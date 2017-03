Digitaler Umbruch bei Produkten und Service

30.3.2017 – Der HDI und LVM, Markel, die Provinzial Nordwest und die Rheinland Versicherungen kooperieren in einem Innovationskatalysator. Risikoanfragen über „RiVa“ können nun auch an die Allianz gestellt werden. Softwareentwickler Innosystems integriert Produkte der Württembergischen in den Vergleichsrechner „Sniver“. Die R+V App zum Scannen von Arztrechnungen und Belegen gibt es nun auch für Android-Smartphones. Die App „fin4u“ des Alte Leipziger – Hallesche Konzerns will Services für Nutzer in nur einer Anwendung bieten. Mit der Gothaer Schaden-App sollen Kfz-Kunden innerhalb von zwei Stunden eine vollständige Auflistung aller Reparatur-Kosten im Schadenfall geliefert werden.

Die HDI Versicherungen, der LVM Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster a.G., die Markel International Insurance Company Ltd., Niederlassung für Deutschland, die Provinzial Nordwest und die Rheinland Versicherungsgruppe haben das Netzwerk „InsurHUB“ gegründet.

Dort werden gemeinsam mit den Partnern EY Innovalue Management Advisors GmbH, SAP Deutschland SE & Co. KG und V.E.R.S. Leipzig GmbH neue Versicherungsprodukte entwickelt. Zudem werden, so eine Pressemitteilung zum Projekt, Lösungsansätze für die Assekuranz ermittelt und in Prototypen mittels Design-Thinking-Methoden umgesetzt.

Produktentwicklung und Wissenstransfer

Der direkte Kundennutzen stehe dabei im Vordergrund. Zu den ersten Fokusthemen gehöre die „Lebenswelt Wohnen“. Das Team, bestehend aus Mitgliedern der beteiligten Unternehmen, erarbeite unter anderem, wie Smart-Home-Technik in Versicherungsprodukte integriert werden könne.

Die teilnehmenden Konzerne können die Ergebnisse auf die eigene Geschäftstätigkeit übertragen und unternehmensspezifisch weiterentwickeln, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Neben der Erarbeitung konkreter Ideen soll das „InsurHUB“ einen Wissenstransfer bezüglich innovativer, kreativer und agiler Methoden zwischen den Unternehmen ermöglichen.

Es sollen weiterhin auch klassische Arbeitsweisen überdacht und neu organisiert werden, um den Herausforderungen der Digitalisierung effektiver entgegentreten zu können.

Risikoanfragen über „RiVa“ nun auch an Allianz möglich

Die Softfair GmbH teilt mit, dass Risikovoranfragen in der Lebens- und Berufsunfähigkeits-Versicherung über das Vergleichsprogramm „RiVa“ künftig auch an die Allianz Lebensversicherungs-AG gestellt werden können.

Herzstück von „RiVa“ ist den Angaben des Unternehmens zufolge ein dynamischer Fragenkatalog, durch den die Vermittler während des Beratungsgesprächs online geführt werden. Danach würden die gemachten Angaben parallel – und hier inhaltlich individuell – an bis zu vier Versicherer zur fallabschließenden Risikoprüfung weitergeleitet (VersicherungsJournal 20.10.2015).

Diese Gesellschaften sind bei „RiVa“

Aktuell nehmen neben der Allianz folgende Gesellschaften in der Lebensversicherung am „RiVa“-Prozess teil: Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., Basler Lebensversicherungs-AG, Canada Life Assurance Europe Limited, Continentale Lebensversicherung AG, Dialog Lebensversicherungs-AG und Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG.

Ebenso finden sich auch Leben-Produkte von Ergo Lebensversicherung AG, Europa Lebensversicherung AG, HDI Lebensversicherung AG, Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G., WWK Lebensversicherung a.G. und Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG bei „RiVa“.

In der Krankenversicherung gibt es Produkte der Arag Krankenversicherungs-AG, der Barmenia Krankenversicherung a.G., der DKV Deutschen Krankenversicherung AG, der Gothaer Krankenversicherung AG, der Halleschen Krankenversicherung a.G., der Hansemerkur Krankenversicherungen und Inter Krankenversicherung AG.

„Sniver“ nun mit Württembergische-Produkten

Über die Online-Vergleichsrechner-Lösung „Sniver“ der Innosystems GmbH können seit knapp zwei Wochen auch Sachversicherungen der Württembergischen Versicherung AG verglichen werden. Das teilte das Softwareunternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Es handle sich um Württembergische-Produkte im Bereich Unfall-, Wohngebäude- und Hausratversicherung sowie Privat-, Hunde- und Pferdehalterhaftpflicht-Versicherung. Weiterhin seien auch die Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht-, Gewässerschaden-Haftpflicht- und Bauherren-Haftpflichtversicherung des Konzerns integriert.

