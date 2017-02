Die Rentenversicherung nicht unter ihrem Wert verkaufen

23.2.2017 – Versicherungskunden lassen sich mit Blick auf ihre Altersvorsorge oft von falschen Vorstellungen leiten. Daraus entstehen Erwartungen an die private Rentenversicherung, die diese nicht erfüllen kann. Zusätzlich befeuert wird diese Entwicklung durch die Fachdiskussion über neue aussichtsreiche Anlageformen bei Vorsorgeprodukten, meint Makler Philip Wenzel in einem Gastkommentar. Er plädiert dafür, Kunden verstärkt für ihre Risiken sowie die eigentliche Aufgabe der Rentenversicherung zu sensibilisieren.

Das Verhältnis der Deutschen zum Geld lässt sich schwer erklären. Ihr widersprüchliches Verhalten in Vermögensdingen wird oft auf vergangene Kriege, Inflation und andere harte Zeiten zurückgeführt.

Philip Wenzel (Bild: Köhler)

Dies soll dann zum Beispiel verständlich machen, dass laut einer Umfrage der GfK SE 40 Prozent der Befragten ihr Geld auf dem Sparbuch liegen haben, aber nur zwölf Prozent der Befragten diese Form der „Geldanlage“ für attraktiv befinden.

Die Einsicht scheint also immerhin vorhanden zu sein, dass Geld sich nur schlecht vermehrt, wenn es gespart wird. Es muss investiert werden, um zu wachsen.

Rentenversicherung wird falsch betrachtet

Die private Rentenversicherung wird im oben erwähnten „Investmentbarometer 2017“ von 28 Prozent der Deutschen als attraktiv eingeschätzt.

Und dabei muss bei der Attraktivität der Rentenversicherung noch bedacht werden, dass sie ja keine Geldanlage im eigentlichen Sinne ist, sondern eine Versicherung, die ein Risiko absichert. Namentlich das Risiko, länger zu leben als geplant.

Es fällt dem durchschnittlichen Deutschen aber recht schwer, die Wertigkeit einer Rentenversicherung richtig einzuschätzen. Das hat im Wesentlichen drei Gründe:

Er schätzt seine Lebenserwartung falsch ein.

Er vergleicht die Rentenversicherung mit anderen Anlageprodukten.

Er möchte größtmögliche Sicherheit bei höchstmöglicher Rendite.

Wir leben länger, als die Statistik es vorsieht

Was den ersten Punkt, die Lebenserwartung, betrifft, ist es naheliegend, sich mit seinen Großeltern zu vergleichen. Dieser Vergleich hinkt aber gewaltig. Ein Großvater, der 1924 geboren wurde, hatte eine statistische Lebenserwartung von 55,97 Jahren. Wäre er dann vor 17 Jahren verstorben, hätte er 20 Jahre länger gelebt, als es die Statistik ihm zugetraut hat.

Wer 1980 geboren wurde, hat eine statistische Lebenserwartung von 69,62 Jahren. Der heute 37-Jährige kann diese aber ebenso wie seine Großeltern um 20 Jahre oder mehr überleben. Lebt aber der 1924 geborene Großvater noch heute, hätte er das schon um 37 Jahre geschafft. Auf den 1980 Geborenen übertragen hieße dies, er würde 107 Jahre alt werden.

Festzuhalten bleibt: Auch wenn wir uns das heute schwer vorstellen können, müssen wir uns damit abfinden, dass wir – vertraut man den Prognosen der Statistiker (VersicherungsJournal 21.10.2016, 7.3.2016) – wahrscheinlich etwa 15 Jahre länger leben als unsere Großeltern im Schnitt.

Es gilt ein anderer Maßstab als bei Finanzprodukten

Der zweite Punkt, der Vergleich mit Anlageprodukten, bedarf ebenfalls einer besseren Einsicht. Die private Rentenversicherung ist eine Versicherung und erwirtschaftet eher zufällig als hauptsächlich eine Rendite. Die Versicherung sichert ein lebenslanges Einkommen in einer vereinbarten Höhe oder nach einem vereinbarten Umrechnungsfaktor, angewendet auf das vorhandene Kapital in eine Rente.

Die Rendite der Kapitalanlage einer Rentenversicherung wird durch die Kosten für den genannten Versicherungsschutz geschmälert. Nur bei längeren Laufzeiten können diese Aufwendungen kompensiert werden, da die Kapitalerträge während der Aufschubzeit vor Besteuerung geschützt ist.

Auch werden in der Versicherung für gewöhnlich keine Kosten bei Übertragung des Kapitals in einen neuen Fonds, zum Beispiel zur Änderung der Anlagestrategie, berechnet.

Unter dem Strich betrachtet bleibt die Hauptaufgabe der Rentenversicherung die Absicherung der finanziellen Folgen der Langlebigkeit.

Verlustrisiken werden minimiert

Für den letzten Punkt, den Wunsch nach Sicherheit und attraktiver Rendite zugleich, gilt das Gleiche wie bei jeder anderen Anlage. Eine sichere Investition erbringt keine hohe Rendite.

Setzt man auf den Sieg des FC Bayern München, darf man mit weniger Gewinn rechnen als bei einem Sieg des 1. FC Nürnbergs. Dafür ist eben das Verlustrisiko in dem einen Fall geringer als im anderen. So ist das bei jeder Kapitalanlage auch.

Was bei der Versicherung aber hinzukommt, ist eine Reihe an Auflagen, die das Unternehmen zu erfüllen hat, um die Kundengelder zu sichern. Das ist einerseits auch gut so, da so die Hauptaufgabe der Rentenversicherung gesichert wird. Andererseits jedoch widerstrebt es dem Bedürfnis des Kunden, der erwartet, dass sein angelegtes Geld sich sicher und zugleich renditestark entwickelt.

Rendite ist kein Entscheidungskriterium

Alles in allem täte sich jeder Vermittler, aber auch jeder Versicherer selbst einen Gefallen, wenn die Rentenversicherung nicht mehr unter den Rendite-Aspekten vertrieben werden würde. Kein gesunder Mensch käme auf die Idee, die Rendite seiner Kfz-Versicherung zu berechnen oder diese als Entscheidungskriterium für die Auswahl des passenden Versicherers anzulegen.

Die Rendite ist eher ein zufälliges Beiwerk. Deshalb sollten wir auch heute nicht darüber diskutieren, welche Anlageform die nächsten 30 bis 40 Jahre die beste sein wird. Wir sollten stattdessen den Kunden dafür sensibilisieren, was die eigentliche Aufgabe der Rentenversicherung ist: Die Absicherung der finanziellen Folgen der Langlebigkeit.