GDV: Trennung von Honorar- und Provisionsvermittlung richtig

16.12.2016 – Die von der Bundesregierung geplante Umsetzung der Versicherungs-Vertriebs-Richtlinie (IDD) in nationales Recht wird vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) insgesamt positiv bewertet. So diene das Honorarannahmeverbot für Versicherungsvermittler der klaren Trennung zwischen provisionsbasierten Versicherungs-Vermittlern einerseits und Beratern andererseits, die auf Honorarbasis arbeiten. Allerdings hält der GDV für den Fall eine Ausnahmeregelung für angebracht, dass eine Nettopolice durch einen Versicherungsvermittler verkauft wird. Und wer reine Honorarberatung betreibe, sollte auch Regelungen einer Stornohaftung unterworfen werden.

Über den vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) veröffentlichten Referentenentwurf zur Umsetzung der EU-Versicherungsvertriebs-Richtlinie (IDD) in nationales Recht (VersicherungsJournal 22.11.2016) ist in den letzten Tagen viel diskutiert worden.

Für Aufregung sorgt in der am Montag dieser Woche abgelaufenen Verbändeanhörung insbesondere die neue Rolle des dann in den Honorar-Versicherungsberater gewandelten Versicherungsberaters und die damit verbundene klare Trennung, wer ausschließlich Honorar oder Provisionen annehmen darf (VersicherungsJournal 14.12.2016, 14.12.2016, 15.12.2016, 16.12.2016).

GDV: Tragfähiges Fundament

In der Einleitung seiner Stellungnahme zur Bewertung des Entwurfs zur IDD-Umsetzung erklärte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), insgesamt sei ein ausgewogenes Regelwerk gelungen. „Der Entwurf bietet ein tragfähiges Fundament für einen Versicherungsmarkt mit fairen, transparenten und einheitlichen Vertriebsregeln“. Gleichwohl sieht auch der GDV Verbesserungs- und Klarstellungsbedarf.

Verfolgt man die von den Fachverbänden derzeit geführte Diskussionen, dann konzentriert sich die Frage darauf, ob allein die Vergütungsform Honorar oder Provision die Trennungslinie zwischen dem Honorarberater und Versichervermittler darstellen soll, oder ob nicht wesentlich ist, in wessen Lager ein Vermittler steht.

„Das Konzept zur Stärkung der Honorarberatung einerseits und die gesetzliche Verankerung des Provisionsabgabeverbots andererseits sind eine ausgewogene Kombination“, schreibt der Versichererverband. Sie stütze die Koexistenz der Vergütungsmodelle.

Honorarannahmeverbot sollte Vertrieb von Nettopolicen nicht verhindern

Auch der GDV spricht sich im Grunde für eine klare Trennung zwischen dem Honorar-Versicherungsberater und dem gegen Provision oder Courtage arbeitenden Versicherungs-Vermittler aus.

Der Versichererverband orientiert sich also nicht daran, in wessen Lage ein Vermittler steht. Die Versicherungsmakler argumentieren, dass ihnen eine besondere Rolle zukomme, da sie im Lager der Kunden stehen würden.

Der GDV stellt aber auch klar, dass diese klare Trennung nicht gegenüber Dritten, die keine Verbraucher sind, gelten könne. Auch sollte das Modell weiterhin möglich sein, nach dem der Versicherungsvermittler bei einem Obervermittler unter Vertrag stehe, der wiederum eine Vergütung von dem Versicherer erhalte. Diese Vergütung werden die Obervermittler dann weiter reichen.

Vertrieb von Nettopolicen nicht nur für Honorarberater ermöglichen

Die Förderung der Honorarberatung führe dazu, dass vermehrt provisionsfreie Tarife (Netto-Policen) durch die Versicherer angeboten würden. „Auch für Kunden von Maklern oder Mehrfachvertretern können provisionsfreie Tarife geeignet sein“, schreibt der GDV. Ein Vermittler könnte in einem solchen Fall künftig gar nicht mehr vergütet werden.

Es wäre dem GDV zufolge kontraproduktiv, wenn sich das Vergütungsgebot oder Honorarannahmeverbot für Versicherungsvermittler auch auf die Vermittlung provisionsfreier Tarife an Verbraucher und Nicht-Verbraucher erstrecken würde. Deshalb solle es eine entsprechende Ausnahmeregelung geben.