Die neuen Schnittstellen erkennen die bei den Gesellschaften hinterlegten Vermittlernummern und gewährleisten so eine Tarifierung zu den jeweils vereinbarten Sonderkonditionen. Interessenten können sich hierzu an den Support von Innosystems wenden, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

R+V-App jetzt auch für Android

Die R+V Versicherung AG bietet ihren Kunden eine App zum Scannen und Einreichen von Arztrechnungen und Belegen an. Die kostenlose „R+V-Scann App“ gibt es für das Apple-Betriebssystem iOS und seit Neuestem auch für Android-Smartphones.

Seit März 2016 haben sich Unternehmensangaben zufolge bereits 10.000 R+V-Kunden die Anwendung auf ihr iPhone geladen. Sie erkenne automatisch, wann das erfasste Dokument scharf im Bild zu sehen ist, und macht dann selbstständig ein Foto, heißt es in der Pressemitteilung zur Anwendung.

Alte Leipziger – Hallesche Konzern bietet Verwaltungs-App

Benutzeroberfläche der „fin4u“-App mit dem

digitalen Versicherungsordner. Zum Vergrößern

Bild klicken (Bild: Screenshot Alte Leipziger/

Google Playstore)

Mit der neuen App „fin4u“ können Kunden des Alte Leipziger – Hallesche Konzerns alle ihre Versicherungen und Finanzen über nur eine Anwendung verwalten, heißt es in einer Pressemitteilung zur App. Ein bestehender Versicherungsvertrag mit dem Anbieter sei nicht Voraussetzung für die Nutzung des Programms.

Nach der Registrierung könne der Nutzer einen digitalen Versicherungsordner, die Möglichkeit zum Multibanking sowie eine Kapitalanlagenübersicht nutzen.

Der Versicherungsordner biete für Privatkunden der Alten Leipziger Lebensversicherung a.G. oder Alte Leipziger Versicherung AG Informationen sowie ein umfassendes Self-Service-Angebot (zum Beispiel zum Fondswechsel oder zur Änderung von Adress- und Bankdaten).

Überweisung aus der App heraus möglich

Im Banking-Bereich können Konten und Kreditkarten von über 3.000 angebundenen Banken dargestellt werden. Auch Überweisungen aus der App heraus seien möglich. Die Kapitalanlagen-Übersicht zeigt aktuelle Depotstände an und könne um weiteres Vermögen, wie etwa Immobilien, erweitert werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Konzerns.

Verträge anderer Versicherer können einfach hinzugefügt und Dokumente per Fotofunktion ergänzt werden. Die App ist kostenlos und weder der Download noch die Nutzung beinhalten eine Maklervollmacht, heißt es aus dem Unternehmen. Auf alle Daten habe ausschließlich der Nutzer Zugriff.

Gothaer: Schadenermittlung in zwei Stunden

Die Gothaer Versicherungen haben eine neue Schaden-App für Kfz-Kunden im Repertoire. Der Kunde meldet sich telefonisch oder online beim Gothaer Schaden-Center, bekommt eine Schadennummer und per E-Mail den Link zur Gothaer Kfz-Schaden-App zugeschickt.

So beanspruche die Anwendung nicht dauerhaft Speicherplatz auf dem Smartphone, sondern komme erst zum Einsatz, wenn sie wirklich gebraucht werde, heißt es in einer Pressemitteilung zur App.

In vier Schritten wird dann der Schaden gemeldet:

Schadendetails angeben (Schadennummer, Kilometerstand),

Fotos hochladen (Vier Fotos vom Schaden, zwei vom Auto, eines vom Fahrzeugschein),

Benachrichtigungs-Optionen angeben (möchte man eine SMS, eine E-Mail oder sogar eine Push-Benachrichtigung aufs Smartphone erhalten?),

Schaden einreichen.

Schnelle Kostenübersicht und Auszahlung

Innerhalb von zwei Stunden werde die Schadenhöhe berechnet und exakt aufgeschlüsselt, wie viel die Reparatur kosten würde.

Entscheide sich der Kunde gegen eine Reparatur, kann er einfach seine Kontodaten eingeben und das Geld werde am nächsten Arbeitstag überwiesen. Entscheide er sich für die Reparatur, hilft die App bei der Auswahl einer Werkstatt, indem sie den Kunden telefonisch mit der Gothaer verbindet, heißt es aus dem Konzern weiter.