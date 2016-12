Gute Vorsätze zum Jahreswechsel und viel Ahnungslosigkeit

13.12.2016 – Kurz vor dem Jahresende haben der GDV, die Union Investment, die Zurich sowie das Deutsche Institut für Altersvorsorge noch einmal einen ganzen Schwung an Umfragen zu Einschätzungen und Selbsteinschätzungen der Bundesbürger zu unterschiedlichsten Vorsorge-Themenbereichen präsentiert. Deren Ergebnisse bieten auch für den Vertrieb einige interessante Erkenntnisse.

Der ganz große Absatzrenner versprechen die Telematik-Versicherungstarife, mit der im Laufe des Jahres eine ganze Reihe von Versicherern an den Markt ging (VersicherungsJournal 8.4.2016, 30.9.2016, 10.11.2016), zumindest vorerst wohl nicht zu werden.

Diesen Schluss legen zumindest die kürzlich veröffentlichten Ergebnisse einer repräsentativen Befragung der GfK SE im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) aus dem November (VersicherungsJournal 1.11.2016) nahe.

Danach können sich zwar 25 Prozent der 1.591 online Interviewten vorstellen, solch einen Tarif abzuschließen, aber 49 Prozent lehnen ihn grundsätzlich ab. Grund ist, dass sie die per elektronische Aufzeichnung gewonnen Daten über ihr Fahrverhalten nicht an einen Versicherer weitergeben wollen.

Das Grundprinzip hinter den Tarifen – also weniger Prämie für vorsichtige Fahrer und höhere Beiträge für solche, die riskanteres Fahren lieben – finden zwar gut zwei Drittel der Deutschen gut, aber nur 26 Prozent vermuten, dass sie durch ihr Fahrverhalten mit einem Telematik-Tarif tatsächlich günstiger wegkämen. Und dies, obwohl 82 Prozent überzeugt sind, selbst sehr vorausschauend zu fahren.

Interesse an Investmentfonds steigt

Zunehmend mehr Erfolg verspricht dagegen der Vertrieb von Investmentfonds, glaubt man den jüngsten Resultaten einer von der Union-Investment-Gruppe veröffentlichen Umfrage. Für die befragt das Meinungsforschungs-Institut Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH seit 2001 quartalsweise 500 privaten Finanzentscheidern im Alter von 20 bis 59 Jahren.

88 Prozent der Deutschen sind angesichts der Zinssituation danach inzwischen der Ansicht, dass sich mit einem Fondssparplan höhere Erträge erzielen lassen als beispielsweise mit einem Sparbuch. Zudem schätzten viele von ihnen an Investmentfonds, dass sie sich für Sparzwecke unterschiedlichster Art gut eigenen.

Es mangelt noch an Erfahrung

Dies spiegelt sich laut Studie auch darin wider, dass nunmehr 39 Prozent der Befragten Investmentfonds als attraktive Geldanlage einstufen. Im Vorquartal waren es erst 30 Prozent gewesen.

Ein Problem stellt aus vertrieblicher Sicht allerdings dar, dass bei den guten Vorsätzen für das neue Jahr nur 24 Prozent auch an Veränderungen beim Thema Geldanlage und Finanzen denken. Gesundheitliche Ziele spielen laut Studie hier bei 58 Prozent der Befragten die größte Rolle, gefolgt von familiären und beruflichen Vorhaben mit rund 50 und 41 Prozent.

Als weiterer Hemmschuh wird identifiziert, dass 46 Prozent der Befragten angeben, solche Anlageformen zu bevorzugen, die sie schon einmal genutzt haben. Vor Investments, bei denen ihnen Erfahrungswerte fehlen, scheuten sie daher oft noch zurück, selbst wenn sie die für chancenreicher erachteten.

Große Informations-Defizite bremsen auch bei der Pflege-Vorsorge

Ein nach wie vor großer Mangel an Wissen erweist sich laut einer von der Zurich Gruppe Deutschland vorgelegten Studie auch im Bereich der Pflegevorsorge als ein erheblicher vertrieblicher Hemmschuh. Dabei ist das Problembewusstsein in der Bevölkerung durchaus hoch.

70 Prozent der Deutschen fürchten sich nämlich inzwischen davor, später einmal selbst pflegebedürftig zu werden, hat das Marktforschungsinstitut Heute und Morgen GmbH im Rahmen der „Zurich Pflegstudie 2016“ herausgefunden. Zwei Drittel sehen dieses Schicksal für nahe Angehörige voraus.

Nur etwa 15 Prozent der Befragten trauen sich jedoch zu, die Kosten einer ambulanten oder stationären Pflege „ganz gut“ einschätzen zu können. 78 Prozent treibt laut Studie auch deshalb das Gefühl um, dass Vorsorge durch eine private Pflegversicherung eigentlich „sehr wichtig“ oder zumindest „wichtig“ wäre.

Wenig Vertrauen in das bisherige Gesundheitssystem

Dem bisherigen Gesundheitssystem trauen sie nämlich generell künftig immer weniger zu. 75 Prozent befürchten, dass es schlechter wird.

