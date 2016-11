Die Versicherer mit den besten Internetauftritten

24.11.2016 – Den besten Webauftritt haben die Ergo Direkt Versicherungen, gefolgt von der Cosmos Direkt, der VKB und der DKV. Das hat der AMC in der aktuellen, 20. Auflage seiner Studie „Die Assekuranz im Internet“ ermittelt.

Die AMC Finanzmarkt GmbH hat auch in diesem Jahr wieder die Internetauftritte der Assekuranz auf Herz und Nieren geprüft. Für die aktuelle, mittlerweile 20. Ausgabe der Studie „Die Assekuranz im Internet – Alle Versicherungs-Websites im Vergleich“ wurden zwischen August und Oktober die Webauftritte von 121 Versicherungs-Unternehmen untersucht.

Die Studie zielt darauf ab, die Standards und Trends in den Internetangeboten der Versicherer zu identifizieren, schreiben die Studienautoren Désirée Schubert und Stefan Raake in der Einleitung der Studiendokumentation. Bei der Untersuchung wurde wie üblich auf die Bewertung von reinen Konzernseiten und von Auftritten der Rückversicherer verzichtet.

So wurde bewertet

Für die aktuelle Untersuchung wurde das Bewertungsschema der Vorjahre beibehalten. Insgesamt gab es sechs Hauptrubriken, wobei Produkte, Beratung und Service mit jeweils 20 Prozent gewichtet wurden, Vertrieb und Präsentation & Technik mit jeweils 15 Prozent und Unternehmen mit zehn Prozent. Bei den über 80 von einem Experten-Bewertungsteam ebenfalls gewichteten Unter- und teilweise weiteren Subkriterien wurden zum Teil leichte Modifizierungen vorgenommen.

Für besondere Angebote, die sich nicht in die definierten Unterkriterien einordnen lassen, wurden Bonuspunkte vergeben. Dies ist auch die Erklärung dafür, dass die Versicherer auf den Plätzen eins bis sieben Werte von mehr als 100 Prozent aufweisen.

Ergo erneut an der Spitze

Den insgesamt besten Internetauftritt bieten nach dem Ergebnis der Untersuchung die Ergo Direkt Versicherungen, die vor zwei Jahren noch auf dem dritten Rang gelegen hatten (VersicherungsJournal 10.12.2014).

Die Ergo Direkt kam als einziges Unternehmen auf einen Gesamtwert von über 100 Prozent. Lediglich in den beiden Hauptkategorien Service sowie Präsentation & Technik blieb der Testsieger knapp unterhalb der 100-Prozent-Marke. „Top-Website mit Vorbildcharakter in allem, was eine perfekte Website ausmacht“, so das Fazit der Studienautoren.

Diese bestätigen der Ergo Direkt in Sachen Produkte neben einer überzeugenden selektiven Aufbereitung und einer schnellen Erfassbarkeit der Inhalte auch „vorzügliche Leistungsbeschreibungen“.

Hervorgehoben werden im Bereich Beratung „die überzeugende Beratungsleistung auf der Bedarfs-, Inhalts- und Anwendungsebene“, „eine konsequente Anbindung der Vertriebskomponenten“, ein hervorragendes Dialogangebot sowie eine herausragende Kundenzentrierung. Letzteres wird unter anderem mit der „Offenlegung echter Kundenbewertungen“, der „verständlichen Produkt-Aufbereitung“ sowie der „klaren Auskunft über die Produkt-Kosten“ begründet.

Cosmos Direkt, VKB und DKV…

Dahinter folgen mit einem Gesamtwert von jeweils 99 Prozent die zur Generali Deutschland gehörenden Cosmos Direkt Versicherungen, die Versicherungskammer Bayern (VKB) sowie die zur Ergo-Gruppe gehörende DKV Deutsche Krankenversicherung AG.

Punkten konnte Cosmos Direkt mit „ausgezeichneten Leistungsbeschreibungen“, leicht verständlichen Texten und einer persönlichen Merkliste vor allem im Produktbereich. „Obwohl Direktversicherer, setzt die Cosmos Direkt ausdrücklich auf eine persönliche Beratung. Experten stehen dafür persönlich über eine Video-Beratung zur Verfügung“, heben die Studienautoren in Sachen Beratung hervor. Positiv sei zudem die ausgesprochen hohe Kundenzentrierung und die klare Auskunft über die Produktkosten.

