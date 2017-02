IDD erlaubt maximal 2,2 Stunden Beratung pro Kunde im Jahr

7.2.2017 – Mitte Januar wurde vom Bundeskabinett ein Gesetzesentwurf verabschiedet, der die nationale Umsetzung der IDD regelt. Provisionsvermittlern wird darin verwehrt, im Privatkundengeschäft auf Honorarbasis Verträge zu vermitteln. Dies reiße eine empfindliche Lücke, so die Kritik aus der Branche. Doch Experten des Bundeswirtschafts-Ministeriums haben berechnet, dass Provisionszahlungen ausreichen, um die Dienstleistung eines Vermittlers zu vergüten. Der Branchenkenner Jochem Schültke hat nachgerechnet. In seinem Gastbeitrag legt er dar, wie wenig Zeit für die Beratung eines Kunden zukünftig übrigbleibt.

Versicherungs-Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, kalkulatorische Abschlusskosten innerhalb der Prämienberechnung zu berücksichtigen. Dazu gehören alle Arten von Provisionen beziehungsweise Courtagen.

Jochem Schültke (Bild: privat)

Folglich ist in den Versicherungsprämien der marktüblichen Tarife ein Anteil für Provisionen einkalkuliert, die ein Versicherungs-Unternehmen an Vermittler vergütet.

Auch sogenannte Direktversicherer müssen alle Abschlusskosten, zu denen insbesondere Werbe- beziehungsweise Marketingaufwände zählen, in ihren Versicherungsprämien berücksichtigen, selbst wenn sie keine Provisionen an Versicherungsvermittler zahlen.

Jährliche Vergütung von 15 Euro

Im Privatkundengeschäft kalkulieren die meisten Komposit-Versicherer einen Anteil von acht Prozent (zum Beispiel in der Kraftfahrtversicherung) bis zu 25 Prozent (zum Beispiel in der Unfallversicherung) in die Prämien – vor Versicherungsteuer – ihrer marktüblichen Tarife als laufende Provision beziehungsweise Courtage ein.

Dazu ein Rechenbeispiel: Eine Familien-Privathaftpflicht-Versicherung mit einem erstklassigen Leistungsumfang kostet weniger als 90 Euro pro Jahr, inklusive 19 Prozent Versicherungsteuer.

Bei diesem Produkt lässt sich eine laufende Provision beziehungsweise Courtage von 20 Prozent der Prämie – vor Versicherungsteuer (das heißt ausgehend von circa 75 Euro) – annehmen. Daraus ergibt sich ein eine jährliche Vergütung in Höhe von 15 Euro für den Vermittler.

Gut sieben Minuten für den Kunden

Üblicherweise berechnet ein Versicherungsberater gegenüber einem Kunden ein Honorar von mindestens 120 Euro pro Stunde (inklusive Umsatzsteuer) für seine Beratung beziehungsweise weitere Dienstleistungen.

Zum Vergleich wird hier dieselbe Vergütung für die Arbeitszeit eines Versicherungs-Vermittlers angesetzt, der zwar kein Honorar erhält, jedoch ähnliche Beratungs- beziehungsweise Dienstleistungen erbringt.

Bei einer Provision beziehungsweise Courtage von 15 Euro könnte ein Kunde entsprechend sieben Minuten und 30 Sekunden von der Zeit des Versicherungs-Vermittlers in Anspruch nehmen, bei gleicher Vergütung pro Stunde.

Beratung kann deutlich länger dauern

Falls die Beratung im Zusammenhang mit dem Abschluss einer Privathaftpflicht-Versicherung eine halbe Stunde dauert, müsste der Kunde ein Honorar in Höhe von 60 Euro an einen Versicherungsberater zahlen.

Eine solche Beratung kann durchaus deutlich länger dauern – insbesondere, wenn der Kunde bereits eine bestehende Haftpflichtpolice hat, die im Anschluss an eine Bedarfsermittlung sowie Beurteilung des vorhandenen Versicherungsvertrags samt Marktvergleich gekündigt wird. Außerdem muss daraufhin auch der Abschluss eines neuen Versicherungsvertrags beantragt werden.

