IDD: An der Doppelzulassung scheiden sich die Geister

19.12.2016 – Die Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler (IGVM) moniert in ihrer Stellungnahme zum Referentenentwurf zur IDD-Umsetzung, dass durch die geplanten Änderungen die unabhängigen Versicherungsmakler zumindest im Bereich Privatkunden abgeschafft werden. Der Vermittlerverband fordert, dass unter bestimmten Voraussetzungen eine „Doppelzulassung/-erlaubnis“ als Versicherungsmakler und Honorar-Versicherungsberater erlaubt werden soll. Die VDH GmbH Verbund Deutscher Honorarberater lehnt hingegen Mischmodelle ab und fordert unter anderem eine Pflicht für Versicherer, Nettotarife anzubieten.

Der Mitte November veröffentlichte Referentenentwurf zur Umsetzung der IDD in nationales Recht (VersicherungsJournal 22.11.2016) hat in der Verbändeanhörung kontroverse Reaktionen bei Branchenverbänden und Marktteilnehmern hervorgerufen (VersicherungsJournal 14.12.2016, 14.12.2016, 15.12.2016, 16.12.2016, 16.12.2016, 19.12.2016).

IGVM sorgt sich um Berufsstatus des Versicherungsmaklers

Die Versicherungsmakler könnten bei einer scharfen Trennlinie (wer bezahlt den Honorarberater und wer den Provisionsberater) ins Hintertreffen geraten, da sie sich klar im Lager des Kunden sehen. Eine solche Sorge teilt neben anderen Vermittlerverbänden auch die Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler e.V. (IGVM) in ihrer Stellungnahme an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi).

Würde dieser Referentenentwurf Geltung erlangen, würden im Endergebnis die unabhängigen Versicherungsmakler abgeschafft werden, zumindest im Bereich Privatkunden. Versicherungsmakler stünden aber im Lager des Kunden, dessen Interessen sie als treuhänderischer Sachwalter wahrnehmen würden. So seien höchstrichterlich auch Versicherungsmakler mit Rechtsanwälten oder Steuerberatern gleichgestellt worden.

Die Bundesregierung müsse deshalb alles unternehmen, im Rahmen der Richtlinien-Umsetzung den Berufsstand des Versicherungsmaklers so zu festigen, wie es seiner herausragenden Rechtsstellung gebührt. „Denn Versicherungsmakler sind aktiver Verbraucherschutz – Tag für Tag!“, schreibt die IGVM.

Forderungen der IGVM

Die IGVM fordert daher, „dass Versicherungsmaklern die gleichen Rechte und Pflichten zugestanden werden, wie den (Honorar-)Versicherungsberatern, so dass sie für ihre Dienstleistung auch Verbraucher gegen gesondertes Entgelt beraten dürfen und für diese auch außergerichtlich Ansprüche aus Versicherungsverträgen geltend machen dürfen, auch wenn diese Versicherungsnehmer zuvor noch nicht betreut beziehungsweise der streitbefangene Vertrag selbst vermittelt wurde.“

Zudem solle eine „Doppelzulassung/-erlaubnis“ als Versicherungsmakler und Honorar-Versicherungsberater zumindest dann erlaubt sein, „wenn diese im Geschäftsverkehr in unterschiedlichen Rechtspersönlichkeiten auftreten. „Die Erlaubnisbehörden sind zu verpflichten, auf Antrag diese Erlaubnisse zu erteilen“, so der Vermittlerverband in seiner Stellungnahme.

Darüber hinaus sollten die Versicherungs-Unternehmen dazu verpflichtet werden, „es a) zu unterlassen, wettbewerbs-beschränkende Vereinbarungen mit Versicherungs-Vermittlern zu treffen und b) bei streitigen Auseinandersetzung rechtsverbindlich über die Höhe der einkalkulierten Provisionen/Courtagen zu erteilen, wenn zuvor Stillschweigen unter den Beteiligten vereinbart wurde.“

VDH fordert, Versicherer zu Nettotarifen-Angeboten zu verpflichten

Die VDH GmbH Verbund Deutscher Honorarberater (VDH) zeigte sich in ihrer Stellungnahme für das BMWi einerseits damit zufrieden, dass der in § 34d (2) GewO-E eingeführte Honorar-Versicherungsberater keinem Vermittlungsverbot mehr unterliegen werde.

Zudem würden Mischmodelle unterbunden, so die VDH GmbH weiter. Und mit der Regelung der Provisionsauskehrung durch Versicherer werde der Honorar-Versicherungsberater von möglichen Storno- und Verwaltungsaufwendungen entlastet.

In ihrer Stellungnahme bringt die VDH-GmbH aber auch eine Reihe von Anregungen vor, die die eigene Wettbewerbsposition verbessern könnten. So sollte sichergestellt werden, dass Versicherungs-Unternehmen „grundsätzlich“ verpflichtet werden, stets neben einem reinen Bruttotarif (inklusive Provisionen) auch einen echten Nettotarif (ohne Provisionen und provisionsabhängige Kosten) zur Verfügung zu stellen.

Um den Wechsel eines Versicherungsmaklers ins Lager der Honorar-Versicherungsberater leichter möglich zu machen, plädiert der VDH für eine Stichtagsregelung in Bezug auf die Bestandspflege-Courtagen. Nachvollziehbar ist auch der Wunsch, dass Provisionserstattungen für den Verbraucher keine steuerlichen Konsequenzen haben sollen, da es sich hier nicht um echte Erträge handelte.

VDH: Verbraucher mit klaren Preisschildern informieren

Die VDH GmbH vermisst in der derzeitigen Vorlage ein unbedingtes Transparentgebot. So würde der Verbraucher die Kosten der Vermittlung (Provision) erst auf Nachfrage erfahren, „Um eine echte Wettbewerbsfähigkeit herzustellen, muss jedoch sichergestellt werden, dass der Verbraucher weiß, dass er in jedem Fall eine für ihn kostenpflichtige Dienstleistung in Anspruch nimmt.“

Während der Honorarberater transparent eine Rechnung erstellen würde, werde bei dem Verbraucher bei der Produktvermittlung nicht klar, welche Kosten er tatsächlich für die Vermittlung bezahlen solle. „Um eine Aufklärung der Verbraucher zu fördern, ist es zwingend erforderlich, die Provision bei jedem Abschluss auf dem Antrag und in den Bedingungen klar in Euro und Cent auszuweisen.“ Dies ermögliche einen direkten Vergleich zwischen Honorar und Provision.

Die Honorarberater warnen zudem vor Mischmodellen. So es derzeit möglich, dass jemand neben der Erlaubnis als Honorar-Finanzanlagenberater (§34h GewO) auch eine Erlaubnis als Versicherungsmakler (§34d GewO) besitzen könne. Hier wird für jeweils eine durchgängige klare Linie plädiert.