Harte Strafe für Betriebskrankenkasse

7.10.2016 – Lässt ein gesetzlicher Krankenversicherer ohne deren ausdrückliches Einverständnis potenzielle Kunden anrufen, um sie einem Mitbewerber abspenstig zu machen, so liegt darin ein Wettbewerbsverstoß, der gegebenenfalls eine Strafzahlung auslöst. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Urteil des Sozialgerichts Düsseldorf vom 8. September 2016 hervor (S 27 KR 629/16).

Geklagt hatte eine Allgemeine Ortskrankenkasse, die mit der beklagten Betriebskrankenkasse im Dezember 2014 einen Unterlassungsvergleich geschlossen hatte.

Danach war es der Betriebskrankenkasse unter Androhung einer Vertragsstrafe untersagt, potenziellen Kunden ohne deren Einwilligung für Werbezwecke anzurufen beziehungsweise anrufen zu lassen und zum Beispiel mit Wechselprämien zu locken.

Fehlende Einwilligung?

Trotz dieser Vereinbarung kontaktierte in der Folgezeit ein von der Betriebskrankenkasse beauftragtes Unternehmen mehrere Versicherte der Klägerin, um sie telefonisch zu einem Wechsel zu veranlassen.

Die Klägerin sah darin einen Verstoß gegen den Unterlassungsvergleich. Sie forderte die Betriebskrankenkasse daher in drei Fällen zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von jeweils 15.000 Euro auf. Denn in keinem der Fälle habe eine ausdrückliche Einwilligung der kontaktierten Personen für die Telefonwerbung vorgelegen.

Dem schloss sich das Düsseldorfer Sozialgericht an. Es gab der Klage der Allgemeinen Ortskrankenkasse statt.

Online-Gewinnspiel

Nach Überzeugung des Gerichts fehlte es in dem entschiedenen Fall tatsächlich an einer Einwilligung der Versicherten, sie für Werbezwecke anrufen zu dürfen.

Sie hatten zwar an einem Online-Gewinnspiel der Beklagten teilgenommen, in dessen Rahmen auch Fragen zur Krankenversicherung mit der Option „hohe Bonuszahlungen – mehr Infos bitte“ gestellt wurden.

Das sahen die Richter jedoch nicht als ausreichende Einwilligung an, sie zu Werbezwecken telefonisch kontaktieren zu dürfen. Die beklagte Betriebskrankenkasse wurde daher dazu verurteilt, der Klägerin insgesamt 45.000 Euro als Vertragsstrafe zahlen zu müssen. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.