Endspurt zur Jahreswechselei

22.9.2016 – Jeden Herbst das Gleiche: Zum Hauptfälligkeitstermin in der Kraftfahrtversicherung machen neue Tarife und Verbraucherschützer Autofahrer mobil. Und was machen die Vermittler? Zu diesen Fragen läuft noch bis Sonntagabend die Vermittler-Umfrage „Das Jahreswechselgeschäft in Kfz“ für das nächste VersicherungsJournal Extrablatt.

Wie gehen Vermittler mit Kunden um, die in diesen Wochen ihre Kraftfahrzeug-Versicherung wechseln wollen? Frisst das Jahreswechselgeschäft wirklich so viel Beratungszeit? Und wie sieht es mit dem Ertrag aus?

Kraftfahrt im Fokus

Dies sind einige der Fragen der aktuellen Leser-Umfrage, an der sich bis Sonntagabend über diesen Link noch alle, die als Vermittler arbeiten, beteiligen können. Die Leserumfrage gehört wieder zum einem Schwerpunkt des VersicherungsJournal Extrablatts. In der nächsten Ausgabe 4|2016 geht es um „Rollende Risiken – mit Kfz Geld verdienen“.

Die Umfrage umfasst einige Fragen, die sich in fünf, maximal zehn Minuten beantworten lassen. Zudem gibt es am Ende der Umfrage wieder die Möglichkeit, eigene Anregungen, Kommentare, Beschwerden oder ähnliches in Sachen Kfz abzugeben.

Je mehr Vermittler sich an dieser Umfrage beteiligen, desto fundierter sind die Aussagen. Um Ihre Mitmach-Bereitschaft gibt es dieses Mal eine kleine Motivationshilfe: Jede(r) 25. TeilnehmerIn der Umfrage erhält als Dankeschön eine spezielle VersicherungsJournal-Smartphone-Hülle.

Auch wenn für diese Verlosung Ihre E-Mail-Adresse abgefragt wird, ist dies doch eine getrennte Erhebung. Die Umfrage ist wie immer anonym.

...und so kommt das Extrablatt zu Ihnen

Die Ergebnisse der Umfrage werden im VersicherungsJournal Extrablatt 4|2016 veröffentlicht. Dieses Heft können Sie bis zum 14. Oktober für den Inlandsbezug kostenlos online bestellen. Wer das Extrablatt bereits abonniert hat, bekommt auch diese Ausgabe automatisch zugesandt.

Ab dem 24. Oktober steht es im Internet zum Herunterladen bereit. Premium-Abonnementen werden bevorzugt bedient und erhalten den Zugriff auf die neuen Ausgaben im PDF-Format rund eine Woche früher.