Eine leichte Schwäche zeigt sich in der Hauptrubrik Unternehmen. Zwar biete der Webauftritt eine „exquisite Firmenpräsentation“ und „hochkarätig“ Karriere-Seiten. „Da ist es fast schon überraschend, dass diese moderne Umsetzung keine Verlinkung in Social-Media aufweist und auch multimediale Inhalte keine Rolle zu spielen scheinen“, so die Studienautoren.

…auf den Plätzen

Die VKB überzeugte die Autoren der Studie in Sachen Produkte insbesondere durch „plakative Themen-Teaser“, „hervorragend aufbereitete Leistungsbeschreibungen“ sowie „ausgezeichnete Produktpräsentationen“.

Eine weitere Stärke ist der Studie zufolge der „gut bestückte“ Service-Bereich mit Online-Kundenzentrum, Apps, interaktiven Beratungstools sowie einem „hochinformativen“ Online-Kundenmagazin. Hervorgehoben werden hier ferner der Schadenservice mit einem gut sortierten Formularangebot sowie der der persönliche Online-Versicherungsordner als Premiumservice der VKB.

Die DKV punktete vor allem in den Bereichen Produkte und Vertrieb. In der Kategorie Produkte wird unter anderem die „hervorragende“ Verknüpfung der Produktpräsentation mit den personalisierbaren Optionen der Angebotserstellung inklusive Auswirkung auf den Beitrag hervorgehoben. Zudem gebe es einen „hochgradig transparenten“ Tarifvergleich inklusive der Darstellung der jeweiligen Kosten.

Als positiv in Sachen Vertrieb wird neben der „maßstabsetzenden“ Verknüpfung von Tarifrechner und Produktinformationen auch die „gut sichtbar platzierte“ Suche nach dem Ansprechpartner vor Ort herausgestellt. Das Suchergebnis bietet für die meisten Berater ein Foto samt relevanter Kontaktdaten. Bei ausgewählten Beratern sogar multimediale Vermittler-Portraits. Zudem punkten die Vertriebspartner-Homepages nach Aussage der Studienautoren in vollem Umfang.

Jeder sechste Webauftritt mit „Top“-Bewertung

Insgesamt erzielten 19 Internetauftritte, was einem Anteil von rund einem Sechstel entspricht, einen Wert von mindestens 90 Prozent, ab dem es eine „Top“-Bewertung gibt.

Die Bestplatzierten der Studie „Die Assekuranz im Internet 2016“ mit Wertung (Bild: AMC; K = klassische Versicherer, D = Direktversicherer)

Knapp die Hälfte der untersuchten Webauftritte wurde mit „gut“ (ab 66 Prozent) bewertet, ein weiteres Fünftel mit „befriedigend“ (ab 51 Prozent). Das verbleibende Sechstel der Auftritte erzielte weniger als 50 Prozent und kam damit nicht über ein „schwach“ heraus.

Zahlreiche Verbesserungen bei Internetauftritten

Besonders deutliche Verbesserungen haben die Verfasser der Studie im Bereich der Kundenzentrierung (responsives Design, mit sozialen Kanälen verknüpft, Seite legt echte Kundenbewertungen offen, hat verständliche Produkte und gibt klare Auskunft über die Kosten eines Produkts) ausgemacht.

Hier hat sich der Anteil der „sehr guten“ Webseiten (mindestens vier der fünf Kriterien erfüllt) im Vergleich zur Untersuchung aus dem Vorjahr auf 39 Prozent fast verdoppelt.

Erhöht haben sich auch die Anteile der Online-Auftritte mit einer hervorragenden Beratungsleistung auf Bedarfs-, Inhalts- und Anwendungsebene sowie derjenigen Auftritte, die durch ein hilfreiches Suchergebnis überzeugen. Andererseits bieten weniger Internetauftritte selektive Leistungsbeschreibungen.

Bild: AMC

Weitere Details zu den Inhalten der 115-seitigen Studie „Die Assekuranz im Internet“ (20. Auflage 2016) sowie zu den kostenpflichtigen Bezugsmöglichkeiten und auch ein Link zu einem Bestellformular finden sich auf dieser Internetseite.