Eine halbe Stunde dürfte ebenso wenig ausreichen, sofern der Kunde keine Versicherungs-Vorkenntnisse hat.

In vier Jahren wird die Vergütung erzielt

Ohne Zins- beziehungsweise Inflations-Effekt müsste ein Vermittler, der kein Honorar einnimmt, vier Jahre lang die erwähnte jährliche Provision beziehungsweise Courtage erlösen, um über diese Zeitspanne verteilt eine Vergütung über insgesamt 60 Euro zu erzielen. Er würde dann den gleichen Betrag wie das Honorar eines Versicherungsberaters für eine halbstündige Beratung erreichen.

Innerhalb der vier Jahre dürfte der Vermittler allerdings keine weitere Zeit für die Beratung seines Kunden aufwenden und auch keine anderen Dienste für ihn leisten, welche im Zusammenhang mit der abgeschlossenen Privathaftpflicht-Versicherung stehen. Andernfalls würde nämlich seine durchschnittliche Vergütung pro Stunde Arbeitszeit niedriger ausfallen.

350 Euro pro Jahr und Haushalt

Nach den Vorstellungen der Experten aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), die zum 9. Januar den Gesetzesentwurf zur nationalen Umsetzung der IDD ausgearbeitet haben (VersicherungsJournal 19.1.2017), reicht die zuvor erwähnte Provision beziehungsweise Courtage aus, um die Dienstleistung beziehungsweise den Zeitaufwand eines Vermittlers zu vergüten.

Dazu wieder ein Rechenbeispiel: Eigenen Erhebungen zufolge kann ein Vermittler insgesamt Provisionen beziehungsweise Courtagen in Höhe von etwa 350 Euro im Durchschnitt pro Jahr aus sämtlichen Versicherungsverträgen eines Privathaushalts (Verbraucher) – über alle Versicherungssparten hinweg – erlösen.

Dieser Gesamtbetrag beinhaltet einmalige Abschlussprovisionen (zum Beispiel bei Vermittlung von Lebens- oder Krankenversicherungs-Verträgen) in Höhe von durchschnittlich circa 105 Euro pro Jahr.

Des Weiteren kommen aus laufenden Provisionen beziehungsweise Courtagen (zum Beispiel aus Komposit-Versicherungsverträgen) durchschnittlich 245 Euro pro Jahr und Privathaushalt hinzu.

Nicht sämtliche Verträge bei einem Vermittler

Diese Schätzung beruht auf Daten des Jahres 2014 und bezieht alle Einkommensgruppen ein. Sie geht von der Annahme aus, dass ein Versicherungsvermittler alle laufenden Provisionen beziehungsweise Courtagen aus den gesamten Policen eines Privathaushalts erhalten würde. Hierzu würde vorausgesetzt, dass der Vermittler sämtliche Versicherungsverträge eines solchen Durchschnittskunden selbst vermittelt hätte.

Die Praxis sieht dagegen völlig anders aus. Nur ein geringer Prozentsatz aller Verbraucher schließt sämtliche Versicherungsverträge über einen einzigen Vermittler ab.

Außerdem zahlen etliche Versicherungs-Unternehmen keine Provision beziehungsweise Courtage zu einer laufenden Police an einen Versicherungsmakler, sofern dieser Makler diesen Versicherungsvertrag nicht vermittelt hat – ungeachtet seiner Beauftragung und Bevollmächtigung seitens des Versicherungsnehmers.

Außerdem kommt ein von Jahr zu Jahr zunehmender Anteil aller Versicherungsverträge im Privatkundengeschäft über einen der beiden Vertriebswege „Direktgeschäft“ oder „Belegschafts- und Verbandsgeschäft“ zustande. Für solche Policen erhält ein Vermittler entweder keine oder vergleichsweise deutlich niedrige Provisionen.

