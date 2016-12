DIHK warnt vor Abwanderung von Versicherungsmaklern

14.12.2016 – Der DIHK hat sich kritisch mit dem Entwurf zur IDD-Umsetzung in nationales Recht auseinandergesetzt. So sei eine Beschränkung des Tätigkeitsfelds von Versicherungsmaklern nicht nachvollziehbar. Dürften Versicherungsmakler, die im Lager des Kunden stünden, wirklich keine Honorare mehr annehmen, dann sei es denkbar, dass Makler in grenznahen Regionen ihren Sitz ins Ausland verlegen könnten. Der DIHK kritisierte ferner eine fehlende Stornohaftung bei Honorar-Versicherungsberatern; andererseits fehlten Übergänge für einen Wechsel hin zum Honorar-Versicherungsberater etwa in Bezug auf die Behandlung von Altbeständen.

Mitte November hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb, also zur Umsetzung der IDD in nationales Recht vorgelegt (VersicherungsJournal 22.11.2016). Im Rahmen einer Verbändeanhörung hatten diese bis zum 12. Dezember Zeit, ihre Bewertung des Referentenentwurfs abzugeben.

Hier hatten sich unter anderem die Vermittlerverbände AfW – Bundesband Finanzdienstleistung e.V. (AfW), Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) sowie Verband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (VDVM) und Bundesverband mittelständischer Versicherungs- und Finanzmakler e.V. (BMVF) mit scharfer Kritik zu Wort gemeldet (VersicherungsJournal 14.12.2016).

Schützenhilfe für Vermittlerverbände vom DIHK

Argumentative Schützenhilfe erhalten die Vermittlerverbände vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK). Dieser schreibt in seiner Stellungnahme, dass es generell dem Markt überlassen bleiben sollte, für welches Vergütungsmodell sich der Kunde entscheide.

„Der vorliegende Entwurf beschränkt die Tätigkeit des Versicherungsmaklers als Sachwalter des Kunden deutlich." Es sei nicht nachvollziehbar, warum bestehende Geschäftsmodelle künftig nicht mehr möglich sein sollten (zum Beispiel Nettotarife mit einer Kundenvergütung).

Honorar-Annahmeverbot für Vermittler schränkt Vertragsfreiheit ein

Das vorgeschlagene Honorar-Annahmeverbot gehe deutlich über die Regelungen für die Offenlegungspflicht der Vergütungen des Vermittlers gegenüber dem Kunden hinaus. Die hier geplante Regelung werde sowohl die Handlungsmöglichkeiten des Vermittlers als auch die Vertragsfreiheit zwischen Vermittler und Kunden übermäßig eingeschränkten, meint der DIHK.

Ein solches Verbot stelle einen Eingriff in das Recht des ausgeübten Gewerbebetriebs dar, der gravierende Wettbewerbsnachteile im Vergleich zu Nachbarstaaten, in denen Honorarberatung erlaubt sei, mit sich bringe. „Es ist insofern abzulehnen“, heißt es in der Stellungnahme weiter.

Der DIHK verweist hier Beispielhaft auf Österreich. Hier gebe es den „Versicherungsmakler und Berater in Versicherungs-Angelegenheiten“, der sowohl gegen Honorar als auch gegen Courtage tätig werden könne. Von daher könne nicht ausgeschlossen werden, dass gerade Gewerbetreibende im Grenzgebiet zu Österreich ihren Sitz dorthin verlegen und dort eine Auslandstätigkeit in Deutschland anzeigen.

Zwischen Beratern und Vermittlern gleiche Bedingungen herstellen

Der DIHK spricht sich gegen eine einseitige Bevorteilung des Honorar-Versicherungsberaters oder des Versicherungs-Vermittlers aus. Es müssten gleiche Bedingungen gelten. Dies gelte etwa für die Stornohaftung, die nach dem jetzigen Vorschlag für die reine Honorarberatung nicht gelten soll.

Der DIHK bemängelt, dass es an der nötigen Rechtssicherheit fehle, wenn ein Versicherungsmakler in den Stand des Honorar-Versicherungsberaters wechseln wolle. Insbesondere die Behandlung der Altbestände von Maklern sollte geklärt werden.

Gerade bei Versicherungsmaklern mit einem großen Kundenstamm müsse auch dem Umstand Rechnung getragen werden, dass ein solcher Wechsel hin zum Honorar-Versicherungsberater stufenweise ablaufen werde.

Eine solche Anpassung dürfte dann vorgenommen werden, wenn sich Bedarf für neuen Versicherungsschutz oder der Überprüfung des bestehenden Versicherungsschutzes ergebe.