Die servicestärksten privaten Krankenversicherer

2.5.2017 – Die privaten Krankenversicherer bieten insgesamt nur einen „befriedigenden“ Service per E-Mail, Telefon und im Internet, wie eine Analyse der Servicequalität des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) zeigt. Das größte Manko haben die Tester bei der E-Mail-Bearbeitung ausgemacht. Am besten in der Serviceanalyse schnitt der Münchener Verein ab.

Auch in diesem Jahr hat die Deutsche Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (DISQ) wieder im Auftrag des Nachrichtensenders N-TV die Servicequalität von privaten Krankenversicherern untersucht. Unter die Lupe genommen wurden die 20 größten Vollversicherungs-Anbieter.

Die Servicequalität wurde mit verdeckten Tests (Mystery Shopping) am Telefon und per E-Mail mit jeweils zehn Kontakten pro Versicherer getestet und bewertet. Dabei „verwendeten die geschulten Testkunden für die Anfragen per Telefon und E-Mail spezifische Rollenspiele mit Fragestellungen aus dem Gegenstandsbereich der privaten Krankenvollversicherung“, erläutert das Disq.

In den Rollenspielen ging es unter anderem um die Themen Gesundheitsprüfung, Anwartschafts-Versicherung, Beitragsgestaltung, Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) und Wechselvoraussetzungen sowie Versicherung der Kinder.

Zusätzlich wurden pro Versicherer zehn Nutzerbetrachtungen der Websites vorgenommen und jeder Internetauftritt einer detaillierten Inhaltsanalyse unterzogen. Insgesamt bedeutet das nach Angaben der Studienautoren rund 600 Testkontakte.

Verbesserungsbedürftiger Service

Insgesamt attestiert das DISQ den privaten Krankenversicherern nur eine befriedigende Servicequalität (auf einer fünfstufigen Notenskala, wie Schulnoten, nur ohne „ungenügend“). Auf der sechsstufigen Schulnotenskala entspräche das nur einer „ausreichenden“ Bewertung.

Der Punktwert von aktuell 66,8 fällt um rund drei Punkte höher aus als im Vorjahr, als mit 63,7 Punkten der bisherige Tiefststand erreicht wurde (VersicherungsJournal 22.4.2016). Zum Vergleich: Vor sechs Jahren waren es noch 67,4 Punkte (VersicherungsJournal 19.4.2012).

E-Mail-Bearbeitung am schlechtesten

Am schlechtesten fiel die Bewertung im Bereich E-Mail aus, die im Schnitt lediglich mit „ausreichend“ bewertet wurde. Übertragen auf die Schulnotenskala ginge dies dann schon eher in Richtung „mangelhaft“.

Im Detail sind die Mängel beim E-Mail-Service im Vergleich zum Vorjahr noch ein stückweit größer geworden. So ist der Anteil der E-Mails ohne persönliche Antwort leicht auf über ein Viertel gestiegen. Wurde geantwortet, dann erst nach einer durchschnittliche Wartezeit von 41,5 Stunden, das ist noch einmal vier Stunden länger als letztes Jahr. Nur bei vier Anbietern lag die durchschnittliche Reaktionszeit unter 24 Stunden.

Weiteres Manko: Fast die Hälfte der Antworten war unvollständig und es gab Rückfragen oder Rückrufbitten. Auch hinsichtlich der Fachkunde und der Sorgfalt hat das Institut eine Verschlechterung ausgemacht: Aktuell gab es hier bei über der Hälfte der Mails Mängel.

Positiv hob das Institut hervor, dass alle E-Mail-Antworten strukturiert aufgebaut gewesen seien und alle Erläuterungen korrekt gewesen seien. Mehr als vier von fünf Antworten waren inhaltlich verständlich und freundlich formuliert.

„Befriedigender“ Telefonservice

Immerhin mit einem „befriedigend“ im Schnitt wurde die Qualität der telefonischen Beratungen bewertet. Die telefonischen Auskünfte waren bis auf wenige Ausnahmen korrekt und erfolgten durchweg als strukturierte Beratung und in freundlicher Atmosphäre, so das Disq.

Allerdings ist bei der telefonischen Kontaktaufnahme mit einem privaten Krankenversicherer Geduld erforderlich. Denn im Schnitt dauerte es fast eineinhalb Minuten, bis ein Anruf angenommen wurde. Nur etwa die Hälfte der Telefonate kam innerhalb von 20 Sekunden zu Stande, stellt das Institut heraus.

Zudem seien die Erläuterungen in fast jedem dritten Gespräch nicht ausreichend verständlich gewesen. Weitere Mängel: In jeweils fast jedem zweiten Telefonat waren laut Disq die Gesprächsführung der Anbieter zu passiv beziehungsweise die Auskünfte unvollständig. So hätten die Mitarbeiter unter anderem die Fragen zur Beitragsgestaltung nur oberflächlich beantwortet.

Internetauftritte relativ am besten bewertet

Für die Internetauftritte gab es mit einem „gut“ die relativ beste Bewertung in den drei untersuchten Service-Bereichen. Das Institut hebt hier die stets detaillierte Darstellung der Produktleistungen hervor. Ebenfalls seien auf allen Webseiten Informationen zur Leistungsabrechnung sowie zur Beitragsrückerstattung einsehbar gewesen.

Als Schwächen zählt das Disq auf, dass auf über der Hälfte der Seiten kein Beitragsrechner für die PKV und auch kein Glossar zur Erklärung von Fachbegriffen enthalten sei. Zudem seien die Krankenversicherungs-Produkte nur auf sechs Internetseiten nach Lebensphasen sortiert – und nur jeder siebte Anbieter habe ein Chat-Angebot zur Verfügung gestellt.

Die Anbieter mit dem besten Kundenservice

In der Servicewertung insgesamt schnitt der Münchener Verein am besten ab, der als einziger privater Krankenversicherer ein „sehr gut“ erhielt. Mit einem „guten“ Telefonservice (50 Prozent Gewichtung) und einem „sehr guten“ E-Mail-Service (20 Prozent Gewichtung) erzielte der Münchener Verein jeweils die höchste Punktzahl, während es trotz eines „guten“ Internetauftritts nur zum sechsten Rang in diesem Bereich reichte.

Auf dem Silber-Rang (mit einem insgesamt „guten“ Service) folgt die Central, die beim telefonischen Service auf den „guten“ zweiten und beim Service per E-Mail auf den „sehr guten“ zweiten Platz kam. In Sachen Internet reichte es hingegen nur für die 13. Position.

Dahinter folgt die Barmenia an dritter Stelle. Beim Webauftritt („sehr gut“) gab es die beste Bewertung, während es beim Telefon- und beim E-Mail-Service nur ein „befriedigend“ gab. Vier weitere Anbieter (SDK, Axa, Inter und Huk-Coburg) erhielten insgesamt ebenfalls ein „gut“.

Weitere Studiendetails

Die „Studie: Private Krankenversicherer 2017“, die auch eine Leistungsbewertung sowie eine Gesamtwertung der beiden Teilbereiche Service- und Leistungsanalyse enthält, kann gegen eine Schutzgebühr von 476 Euro inklusive Mehrwertsteuer per E-Mail bei Markus Hamer erworben werden. Darin enthalten sind auch die Einzel- und Gesamtergebnisse der getesteten Versicherer