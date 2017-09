Digitalisierung ist ein Gemeinschaftsprojekt

6.9.2017 – Versicherer und Vermittler müssen sich zukünftig besser an den Bedürfnissen ihrer Kunden orientieren. Das ist ein zentrales Ergebnis der Diskussionsrunde bei den 14. Norddeutschen Versicherungstages der Handelskammer Hamburg. Fünf Experten, die die Versicherungsbranche aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, diskutierten über Insurtechs und die Digitalisierung der Branche.

Gestern fand der 14. Norddeutsche Versicherungstag der Handelskammer Hamburg statt. Unter dem Motto „Fit für die Zukunft – Erfolgsfaktoren im Versicherungsvertrieb“ bot die Kammer ihren Besuchern Diskussionsrunden und Vorträge rund um die Themen Digitalisierung und Fortschritt in der Versicherungsbranche.

In der „Diskussionsarena“ zu Beginn der Veranstaltung wurden die Zukunft der Versicherungsbranche und der Weg dahin analysiert.

Daran teil nahmen Michael H. Heinz, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK), Professor Dr. Florian Elert von der HSBA Hamburg School of Business Administration, Jan Meessen, Industry Manager Insurance der Google Germany GmbH, Stefan Herbst, Geschäftsführer der unter der Marke Haftpflicht Helden auftretenden Insurance Hero GmbH und Johannes Rath, Chief Digital Officer (CDO) der Signal Iduna Gruppe teil.

Nicht alles, was digital ist, ist gleichzeitig auch gut. Stefan Herbst, Geschäftsführer Haftpflicht Helden

Insurtechs: Scheitern ist keine Schande

In einem Aspekt waren sich die Diskussionsteilnehmer einig: Die Zukunft der Versicherungsbranche muss sich mehr an den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden orientieren. Haftpflicht-Helden-Chef Herbst konkretisierte diese Lage und kritisierte einige seiner Start-up-Kollegen. „Nicht alles, was digital ist, ist gleichzeitig auch gut“, erzählte er. Investoren sollten sich seiner Meinung nach die Jungunternehmen, denen sie Geld geben, genau anschauen und das Produkt kritisch hinterfragen.

„Kein Kunde will einen digitalen Versicherungsordner“, so Herbst weiter. „Wenn ich mich als Versicherter schon der Papierstapel an Versicherungs-Unterlagen zuhause nicht interessiert, tun es PDF-Dateien in einer App auch nicht.“

Stefan Herbst (Bild: Hinz)

Ihn wundert es daher nicht, dass viele Insur- und Fintechs nach kurzer Zeit bereits scheitern, weil ihr Konzept am Kundenwunsch vorbei läuft. „Aber das ist auch keine Schande“, ergänzte er. „Das sind alles Lernprozesse – und die muss man durchleben und hinnehmen.“

„Es wird nicht das eine Insurtech geben, das die Branche revolutioniert, es sind viele kleine Dinge, die das tun“, erörterte der Signal-Iduna-Manager Rath. Er glaubt, dass Versicherer sich den digitalen Unternehmen öffnen und mit ihnen kooperieren müssen. „Diese Unternehmen sind unheimlich schnell in ihrer Entwicklung und davon können Versicherer lernen“, ergänzte er.

Versicherer müssen sich auf den aktuellen Stand der Technik bringen

„Und die gesparten Provisionen bei den Vermittlern können die Versicherer dann gleich in Start-ups stecken“, warf BVK-Präsident Heinz ein. Er befürchtet, dass viele Branchenunternehmen unkontrolliert auf jeden Trend aufspringen. „Und schon fließen die Millionen“, fuhr er fort.

In Diskussions-Moderator Tilman Freyenhagen, Geschäftsführer der Alsterspree Verlag GmbH, fand Heinz einen Gleichgesinnten. „Bevor Versicherer sich um Insurtechs bemühen, sollten mal lieber alle daran denken, beispielsweise Bipro-Schnittstellen für ihre Vermittler einzurichten. Damit kann der Vermittler dann auch mal eine Kundenadresse eigenständig ändern“, sagte er in überspitztem Ton und erntete damit den Applaus der rund 150 Teilnehmer.

Das, was aktuell in vielen Unternehmen passiert, sei eben keine Zukunftsmusik, sondern erst einmal das Erreichen des technischen Standards der heutigen Zeit. Viele Versicherer könnten nicht einmal das leisten, findet Freyenhagen.

Vermittler bleiben auch in Zukunft wichtig

Der Professor für Versicherungsmanagement Elert hält Vermittler für den höchsten Vermögenswert der Branche. „Der heutige Kunde informiert sich, bevor er eine Versicherung abschließen möchte, nahezu immer über das Internet. Da geht kein Weg dran vorbei“, weiß er. „Doch bei komplexen und beratungsintensiven Versicherungen bekommt er im Internet keine umfassende Hilfe.“

Florian Elert (Bild: Hinz)

Seiner Ansicht nach wird der Versicherungsvermittler immer Bestandteil der Wertschöpfungskette in der Versicherungswirtschaft sein. „Vielleicht nicht für jede Sparte, aber je näher Vermittler an ihren Kunden dran sind, desto eher werden sie der erste Ansprechpartner für Versicherte sein und bleiben“, so Elert.

