Digitale Assekuranz: Was Versicherte wirklich wollen

27.4.2017 – An innovativen Beratungs-Tools wie Chats oder Videoübertragungen haben Versicherte kein Interesse. Das ergab eine Studie der Adcubum Deutschland GmbH zum Thema digitale Versicherung. Über die Hälfte der Befragten kann sich jedoch vorstellen, eine Versicherung komplett online abzuschließen. Über 70 Prozent wünschen sich dann aber günstigere Prämien und besseren Service. Aktuell denkt der Großteil der Befragten, Versicherer hätten den Sprung ins digitale Zeitalter verpasst.

WERBUNG

Die Deutschen kaufen regelmäßig im Internet ein. Bei der Kommunikation mit ihrem Versicherer setzen viele Deutsche allerdings immer noch auf klassische Kanäle. So ist das Telefon erste Wahl bei der Kontaktaufnahme. Allerdings hat die E-Mail mittlerweile nicht nur den Brief, sondern in einigen Sparten auch das persönlichen Gespräch überholt.

Das geht aus der „Studie: Digitale Versicherung 2017“ des Softwareherstellers Adcubum Deutschland GmbH hervor. Für die repräsentative Online-Untersuchung wurden im März dieses Jahres 1.011 Bundesbürger ab 18 Jahre befragt.

So kommuniziert der Deutsche mit seinem Versicherer

Das persönliche Gespräch mit dem Versicherer verliert den Studienangaben zufolge mehr und mehr an Bedeutung. Mit 38 Prozent der Stimmen haben Anbieter von Krankenversicherungen noch den häufigsten persönlichen Kontakt zu ihren Kunden, gefolgt von Haftpflicht- (30 Prozent) und Kfz-Versicherern (28 Prozent).

Bei den beiden Letzteren allerdings wie auch in der Gebäudeversicherung steht die Kommunikation via E-Mail noch vor dem persönlichen Gespräch. Der digitale Trend von Chat- oder App-Beratung wird bisher laut der Untersuchung von nur einer geringen Zahl der Teilnehmer genutzt und kommt in keiner der abgefragten acht Versicherungssparten über einen Wert von drei Prozent.

WERBUNG

Versicherungen online abschließen ist gewünscht

Zwar möchten die Studienteilnehmer eher ungern via Internet mit ihrem Versicherer kommunizieren. Eine Versicherung komplett online abzuschließen, können sich jedoch 56 Prozent der Befragten vorstellen.

Die regelmäßigen Online-Shopper der Studie können sich dies sogar zu 60 Prozent vorstellen. Befragte, die sich lieber im Fachhandel beraten lassen, stehen dem mit 51 Prozent etwas skeptischer gegenüber. Knapp jeder Fünfte (18 Prozent) würde zwar online keine Versicherung abschließen wollen, wäre aber zumindest bereit, zwecks Schadenabwicklung oder aus organisatorischen Gründen – wie bei einer Adressänderung – online mit seinem Versicherer zu kommunizieren.

Obwohl die jungen Teilnehmer im Alter von 18 bis 34 Jahren die online-affinsten sind, können sie sich mit 52 Prozent am wenigsten vorstellen, Versicherungsschutz im Internet zu kaufen. Mit 60 Prozent belegt die Alterskohorte der 35- bis 54-Jährigen den ersten Platz, gefolgt von den Befragten über 55 Jahre mit 55 Prozent.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Adcubum)

Diese Online-Angebote finden die Deutschen gut

Gestellt wurde auch die Frage „Wie stehen Sie zu folgenden Online-Angeboten von Versicherungen“. Hier gaben 56 Prozent der Befragten an, dass sie die Änderung ihrer Adresse oder anderer wichtiger Angaben – wie etwa einen zusätzlichen Fahrer zu melden – am besten finden. Auf Platz zwei befindet sich die Nachverfolgung des aktuellen Status einer Schadenbearbeitung online oder über eine App (40 Prozent).

Bei der Frage nach Anwendungen, die man zum Übermitteln von Rechnungen oder Fotos nutzen kann, teilen sich die Antworten in vier Dimensionen von „finde ich gut“ bis zu „finde ich überflüssig“ nahezu gleichmäßig auf. Das geringste Interesse haben die Befragten an einer Beratung per Text- oder Video-Chat. 18 Prozent halten ein solches Angebot für überflüssig und 31 Prozent für eher überflüssig.

Damit Kunden Versicherungs-Dienstleistungen künftig ausschließlich online nutzen, möchten 72 Prozent der Befragten niedrigere Prämien, gefolgt von einem besseren Service (47 Prozent) und individuellerer Vertragsgestaltung (38 Prozent). Innovative Angebote wie Kurzzeitversicherungen für den Urlaub würden nur 32 Prozent dazu bewegen, sich künftig nur online zu versichern.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Adcubum)

Exkurs: Versicherer-Apps nur gegen Prämienrabatt

Auch die Teilnehmer der Trendstudie „Service-Apps und Abschluss-Apps in der Assekuranz: Nutzungspotenzial und Kundenwünsche“ der Heute und Morgen GmbH gaben an, günstigere Prämien oder Gutscheine zu wollen, wenn sie Apps von Versicherern nutzen. Für die Untersuchung aus dem vergangenen Jahr wurden 1.032 Smartphone-Besitzer im Alter zwischen 18 und 65 Jahre online befragt.

Dieser Studie zufolge kennt nur einer von zehn überhaupt eine Versicherungs-App. Dass es auch Anwendungen gibt, mit denen man eine Versicherung abschließen kann, wussten zu dieser Zeit nicht einmal 20 Prozent (VersicherungsJournal 20.5.2016).

Qualität muss gewährleistet sein

Wenn es um den Online-Service ihres Versicherers geht, sind sich die Befragten der Adcubum-Studie einig: 92 Prozent finden, dass die Kommunikation online und persönlich den gleichen Qualitätsansprüchen genügen sollte.

Knapp zwei von drei Befragten (65 Prozent) ist es zudem egal, ob der Versicherer weiß, wie sie auf die Internetseite der Gesellschaft gestoßen sind (beispielsweise über eine Suchmaschine, ein Verbraucherportal oder eine Werbeanzeige).

60 Prozent gaben an, rund um die Uhr die Möglichkeit haben zu wollen, mit ihrer Versicherungs-Gesellschaft zu kommunizieren. 44 Prozent der Teilnehmer hätten aber eher ein ungutes Gefühl, Daten online zu übermitteln.

Um zukünftig erkennen zu können, ob eine App oder ein Online-Angebot eines Versicherers sicher und seriös sind, wünschen sich 78 Prozent der Umfrageteilnehmer ein staatliches Sigel.

Erwartungen an die Versicherer

Start-ups schreiben die Befragten eine höhere Kundenorientierung zu als klassischen Versicherungs-Unternehmen. Aktuell findet nur ein Drittel, dass deutsche Versicherer in punkto Verfügbarkeit, Verständlichkeit, Geschwindigkeit und Transparenz mit anderen Unternehmen wie etwa Amazon mithalten können.

59 Prozent der Befragten denken, dass die meisten Versicherer den Sprung in das digitale und mobile Zeitalter bisher nicht geschafft haben. Nahezu drei von vier Teilnehmern (72 Prozent) wünschen sich eine Stärkung des persönlichen Außendienstes und dass ihr Versicherer technologisch besser aufrüstet.