DRV) zu Wort gemeldet.

GVNM: Honorarannahmeverbot für Makler wäre Schuss ins Kontor

Für den GVNW, der 1.200 Mitglieder einschließlich einiger Dax-Unternehmen zählt, ist eine funktionierende Absicherung von Risiken, Gestaltung von Versicherungslösungen, Schaden- und Risiko-Management von erheblicher Bedeutung.

Besonders wichtig ist dem Verband, dass es auch künftig möglich sein wird, dass die Vergütungsform frei wählbar bleibt und auch Mischformen zulässig sind. Dabei greifen größere Unternehmen als Vermittler auf firmenverbundene Versicherungsvermittler (FVV) zurück, die in der Regel als GmbH organisierte, 100-prozentige Tochterunternehmen sind, und als Versicherungsmakler mit Erlaubnis agieren, so der Verband.

Der GVNW sorgt sich, dass parallel zu den Regelungen für Verbraucher in Bezug auf Honorar und Provision ein Provisionsannahmeverbot für Makler auch im Firmengeschäft kommen könnte. Eine solche Vorgabe würde bestehende gut funktionierende Geschäftsmodelle zwischen Makler und der versicherungsnehmenden Wirtschaft in Frage stellen. „Es würde bedeuten, dass die Vereinbarung von Netto-Versicherungsprämien nicht mehr möglich ist“, schreibt der GVNW.

Ob der Umfang des Leistungsangebots in den Blick des Gesetzgebers rückt, muss man sehen. Dem GVNW zufolge kann die Tätigkeit der FVV neben der Vermittlung von Industrieversicherungen für das Mutterhaus auch das sogenannte Belegschaftsgeschäft umfassen, bei dem Privatversicherungen für Mitarbeiter und deren Familien vermittelt werden. Üblich sei auch, dass der FVV für Dritte sowohl Gewerbe- oder Industrieversicherungen als auch Privatversicherungen vermitteln könnten.

Reisebüros wollen ihr Versicherungs-Zusatzgeschäft gewahrt wissen

Der Deutsche Reiseverband (DRV) dängt in seiner Stellungnahme für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) darauf, dass es auch künftig möglich sein müsse, im Zusammenhang mit der Buchung einer Reise auf unbürokratischen Weg Reiseschutz zur Verfügung stellen zu können. Diese Versicherungs-Vermittlung sei für die Reisebüros auch von erheblicher finanzieller Bedeutung.

Im Prinzip ist der DRV zufrieden, dass es keine gravierenden Änderungen geben soll und das Geschäftsmodell erhalten bleibt. Kritisch sieht der Reiseverband allerdings die angedachte Prämienobergrenze von 200 Euro.

Dadurch würden Paketlösungen für Eltern mit Kindern weniger attraktiv; zumal der Schutz je einzelnes Familienmitglied dann geringer ausfallen würde. Hier fehle es an Differenzierung zwischen Familienpaket und Einzelperson.