Zur anstehenden Pflegereform, die zu Jahresbeginn 2017 gesetzlich wirksam wird, trauen sich mangels ausreichender Kenntnis auch nur 47 Prozent eine Meinung zu. Noch bedenklicher ist aus Vertriebssicht jedoch, dass sich bei der privaten Pflegeversicherung 80 Prozent ebenfalls nur mittelmäßig bis gar nicht informiert fühlen.

Es bestehe also „immenser Informations- und Beratungsbedarf“, wird in einer Pressemitteilung zu der Studie festgestellt. Zugleich wird angekündigt, dass die Zurich Agenturen in Zusammenarbeit mit dem Konsortialpartner Ideal Lebensversicherung a.G. durch Kundenveranstaltungen dazu beitragen werde, diese Informationsdefizite sowohl bei der gesetzlichen wie der privaten Vorsorge zu verringern.

DIA beleuchtet die gesetzliche Rente von allen Seiten

Mit gleich drei Pressemitteilungen zu Studien-Ergebnissen und den Erkenntnissen bei einem hauseigenen Forum zum Thema „Zukunft der gesetzlichen Rente“ hat sich die Deutsches Institut für Altersvorsorge GmbH (DIA) zu Wort gemeldet. Dabei geht es um das Renteneintrittsalter, den Nachhaltigkeitsfaktor und die Lastenverteilung zwischen den Generationen.

Demnach zeigt sich laut der jüngsten Umfrage im „Deutschland-Trend Vorsorge“ der DIA eine knappe Zwei-Drittel-Mehrheit der Deutschen nicht gewillt, für die Stabilisierung des Rentenniveaus auf dem gegenwärtigen Stand eine spürbare Erhöhung des Beitragssatzes zu akzeptieren. Nur 38 Prozent stimmten solch einem Reformschritt „völlig zu“ oder zumindest „eher zu“.

Nur ein Mix aus Stabilisierungsmaßnahmen stößt auf Akzeptanz

Ein Mix aus verschiedenen Maßnahmen, durch den die einzelnen Stellschrauben der gesetzlichen Rente neu justiert würden, würde dagegen bei drei von vier Bundesbürgern auf Zustimmung stoßen. Dazu könnten neben Beitragssatzanhebungen beispielsweise die Erhöhung der Beitragsbemessungs-Grenzen und die Vergrößerung des Versichertenkreises um beispielsweise Selbstständige zählen.

„Ausgewogene Reformen“ fänden also durchaus Akzeptanz bei der Bevölkerung, wird als zusammenfassendes Ergebnis der Umfrage festgehalten und daher kritisiert, dass sich der Rentengipfel der Großen Koalition (VersicherungsJournal 28.11.2016) um Entscheidungen „gedrückt“ habe. Eine weitere Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters über das 67. Lebensjahr hinaus lehnen allerdings 59 Prozent ab.

Die Frage des Renteneintrittsalters spaltet

Genau dies jedoch habe Professor R. Lars P. Feld, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftspolitik und Ordnungsökonomik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, beim jüngsten DIA-Forum in Berlin für zur Stabilisierung des Umlagesystems für unumgänglich erklärt, wird berichtet. Seinem Vorschlag zufolge sollte das Renteneintrittsalter an die Veränderung der Lebenserwartung gekoppelt werden.

Der Zugewinn an Lebenszeit könne beispielsweise im Verhältnis 2:1 auf die Erwerbs- und die Rentenzeit aufgeteilt werden. Dadurch würde sich der Renteneintritt um zwei Monate verschieben, wenn sich die Lebenserwartung um drei Monate erhöhe.

Unterschiedliche Sichten der Generationen auf den demografischen Faktor

Eine Abschwächung oder gar Abschaffung des demografischen Faktors, wie jüngst wieder verschiedentlich von Politikern ins Gespräch gebracht, sollte laut DIA allerdings nicht erwogen werden. Das Institut sieht sich in dieser Ansicht trotz der Ergebnisse einer weiteren Umfrage bestätigt.

Danach halten zwei Drittel der Bundesbürger diesen Faktor in der Rentenformel, mit dem die Belastungen aus der demografischen Entwicklung zwischen Beitragszahlern und Rentnern aufgeteilt werden sollen, für „eher nicht gerecht“ oder für „nicht gerecht“. Diese überwiegende Ablehnung gehe jedoch vor allem auf die 46- bis 65-Jährigen zurück, wird dazu erläutert.

In dieser Altersgruppe werde der demografische Faktor von 77 Prozent der Befragten als „nicht gerecht“ oder zumindest „eher nicht gerecht“ erachtet. Die Jüngeren sehen das laut DIA deutlich anders. Bei den 26- bis 45-Jährigen werten laut Umfrage immerhin schon 41 Prozent den Nachhaltigkeitsfaktor als angemessen. Bei den 18- bis 25-Jährigen sind es 50 Prozent.