Bereinigter Betrag von 264 Euro

Um die Effekte der beiden zuletzt genannten Distributionskanäle auf die insgesamt erzielbaren Provisionserlöse im Privatkundengeschäft zu berücksichtigen, wurden die Prozentanteile des Vertriebswegs „Direkt“ in den eigenen Erhebungen bewusst verdoppelt.

Die angenommene Höhe der jährlichen Provisionen beziehungsweise Courtagen lässt sich mit einer vereinfachten Schätzung nachvollziehen.

Geht man von einer jährlichen Gesamtprämie – ohne Versicherungsteuer – in Höhe von 2.200 Euro aus, die ein Privathaushalt im Durchschnitt für sämtliche Policen in den Versicherungszweigen Kraftfahrt, Haftpflicht, Hausrat, Gebäude, Unfall und Rechtsschutz zahlt, ergibt sich bei einem angenommenen Durchschnittssatz von 15 Prozent eine laufende Provision beziehungsweise Courtage von maximal 330 Euro pro Jahr.

Sofern zudem ein durchschnittlicher Anteil von insgesamt 20 Prozent für die beiden Vertriebskanäle „Direkt“ sowie „Belegschafts- und Verbandsgeschäft“ zusammen unterstellt wird, dann resultiert daraus ein bereinigter Betrag in Höhe von 264 Euro pro Jahr.

Gut zwei Stunden Beratung

Bei einer Vergütung von 120 Euro je Stunde entspricht dieser Betrag umgerechnet 2,2 Stunden Beratung beziehungsweise Service des Versicherungs-Vermittlers.

Für eine umfassende Ermittlung des Kundenbedarfs, Analyse beziehungsweise Beurteilung vorhandener Policen, Marktvergleich und Beratung zu allen Komposit-Versicherungen dürften allerdings in der Regel wesentlich mehr als drei Stunden anzusetzen sein.

Wenn ein Versicherungsvermittler, der kein Honorar erhält, lediglich zwei oder drei Versicherungsverträge für einen Privathaushalt vermittelt, dann reduziert sich die erzielbare Provision beziehungsweise Courtage pro Jahr erheblich gegenüber den zuvor erwähnten Durchschnittsbeträgen.

Zunehmender Wettbewerb

In der Vergangenheit konnten relativ hohe einmalige Abschlussprovisionen durch die Vermittlung bestimmter Versicherungsprodukte erzielt werden (zum Beispiel private Krankenvoll-Versicherungen, gemischte Kapitallebens-Versicherungen).

Sowohl der absolute als auch der relative Anteil solcher Produkte am gesamten Neugeschäft ist in den letzten Jahren drastisch zurückgegangen. Er dürfte voraussichtlich auch in Zukunft gering bleiben – oder noch weiter abnehmen.

Parallel dazu nimmt die Wettbewerbsintensität im Privatkundengeschäft in Deutschland anscheinend weiter zu, was regelmäßig zu durchschnittlich sinkenden Prämien je Versicherungsvertrag oder zu niedrigeren Provisions- beziehungsweise Courtage-Sätzen führt (VersicherungsJournal 27.1.2017, 26.1.2017).

Vor diesem Hintergrund sollte es Versicherungs-Vermittlern künftig erlaubt sein, Honorare abzurechnen. Außerdem müsste eine Verrechnung von Honoraren mit Provisionen beziehungsweise Courtagen generell zulässig sein. Eine strikte Trennung zwischen Honorarberatung und Versicherungs-Vermittlung auf Provisionsbasis kann auf Dauer nicht verbraucherfreundlich sein.

Jochem Schültke

Der Autor hat Versicherungs-, Bankbetriebslehre und Versicherungsrecht an der Universität Mannheim studiert. In seiner Diplomarbeit befasste er sich mit den Provisionsansprüchen von Versicherungsmaklern, insbesondere im Privatkundengeschäft. Er arbeitet als Solution Manager bei der SAP SE in Walldorf mit dem Schwerpunkt auf IT-Lösungen für Versicherungs-Unternehmen.