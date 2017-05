Digitale Helfer und Apps für den Kunden

8.5.2017 – Der Amazon-Sprachassistent „Alexa“ hilft Kunden dabei, Informationen zu Versicherungsprodukten der Deutschen Familienversicherung zu erhalten. Über die Sprachsteuerung können auch Policen abgeschlossen und Kundendaten geändert werden. Der Assistance-Dienstleister Allysca entwickelt zusammen mit dem Technologiekonzern Giesecke & Devrient ein Verfahren zur Identitätsprüfung via Video. Mit der neuen App der R+V können Hilfesuchende weltweit Mediziner lokalisieren.

Als erstes deutsches Versicherungs-Unternehmen bietet die DFV Deutsche Familienversicherung AG Kunden künftig an, über den Amazon-Sprachassistenten „Alexa“ Zusatzversicherungen abzuschließen, teilte der Versicherer in einer Pressemeldung mit.

Stefan Knoll (Bild: DFV)

„Unsere Kunden fragen [nach] einfachen Produkten auf einfache Weise. Unser Anspruch ist es, Innovationsführer zu sein. Derzeit sind wir die erste und einzige Versicherung Deutschlands, die den volldigitalen Online-Abschluss via Amazon Echo anbietet“, erläutert Dr. Stefan M. Knoll, Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Familienversicherung.

So funktioniert es

Das Gerät des Online-Versandriesen reagiert auf Sprache. Über den Sprachassistenten „Alexa“ kann man sich zunächst über die Produkte der DFV informieren lassen. Unter anderem hat der Assistent Informationen über Produkteigenschaften, Testergebnisse und kann auch eine Erstauskunft zu den Prämienpreisen geben.

Der sprachgesteuerte Tarifrechner kann auch individuell angepasst werden und den Kunden in gegebenem Maße beraten, sollten dem Kunden beispielsweise die Kosten im Premiumtarif zu hoch sein. Wie das genau geht, zeigt Knoll in einem Video von einer Veranstaltung zum zehnjährigen Firmenjubiläum.

Hat der Kunde einen für sich passenden Tarif gefunden, kann er die Versicherung über die zugehörige Alexa-App abschließen. Zudem kann der Versicherte beispielsweise seine Adressdaten über die Sprachsteuerung ändern. Auch das zeigt der Vorstandsvorsitzende in einem Video.

Identitätsprüfung per Video

Der Assistance-Dienstleister Allysca Assistance GmbH hat zusammen mit dem Technologiekonzern Giesecke & Devrient GmbH (G&D) eine Erkennungs-Software entwickelt, mit der Unternehmen Videos zur Kundenidentitätsprüfung einsetzen können, teilte die Allysca GmbH in einer Pressemeldung mit.

Technische Voraussetzung für eine Nutzung sei ein Computer mit Webcam oder ein mobiles Gerät wie ein Tablet und ein Smartphone. Die Software erfülle alle Sicherheits-Anforderungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin).

„Cooles Instrument an der Kundenschnittstelle“

Das System biete Unternehmen die Möglichkeit, ihren Kunden das vorgeschriebene Verfahren der Personenidentifikation zu erleichtern, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Das geschehe dadurch, dass beim Video-Verfahren unter anderem keine Dokumentation über Papier und kein Postversand notwendig seien. Bei Online-Abschlüssen von Verträgen könne sich der Kunde einfach per Video identifizieren.

„Video-Ident ist in Zeiten der zunehmend digitalen Gesellschaft ein cooles Instrument an der Kundenschnittstelle, um kundenfreundlicheren Service mit kosteneffizienten Prozessen zu hinterlegen,“ erklärt Markus Kunze, Geschäftsführer von Allysca. „Es ist flexibel und komfortabel, außerdem ist es nicht an Geschäftszeiten gebunden.“

Für die Sicherheit des Verfahrens hat sich der Assistance-Dienstleister mit G&D einen Partner gesucht, der mehr als 150 Jahre Erfahrung mit derartigen Technologien und Verfahren hat. Unter anderen beschäftigt sich der Konzern mit der Sicherheit von Banknoten, Chipkarten, Pässen oder Ausweisen.

R+V-App für die Arztsuche auf Reisen

Die R+V Versicherung AG bieten Nutzern mit ihrer neuen App „R+V-ArztSuche“ die Möglichkeit, eingetragene Mediziner zu lokalisieren, um so im Notfall schnell Hilfe zu bekommen. Die Anwendung funktioniere weltweit und verwende über Google Maps verfügbaren Daten.

Die Arztsuche-App (Bild: R+V)

Das Herunterladen und Nutzen der Anwendung ist kostenlos, teilte der Versicherer in einer Pressemeldung zur App mit. Der Verwender muss zudem kein Kunde der R+V Versicherung sein. „Sobald das Programm gestartet wird, ermittelt es den Standort und zeigt vorhandene Arztpraxen und Krankenhäuser der Umgebung auf einer Karte. Der Nutzer kann die Einträge auch in einer Liste ansehen.

Ebenso gibt die App die exakte Entfernung, die voraussichtliche Fahrzeit sowie Öffnungszeiten, Telefonnummer und eine eventuell vorhandene Homepage des Arztes oder der Klinik an. Einträge in anderen Sprachen und Schriften übersetzt die App ins Deutsche, so dass der Urlauber sofort weiß, um welchen Arzt es sich handelt“, wird das Programm in einer Pressemitteilung beschrieben.

Für den Ernstfall mit Notruffunktion

Die Anwendung ist in erster Linie für Touristen gedacht, die zwar auf medizinische Hilfe angewiesen sind, für die aber noch kein Krankenwagen oder Notarzt gerufen werden muss.

Doch auch in solchen Fällen leiste die App Hilfe. Mit nur einem Klick können die Urlauber direkt aus der Anwendung heraus die jeweilige Notrufnummer des Landes wählen.

Die App gibt es sowohl für Android- als auch für iOS-Smartphones.