Versicherer sollten gerade ihren Ausschließlichkeits-Vermittlern alle nötigen Tools [...] zur Verfügung stellen. Johannes Rath, CDO Signal Iduna Gruppe

Schnelle Maßnahme zur Digitalisierung

Google-Manager Meessen hatte für Vermittler Tipps parat, wie sie den digitalen Kunden optimal ansprechen können. „Es ist wichtig, dass man eine responsive Website hat. Wenn der Kunden auf der Suche nach schnellen Informationen ist, aber die Homepage eines Maklers nicht für sein Smartphone geeignet ist, springt er womöglich direkt wieder ab“, erörterte Meessen.

Jan Meessen (Bild: Hinz)

Auch im Bereich Service könnten Vermittler ihren Kunden einfach einen schnellen Mehrwert bieten. Meessen nannte die Videokonferenz als Beispiel. Hierfür gibt es kostenlose Programme, die Vermittler und Kunde zum Kommunizieren nutzen können. „Der Vermittler muss so bei Fragen oder Problemen nicht immer gleich zum Kunden fahren. Das spart Geld“, findet er.

Der Signal-Iduna-CDO Rath sieht aber auch die Versicherer in der Pflicht, ihren Vermittlern den Weg in die Digitalisierung zu erleichtern: „Versicherer sollten gerade ihren Ausschließlichkeits-Vermittlern alle nötigen Tools wie Apps, Werbepakete oder Landingpages zur Verfügung stellen.“ Das sei die Basisarbeit, die Versicherer leisten müssen.

Fürsorgepflicht für zukunftsfähiges Arbeiten

Dass es jedoch noch Versicherer gibt, die das eben nicht tun, stieß beim BVK-Präsidenten auf Unmut. „Gerade in der Ausschließlichkeit haben Versicherer eine Fürsorgepflicht. Diese umfasst auch, dass sie ihre Vermittler in die neue, digitale Welt leiten. Viele Versicherer vernachlässigen das aber.“

Signal-Manager Rath wandte hier erneut ein, dass die Zusammenarbeit mit Start-ups und Insurtechs hier sehr sinnvoll sein kann: „Es gibt ja nicht nur Start-ups für den Vertrieb sondern auch für den Betrieb – und die können helfen, Prozesse schnell zukunftsfähig zu machen.“ Das Gelingen der Zukunft der Branche hänge stark von der Zusammenarbeit zwischen Versicherern, Vermittlern und Start-ups ab.

Produkte am Kundenbedürfnis orientieren

Ein weiterer Punkt, bei dem klassische Versicherer von ihren digitalen Konkurrenten lernen können, ist nach Ansicht von Rath die Produktentwicklung. „Viele Produkte werden zusammen mit den Marketingabteilungen entwickelt. Diese kann man vielleicht gut verkaufen, doch ob sie dem Kunden einen echten Nutzen bringen, interessiert keinen“, monierte Rath.

Johannes Rath (Bild: Hinz)

Auch hier könne man sich eine Scheibe von den schnellen Start-ups abschneidet, findet er. „Sie schaffen es mit minimalem Einsatz, Produkte zu entwickeln. Sollte den Kunden das Produkt nicht gefallen, stampfen sie es ein oder entwickeln es weiter.“ Kooperationen mit Insurtechs und digitalen Versicherern hält Rath daher für wichtig.

Das Versicherungsgeschäft näher am Kunden zu orientieren, ist Kernpunkt der IDD, stellte der BVK-Präsident fest. „Mir sagte mal ein Vorstand, dass es ihm egal sei, ob der Kunden das Produkt braucht. Seine Vermittler müssen und werden es verkaufen“, erzählte Heinz. Das werde es mit der Umsetzung der IDD Ende Februar 2018 nicht mehr geben. Der Verbraucher werde besser geschützt und Produktgeber müssen die Sinnhaftigkeit ihrer Produkte nachweisen.

Check24-Urteil

Eine weitere Verschärfung im Rahmen der IDD-Umsetzung ist, dass Kunden gerade im Online-Bereich vor Abschluss einer Versicherung zwingend alle notwenigen Informations-Dokumente per E-Mail zugesandt bekommen müssen.

Der BVK-Präsident kennt dieses Prozedere nur zu gut. Ende August wurde das Rechtsverfahren des Verbandes gegen die Check24 Vergleichsportal für Versicherungsprodukte GmbH (VersicherungsJournal 7.4.2017) mit einem Vergleich beendet.

Michael H. Heinz (Bild: Hinz)

Das Unternehmen muss nun die Webseitenbesucher beim ersten Geschäftskontakt unübersehbar darauf hinweisen, dass das Portal nicht nur Preise vergleiche, sondern als Online-Versicherungsmakler auch Provisionen kassiere.

Sollte dies nicht passieren, droht ein empfindliches Bußgeld, erzählte Heinz. „Ich werde diese Sache und Check24 ganz genau im Auge behalten, glauben Sie mir“, ergänzte er.